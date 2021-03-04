Gram altın için 400 TL uyarısı! Altın fiyatları yükselir mi düşer mi? Çeyrek, gram, yarım altın fiyatları! 4 MART

Altın fiyatları yükselir mi düşer mi? Çeyrek, gram, yarım altın fiyatları araştırılan konuların başında geliyor. Altın almak veya satmak isteyenler hem kısa vadeli altın hareketlerini takip ederken, hem de uzun vadede ne olacağını merak ediyor. Bazı uzmanlara göre; ABD'de enflasyondaki yukarı doğru ivme altın fiyatlarına pozitif yansıyabilir. Gram altında ise 400 TL barajı dikkat çekiyor. Peki altındaki hareketlilik nasıl olacak? İşte 4 Mart altın fiyatları!
4 MART ALTIN FİYATLARI!
Altın fiyatları güne şu şekilde başladı:
GRAM ALTIN FİYATI
410,72
412,34
%-0,09
SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
410,04
410,12
%-0,10
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.709,20
1.709,50
%-0,18
ÇEYREK ALTIN FİYATI
656,04
670,51
%-0,11