Dolar ve euro alış satış fiyatlarını merak edenler döviz kurlarındaki son durumu öğrenmek için araştırma yapıyor. Küresel piyasalarda sert dalgalanmalar devam ediyor. Ayrıca dün kapanışta altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 409 bin 100 liraya çıktı. Peki, dolar ve euro kuru ne kadar oldu? Bugün dolar kaç lira? İşte dolar ve euro alış satış fiyatları

DOLAR VE EURO KURU NE KADAR OLDU?