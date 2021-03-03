İhracatta tarihi zirve (Ekonomi haberleri)

ZAM YAĞDI

Çörek otu ve yağı, pandemiyle birlikte hem Türkiye'de hem dünyada daha fazla tüketilirken, artan talep fiyatlara da yansıdı. 3 ay önce kilosu 30 liraya satılan çörek otu, şimdi ise 70 liraya kadar çıktı. Yağı da zamlandı. Artışta ihracatın etkisi olduğu belirtilirken; vatandaş da "Bizim ihtiyacımız karşılanmadan yurt dışına yollanmamalı" diyerek tepki gösterdi.