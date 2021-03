Çoğu kişi bilmiyor ama hesaplara karşılıksız en az 3000 TL hesaba yatacak! Hızla harekete geçildi, ücret artıyor...

HER AY 2 BİN 800 LİRA ÖDEME YAPILIYOR



Hem sigortalı çalışan kadın istihdamını artırmak hem de sigortalı eğitimli bakıcı çalıştırılmasını teşvik etmek amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), çalışan annelere her ay 300 Euro (2.800 lira) 'eğitimli bakıcı' desteği veriyor.



Özel gereksinimli çocuğu olan annelere her ay verilen destek ise 350 Euro'yu (3.275 lira) buluyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bu desteklerin her yıl kademeli olarak artacağını ve 2021 yılında 325 Euro, 2022 yılı için de 350 Euro olacağını açıkladı.