Gram altın için 400 TL uyarısı! Altın fiyatları yükselir mi düşer mi? Çeyrek, gram, yarım altın fiyatları! 4 MART

UZMANLAR UYARIYOR!

Altın piyasasının artık mücadele etmek zorunda olduğu sadece yükselen tahvil getirileri değil. Analistler, ABD dolarındaki yeni ivmenin değerli metal için başka bir zorluk olduğu konusunda uyarıyorlar.

Bazı piyasa analistlerine göre, ABD ekonomisinin beklenenden daha güçlü bir toparlanma göreceğine dair olumlu yatırımcı duyarlılığı, ABD doları endeksini dört haftanın en yüksek seviyesi olan 91'in üzerine çıkarıyor. Bu arada, altın piyasası yeni yatırım sermayesini çekmek için mücadele ediyor. Fiyatlar marjinal bir şekilde ONS başına 1.700 doların biraz üzerinde kalmak için mücadele ediyor.