Çoğu kişi bilmiyor ama hesaplara karşılıksız en az 3000 TL hesaba yatacak! Hızla harekete geçildi, ücret artıyor...

Devlet harekete geçti ve ücret yükseliyor. Çok sayıda vatandaşı kapsıyor. Şu an 2 bin 800 lira ödeniyor ancak 2021'de ücret artacak ve en az 3 bin lira hesaplara yatacak. Devlet çalışan annelere yardım eli uzattı, çoğu kişi haberdar değil. Çocuğa bakacak kimsesi olmayan ve çalışan annelere SGK aylık olarak en az 2 bin 800 lira ödeme yapıyor. Yeni yıl ile birlikte ücrete zam gelecek ve en az 3 bin lira ödenecek. Özel bakım gerektiren çocuk için ise bu destek daha da artıyor. Bu destekten çocuk 36 aylık olana kadar ve en fazla 32 ay süreyle faydalanılabiliyor ve bazı şartları daha bulunuyor.