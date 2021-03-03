Evde bakım maaşı yatan iller 4 Mart! Evde bakım maaşı parası hangi illerde yattı?

Evde bakım maaşı yatan iller 4 Mart günü için sorgulanıyor. Evde bakım maaşı alan binlerce aile maaşlarının yatıp yatmadığını araştırıyor. Her ay farklı iller için farklı tarihlerde yatırılan evde bakım maaşlarından faydalananlar, Mart ayı ödemelerini sorguluyor. Peki 4 Mart evde bakım parası yatan iller listesi açıklandı mı?
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 4 MART!
Evde bakım maaşları 4 Mart itibariyle henüz yatırılmaya başlanmadı. Maaşların hangi illerde ne zaman yatırılacağını takvim.com.tr adresinden öğrenebilirsiniz.
2021 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?
Engelli bireylerin evde bakımlarının sağlanması için Evde Bakım Yardımı hizmeti verilmekte olup 2021 yılı ilk altı aylık dönemi için Evde Bakım Yardımı kapsamında kişi başına ödenecek yardım miktarı 1.657,86 TL'ye yükselmiştir.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
SMS İLE SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.