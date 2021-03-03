İhracatta tarihi zirve (Ekonomi haberleri)

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Şubat'ta ihracatın yüzde 9.6 artışla 16 milyar 12 milyon dolar olarak gerçekleştiğini belirterek, "Böylelikle tüm zamanların en yüksek Şubat ayı ihracat rakamını yakaladık" dedi. TİM Başkanı İsmail Gülle de 2021'in ilk 2 ayında ihracatta rekor tazelemenin gururunu yaşadıklarını kaydetti.
ÖDEMELERE BAŞLANIYOR
Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Şubat ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin 5 Mart'ta yapılacağını söyledi. Selçuk, ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını belirtti.
OTOMOBİLDE SATIŞ REKORU
Türkiye otomotiv pazarındaki canlılık devam ediyor. Binek otomobil ve hafif ticari araç satışları Şubat'ta yüzde 24.2 artışla 58 bin 504 adede çıktı. Şubat'ta otomobil satışları yüzde 18.6 artarak 44 bin 749, hafif ticari araç pazarı yüzde 46.4 artarak 13 bin 755 adet oldu. Otomobilde en yüksek Şubat rakamı yakalandı.