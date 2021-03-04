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    • Ekonomi
    • 04.03.2021 08:54
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    • 04.03.2021 08:54
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    ve kuru ne kadar oldu? Bugün dolar kaç lira? 4 Mart 2021 CANLI döviz kurları

    Günün ilk saatlerinden bu yana ve kurlarındaki son durum piyasalardaki gelişmeleri takip edenler tarafından araştırılıyor. Salı günü en düşük 7,2772, en yüksek 7,4226 seviyelerini gören dolar/TL, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,9 üzerinde 7,3615'ten tamamladı ve dolar/TL, dün güne düşüşle başladı. Peki, dolar ve euro kuru ne kadar oldu? Bugün dolar kaç lira? İşte 4 Mart 2021 canlı döviz kurları

    Dolar ve euro kuru ne kadar oldu?

    Dolar ve euro alış satış fiyatlarını merak edenler döviz kurlarındaki son durumu öğrenmek için araştırma yapıyor. Küresel piyasalarda sert dalgalanmalar devam ediyor. Ayrıca dün kapanışta altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 409 bin 100 liraya çıktı. Peki, dolar ve euro kuru ne kadar oldu? Bugün dolar kaç lira? İşte dolar ve euro alış satış fiyatları

    DOLAR VE EURO KURU NE KADAR OLDU?

    ALTININ KİLOGRAMI 409 BİN 100 LİRAYA YÜKSELDİ

    Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 409 bin 100 liraya yükseldi.

    Altın piyasasında, en düşük 407 bin 501 lirayı, en yüksek ise 409 bin 550 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 409 bin 100 liradan tamamladı.

    KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 867 milyon 691 bin 800,24 lira, işlem miktarı ise 2.132,66 kilogram oldu.

    Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 901 milyon 721 bin 891,57 lira oldu.

    Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Nil Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

    ALTIN FİYATLARI DÜŞTÜ, PETROL YATAY

    ABD'deki 1.9 trilyon dolarlık ekonomik canlandırma paketinin açıklanmasıyla, ABD Hazine tahvil getirilerinin yeniden yükselebileceğine ilişkin beklentilerle petrol fiyatları düştü ve altının ons fiyatı 1,710 dolar düzeyine kadar indi.

    Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin (OPEC+) toplantısının üretimi ne kadar artıracağına ilişkin belirsizlik ve ABD ham petrol stoklarındaki artış ile petrol fiyatları yatay hareket ediyor.

        Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;

        - Brent petrol yüzde 1.00 artışla 63.33 dolar,

        - Batı Teksas yüzde 2.00 artışla 60.73 dolar,

        - altın yüzde 1.24 düşüşle 1,711.64 dolar,

        - gümüş yüzde 2.20 düşüşle 26.12 dolar,

        - bakır yüzde 2.83 artışla 9,276.50 dolar,

        - platin yüzde 2.06 düşüşle 1,182.02 dolar,

        - paladyum yüzde 0.37 düşüşle 2,364.60 dolar düzeyindeydi.

        AVRUPA BORSALARI YÜKSELİŞLE AÇILDI

        Avrupa borsaları, güne alıcılı bir seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,66 artışla 415,98 puan oldu ve Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,05 değer kazanarak 14.179 puanla rekor seviyeyi gördü.

        İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,19 artışla 6.692 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,72 yükselişle 5.851 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,80 değer kazancıyla 8.423 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,97 primle 23.301 puanda bulunuyor.

        Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda yüzde 0,1 azalışla 1,2079 seviyesinden işlem görüyor.

        Analistler, tahvil piyasalarının sakin seyri ve ABD'de bu hafta sonuna kadar Senato'da görüşülmesi beklenen ekonomik destek paketine ilişkin beklentilerin pay piyasalarını desteklediğini bildirdi.

        Yeni tip koronavirüs salgını ile ilgili gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu kaydeden analistler, bugün Avrupa ve ABD'de açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile ABD'nin ADP istihdam raporunun takip edileceğini söyledi.

            ASYA BORSALARI YÜKSELDİ

            Asya borsalarında, Avustralya'nın 2020 yılı 4. çeyrek büyüme verisinin yüzde 3,1 ile beklentileri aşması ve emtia fiyatlarının görece sakin seyri sonrası alıcılı bir seyir izlendi.

            Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında aşı konusunda tedarik sorunları önemli ölçüde giderilirken, mutasyona bağlı, olası bir üçüncü dalganın toparlanmaya başlayan ekonomilerde tahribata neden olacağı ifade ediliyor.

            ABD Başkanı Joe Biden'ın ilaç üretim firması Merck & Co'nun hafta sonu acil kullanım onayı alan Johnson & Johnson'ın Kovid-19 aşısını üretmesi için kendisine özel sektörün üretimini yönlendirme hakkı veren Savunma Üretim Yasası'nı kullanacağı belirtildi.

            Öte yandan, tahvil piyasalarının seyri ve ABD'de bu hafta sonuna kadar Senato'da görüşülmesi beklenen ekonomik destek paketine ilişkin gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruyor.

            Bu gelişmelerle kapanışta, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,95 artarak 3.576 puan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,51 yükselişle 29.559 puan ve Avustralya S&P ASX200 endeksi de yüzde 0,82 artışla 6.818 puan oldu. Dolar/yen paritesi 0,08 primle 106,8 seviyesinde işlem görüyor.

            Kapanışa yakın Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,31 kazançla 50.953 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,65 primle 29.857 puanda seyrediyor.
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            Haberler Ekonomi Dolar ve euro kuru ne kadar oldu? Bugün dolar kaç lira? 4 Mart 2021 CANLI döviz kurları