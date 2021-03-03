Mart ayı kira artış oranı yeni ayın en çok araştırılan konularından birisi olarak göze çarpıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan enflasyon rakamları bu oranın belirlenmesi için bekleniyor. Hesaplama işlemine dair bilgileri öğrenmek isteyenler ise konu hakkında araştırmalara başladı. Peki, Mart ayı kira artış oranı ne kadar oldu? 2021 Mart kira artış oranı ne zaman açıklanacak? İşte detaylar..
MART AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU?
Şubat ayı enflasyonun açıklanmasıyla birlikte bu ay kiralara yapılacak artış oranı belli oldu. Şubat ayında enflasyon yıllık yüzde 15.61 olarak gerçekleşti. TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına bakıldığında ise yüzde 12.81 rakamı ortaya çıktı.
Böylece kiralara yapılacak artış oranı yüzde 12.81 oldu.
ŞUBAT AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLMUŞTU?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan rakamların ardından kira artış oranı on iki aylık ortalamalara göre tüketici fiyatlarında yüzde 12,53 artış gerçekleşti. Bu rakamlara göre yasal olarak kiralara en fazla yüzde 12,53 oranında zam yapabilecek.
MART AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2021 HESAPLAMA!
Konut Kirası: 1.000 Lira
TÜİK TEFE TÜFE Mart 2021 Kira Artış Oranı: % 12.81
Mart Ayı Kira Zammı Tutarı: 128.10 TL
Mart 2021 Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 1.128,10 TL
EV SAHİBİ KİRAYA EN FAZLA NE KADAR ZAM YAPABİLİR, KİRA ARTIŞI ZAMMI ORANI NASIL HESAPLANIR?
Ev sahipleri ile kiracılar arasında imzalanan kira sözleşmesi hem ev sahibinin hem de kiracının haklarını koruma altına alması açısından büyük önem taşımaktadır. Ev sahibi ile kiracı arasında imzalanarak kabul edilen kira sözleşmesinde bunun aksini gösteren bir madde bulunmuyorsa bu durumda imzalanan kira sözleşmesi 1 senelik yani 12 aylık olarak düzenlenmiş kabul edilir. Kira sözleşmesi bu nedenle yılını doldurduğu anda yenilenir. Bu yenileme işleminde ev sahibinin kiraya zam yapma hakkı ortaya çıkar.
Kira artış oranı zammı yıl başında değil kira sözleşmesinin tarihinin dolduğu 12. ay itibari ile yapılır. Ancak kira sözleşmesinin maddeleri arasından bunun aksini gösteren yönde "kira zam oranı 6 ay da bir belirlenir", "kiraya 3 sene boyunca zam yapılmayacaktır" gibi ibareler bulunuyorsa bu durumda kira artışı zam oranı için sözleşmede yer alan ibare geçerli olarak kabul edilir.
Sürenin dolduğu ay içerisinde açıklanan enflasyon rakamları arasında yer alan 12 aylık TÜFE ortalaması resmi kira artışı zam oranı olarak uygulanır. Ev sahibi kiraya en fazla bu rakam üzerinden zam yapma hakkına sahiptir. Bu oranın üzerinde bir rakam için her iki taraf rıza gösterse dahi zam yapılması kanunen yasaktır. Ancak ev sahibi ile kiracının arasındaki karşılıklı rıza ile uzlaşmaya bağlı olarak daha düşük bir oranda zam yapılmasına izin verilmektedir. Yani açıklanan 12 aylık TÜFE ortalaması üzerinde zam yapılması yasaklanırken bu oranın altında bir zam yapılmasına izin verilebilmektedir.
KİRA HESAPLAŞMA İŞLEMİ
Mevcut kira bedeli: 1000 lira
Zam oranı: yüzde 12,53
Zam bedeli: 125.3 lira
Zamlı kira bedeli: 1.125,30 lira