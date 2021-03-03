İşveren yasağa aykırı olarak fesih yapar ise fesih tarihindeki brüt asgari ücret tutarında idari para cezası ile cezalandırılacak. Yani 2020 yılı tamamlanana kadar her bir haksız fesih için işveren 2 bin 943 lira para cezası kesilecek.

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞININ GEÇERSİZ OLDUĞU DURUMLAR

Çalışanının işten ayrılışını, SGK'ya bildiren işyerleri fesih türüne göre kod seçmek zorunda. İstifa için '03', işçinin haklı nedenle feshi için '25', işverenin haklı nedenle feshi için '29' ve işyeri kapanması için '17' no.lu kodlar seçiliyor. Ve bu kodlar fesih yasağı kapsamına girmeyen durumları da ifade ediyor.

Fesih kapsamına girmeyen durumlar:

İş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi,