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    • Ekonomi
    • 03.03.2021 09:52
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    • 03.03.2021 10:27
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    ! kira artış oranı 2021 ile işyeri ve lara kaç TL zam geldi?

    kira artış oranı yeni ayın ilk günlerinden itibaren en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu bağlamda milyonlarca ev sahibi ve kiracı yeni ayın kira artış oranını araştırarak bu konu hakkında tüm bilgileri detaylı bir şekilde öğrenmek istiyor. (TÜİK) tarafından bugün açıklanan ı enflasyon rakamlarına göre pek çok detay netlik kazandı. TÜİK tarafından yapılan enflasyon oranı açıklaması sonrası kira zammı, emekli zammı gibi birçok oranı enflasyon verisi belirliyor. Peki, ı kira artış oranı ne kadar oldu? İşte kira hesaplama işlemine dair bilgiler...

    takvim.com.tr
    Mart ayı kira artış oranı ne kadar oldu?

    Mart ayı kira artış oranı yeni ayın en çok araştırılan konularından birisi olarak göze çarpıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan enflasyon rakamları bu oranın belirlenmesi için bekleniyor. Hesaplama işlemine dair bilgileri öğrenmek isteyenler ise konu hakkında araştırmalara başladı. Peki, Mart ayı kira artış oranı ne kadar oldu? 2021 Mart kira artış oranı ne zaman açıklanacak? İşte detaylar..

    MART AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU?

    Şubat ayı enflasyonun açıklanmasıyla birlikte bu ay kiralara yapılacak artış oranı belli oldu. Şubat ayında enflasyon yıllık yüzde 15.61 olarak gerçekleşti. TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına bakıldığında ise yüzde 12.81 rakamı ortaya çıktı.

    Böylece kiralara yapılacak artış oranı yüzde 12.81 oldu.

    ŞUBAT AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLMUŞTU?

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan rakamların ardından kira artış oranı on iki aylık ortalamalara göre tüketici fiyatlarında yüzde 12,53 artış gerçekleşti. Bu rakamlara göre yasal olarak kiralara en fazla yüzde 12,53 oranında zam yapabilecek.

    MART AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2021 HESAPLAMA!

    Konut Kirası: 1.000 Lira

    TÜİK TEFE TÜFE Mart 2021 Kira Artış Oranı: % 12.81

    Mart Ayı Kira Zammı Tutarı: 128.10 TL

    Mart 2021 Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 1.128,10 TL

    EV SAHİBİ KİRAYA EN FAZLA NE KADAR ZAM YAPABİLİR, KİRA ARTIŞI ZAMMI ORANI NASIL HESAPLANIR?

    Ev sahipleri ile kiracılar arasında imzalanan kira sözleşmesi hem ev sahibinin hem de kiracının haklarını koruma altına alması açısından büyük önem taşımaktadır. Ev sahibi ile kiracı arasında imzalanarak kabul edilen kira sözleşmesinde bunun aksini gösteren bir madde bulunmuyorsa bu durumda imzalanan kira sözleşmesi 1 senelik yani 12 aylık olarak düzenlenmiş kabul edilir. Kira sözleşmesi bu nedenle yılını doldurduğu anda yenilenir. Bu yenileme işleminde ev sahibinin kiraya zam yapma hakkı ortaya çıkar.

    Kira artış oranı zammı yıl başında değil kira sözleşmesinin tarihinin dolduğu 12. ay itibari ile yapılır. Ancak kira sözleşmesinin maddeleri arasından bunun aksini gösteren yönde "kira zam oranı 6 ay da bir belirlenir", "kiraya 3 sene boyunca zam yapılmayacaktır" gibi ibareler bulunuyorsa bu durumda kira artışı zam oranı için sözleşmede yer alan ibare geçerli olarak kabul edilir.

    Sürenin dolduğu ay içerisinde açıklanan enflasyon rakamları arasında yer alan 12 aylık TÜFE ortalaması resmi kira artışı zam oranı olarak uygulanır. Ev sahibi kiraya en fazla bu rakam üzerinden zam yapma hakkına sahiptir. Bu oranın üzerinde bir rakam için her iki taraf rıza gösterse dahi zam yapılması kanunen yasaktır. Ancak ev sahibi ile kiracının arasındaki karşılıklı rıza ile uzlaşmaya bağlı olarak daha düşük bir oranda zam yapılmasına izin verilmektedir. Yani açıklanan 12 aylık TÜFE ortalaması üzerinde zam yapılması yasaklanırken bu oranın altında bir zam yapılmasına izin verilebilmektedir.

    KİRA HESAPLAŞMA İŞLEMİ

    Mevcut kira bedeli: 1000 lira

    Zam oranı: yüzde 12,53

    Zam bedeli: 125.3 lira

    Zamlı kira bedeli: 1.125,30 lira

        ŞUBAT AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NE OLMUŞTU?

        AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, şubat ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 0,77 artmasını bekliyor.

        AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Mart Çarşamba günü açıklanacak şubat ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 19 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

        Ankete göre, ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,77 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin şubat ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 0,45, en yüksek yüzde 1,8 aralığında yer aldı.

        Ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,77) göre bir önceki ay yüzde 14,97 olan yıllık enflasyonun yüzde 15,45'e çıkacağı hesaplanıyor.

        Tüketici Fiyat Endeksi, ocakta bir önceki aya göre yüzde 1,68 artış göstermişti.

        KİRA SÖZLEŞMESİ HAZIRLANIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

        – Kiraya verenin mülk sahibi olduğuna ilişkin tapuyu ya da vekaleti görerek kontratı doldurun.

        – Kontrata mülke ilişkin bilgiler olan adres, mülkün niteliği (ev, işyeri) gibi temel bilgileri yazın.

        – Daha sonra kiraya veren ve kiracıya ilişkin kişisel bilgileri eksiksiz doldurun. T.C. kimlik bilgilerinin yazıldığından emin olun.

        – Kiralayan ile anlaştığınız kira bedelini ve ödeme tarihlerini de yazın.

        – Kira kontratında bulunan tarihlerin doğru olmasına dikkat edin.

        – Kiralanan mülkün içindeki demirbaşlara ait bilgileri doldurun.

        – Kira kontratını kefiller huzurunda imzalamanız çok daha sağlıklı olur. Kira kontratının bütün sayfalarında her iki tarafın imzaları mutlaka olmalı.

        – Yine sözleşmeye, kira bedelinin yatırılacağı banka hesap bilgilerini ve ne şekilde yatırılacağını detaylı olarak yazın.

        – Kira kontratında depozitonun içeriği ve hangi şartlarda iade edileceği açık bir şekilde belirtilmelidir.

        – Eğer depozito verdiyseniz hangi tarihte ne kadar verdiğinizi ve hangi şartlarda geri alınacağını belirlemekte fayda vardır.

        – Kira bedeli havale veya eft olarak gönderilecekse "2021 yılı Şubat ayı kira bedeli" şeklinde bir açıklama ile göndermelisiniz.

        – Kontratın bundan sonraki kısmı matbu şekilde yasal hükümlerle doludur. Burayı okuduktan sonra imza aşamasına geçebilirsiniz.
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