İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı, devam edecek mi? sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Pandemi döneminde binlerce işçinin ekonomik anlamda madur olmaması için ödenen işsizlik ödeneğinin ne zaman sona ereceği binlerce kişinin gündeminde. Yeni normalleşme takviminin uygulanmasının ardından İşten çıkarma yasağı hakkında gelişmeler merak konusu oldu. Peki Şubat ayına ilişkin ödemeler ne zaman yapılacak?
"ŞUBAT AYINA İLİŞKİN ÖDEMELER 5 MART 2021 TARİHİNDE YAPILACAK"
Ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını hatırlatan Selçuk, "Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerini 5 Mart 2021 tarihinde hesaplara yatıracağız" açıklamasını yaptı.
İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI UZATILDI MI?
İşten çıkarma yasağı en son yapılan uzatma ile birlikte 17 Mart 2021 tarihinde bitiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın haziran ayına kadar uzatma yetkisi de bulunuyor.
İşveren yasağa aykırı olarak fesih yapar ise fesih tarihindeki brüt asgari ücret tutarında idari para cezası ile cezalandırılacak. Yani 2020 yılı tamamlanana kadar her bir haksız fesih için işveren 2 bin 943 lira para cezası kesilecek.
İŞTEN ÇIKARMA YASAĞININ GEÇERSİZ OLDUĞU DURUMLAR
Çalışanının işten ayrılışını, SGK'ya bildiren işyerleri fesih türüne göre kod seçmek zorunda. İstifa için '03', işçinin haklı nedenle feshi için '25', işverenin haklı nedenle feshi için '29' ve işyeri kapanması için '17' no.lu kodlar seçiliyor. Ve bu kodlar fesih yasağı kapsamına girmeyen durumları da ifade ediyor.
Fesih kapsamına girmeyen durumlar:
İş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi,