Çoğu kişi bilmiyor ama hesaplara karşılıksız en az 3000 TL hesaba yatacak! Hızla harekete geçildi, ücret artıyor...

Devlet harekete geçti ve ücret yükseliyor. Çok sayıda vatandaşı kapsıyor. Şu an 2 bin 800 lira ödeniyor ancak 2021'de ücret artacak ve en az 3 bin lira hesaplara yatacak. Devlet çalışan annelere yardım eli uzattı, çoğu kişi haberdar değil. Çocuğa bakacak kimsesi olmayan ve çalışan annelere SGK aylık olarak en az 2 bin 800 lira ödeme yapıyor. Yeni yıl ile birlikte ücrete zam gelecek ve en az 3 bin lira ödenecek. Özel bakım gerektiren çocuk için ise bu destek daha da artıyor. Bu destekten çocuk 36 aylık olana kadar ve en fazla 32 ay süreyle faydalanılabiliyor ve bazı şartları daha bulunuyor.
Evde çocuğuna bakacak kimsesi bulunmayan ve çalışan annenin son günlerde bakıcılara olan talebinde artış var. Finansal gücü yerinde olan aileler için özel bakıcı hizmeti veren kuruluşlardan bakıcıyı kolayca bulabilmek mümkün. Ancak koronavirüs sürecinde kreşlerin faaliyetlerine ara vermesi sonucu bakıcı ihtiyacı doğan, fakat maddi durumu çok da yeterli olmadığı için bu konuda zorlanan çalışan anneler de var. İşte böyle durumdaki annelere devlet sahip çıkıyor.
HER AY 2 BİN 800 LİRA ÖDEME YAPILIYOR
Hem sigortalı çalışan kadın istihdamını artırmak hem de sigortalı eğitimli bakıcı çalıştırılmasını teşvik etmek amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), çalışan annelere her ay 300 Euro (2.800 lira) 'eğitimli bakıcı' desteği veriyor.
Özel gereksinimli çocuğu olan annelere her ay verilen destek ise 350 Euro'yu (3.275 lira) buluyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bu desteklerin her yıl kademeli olarak artacağını ve 2021 yılında 325 Euro, 2022 yılı için de 350 Euro olacağını açıkladı.