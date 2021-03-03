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    İhracatta tarihi zirve (Ekonomi haberleri)

    Ticaret Bakanı , Şubat'ta ihracatın yüzde 9.6 artışla 16 milyar 12 milyon dolar olarak gerçekleştiğini belirterek, "Böylelikle tüm zamanların en yüksek ihracat rakamını yakaladık" dedi. TİM Başkanı de 2021'in ilk 2 ayında ihracatta rekor tazelemenin gururunu yaşadıklarını kaydetti.

    İhracatta tarihi zirve Ekonomi haberleri

    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Şubat'ta ihracatın yüzde 9.6 artışla 16 milyar 12 milyon dolar olarak gerçekleştiğini belirterek, "Böylelikle tüm zamanların en yüksek Şubat ayı ihracat rakamını yakaladık" dedi. TİM Başkanı İsmail Gülle de 2021'in ilk 2 ayında ihracatta rekor tazelemenin gururunu yaşadıklarını kaydetti.

    ÖDEMELERE BAŞLANIYOR
    Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt     Selçuk, Şubat ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin 5 Mart'ta yapılacağını söyledi. Selçuk, ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını belirtti.

    OTOMOBİLDE SATIŞ REKORU
    Türkiye     otomotiv pazarındaki canlılık devam ediyor. Binek otomobil ve hafif ticari araç satışları Şubat'ta yüzde 24.2 artışla 58 bin 504 adede çıktı. Şubat'ta otomobil satışları yüzde 18.6 artarak 44 bin 749, hafif ticari araç pazarı yüzde 46.4 artarak 13 bin 755 adet oldu. Otomobilde en yüksek Şubat rakamı yakalandı.

        SALATALIK ŞAMPİYON
        İstanbul'un         Şubat ayı zam şampiyonu, fiyatı yüzde 42.22 artan salatalık oldu. İTO verilerine göre; salatalığı yüzde 26.17 ile sivri biber, yüzde 19.98 ile ilaçlar, yüzde 18.02 ile kabak izledi. Fiyatı en çok düşen ürün ise yüzde 11.97 ucuzlayan karnabahar oldu.

        OKUL ÜCRETİNE İADE KARARI
        Ülkemizde de çok tartışılan okul ücreti iadeleri konusunda İngiltere'den dikkat çeken bir karar çıktı. Bağımsız Hakemlik Ofisi (OIA), bir üniversitenin, ilk sokağa çıkma kısıtlamaları döneminde veremediği eğitim nedeniyle bir öğrencisine 5 bin sterlin iade etmesine karar verdi.

        ZAM YAĞDI
        Çörek otu ve yağı, pandemiyle birlikte hem Türkiye'de hem dünyada daha fazla tüketilirken, artan talep fiyatlara da yansıdı. 3 ay önce kilosu 30 liraya satılan çörek otu, şimdi ise 70 liraya kadar çıktı. Yağı da zamlandı. Artışta ihracatın etkisi olduğu belirtilirken; vatandaş da "Bizim ihtiyacımız karşılanmadan yurt dışına yollanmamalı" diyerek tepki gösterdi.
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        Haberler Ekonomi İhracatta tarihi zirve (Ekonomi haberleri)