Mart ayı kira artış oranı yeni ayın en çok araştırılan konularından birisi olarak göze çarpıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan enflasyon rakamları bu oranın belirlenmesi için bekleniyor. Hesaplama işlemine dair bilgileri öğrenmek isteyenler ise konu hakkında araştırmalara başladı. Peki, Mart ayı kira artış oranı ne kadar oldu? 2021 Mart kira artış oranı ne zaman açıklanacak? İşte detaylar..

MART AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU?

Şubat ayı enflasyonun açıklanmasıyla birlikte bu ay kiralara yapılacak artış oranı belli oldu. Şubat ayında enflasyon yıllık yüzde 15.61 olarak gerçekleşti. TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına bakıldığında ise yüzde 12.81 rakamı ortaya çıktı.

Böylece kiralara yapılacak artış oranı yüzde 12.81 oldu.