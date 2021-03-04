Dolar ve euro alış satış fiyatlarını merak edenler döviz kurlarındaki son durumu öğrenmek için araştırma yapıyor. Küresel piyasalarda sert dalgalanmalar devam ediyor. Ayrıca dün kapanışta altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 409 bin 100 liraya çıktı. Peki, dolar ve euro kuru ne kadar oldu? Bugün dolar kaç lira? İşte dolar ve euro alış satış fiyatları
DOLAR VE EURO KURU NE KADAR OLDU?
ALTININ KİLOGRAMI 409 BİN 100 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 409 bin 100 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 407 bin 501 lirayı, en yüksek ise 409 bin 550 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 409 bin 100 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 867 milyon 691 bin 800,24 lira, işlem miktarı ise 2.132,66 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 901 milyon 721 bin 891,57 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Nil Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
ALTIN FİYATLARI DÜŞTÜ, PETROL YATAY
ABD'deki 1.9 trilyon dolarlık ekonomik canlandırma paketinin açıklanmasıyla, ABD Hazine tahvil getirilerinin yeniden yükselebileceğine ilişkin beklentilerle petrol fiyatları düştü ve altının ons fiyatı 1,710 dolar düzeyine kadar indi.
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin (OPEC+) toplantısının üretimi ne kadar artıracağına ilişkin belirsizlik ve ABD ham petrol stoklarındaki artış ile petrol fiyatları yatay hareket ediyor.