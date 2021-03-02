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    • Ekonomi
    • 02.03.2021 22:17
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    • 02.03.2021 22:17
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    yine dopdolu! nda yüzlerce üründe fırsatlar!

    yine dopdolu, yarın sona erecek olan kampanyada neler olduğu vatandaşlar tarafından merakla araştırılmaya başlandı. nda yüzlerce üründe fırsatlar dikkat çekiyor. Farklı kategorilerde birbirinden güzel ve çeşitli ürünleri belirli tarihlerde satışa sunan, en çok ziyaret edilen marketlerden biri olan Migros şubelerine gitmek isteyenler için güncel katalog haberimizde yer alıyor. Migros’a gitmeden önce alacaklarınızı belirlemek ve liste yapacaklar için işte katalog…

    takvim.com.tr
    Migroskop 18 Şubat-3 Mart 2021 yine dopdolu!

    Migros aktüel ürünler kataloğu 18 Şubat-3 Mart 2021 gündemde en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Temel gıdadan atıştırmalıklara, hijyenden bebek ürünlerine, meyve ve sebzelerden güzellik ürünlerine kadar pek çok fırsat katalogta sizleri bekliyor. Migroskop 18 Şubat-3 Mart 2021 tarihleri arasında geçerli olacak ve sonrasında yeni kampanyalı katalog çıkacak. Henüz incelememiş olanlar için güncel Migroskop kataloğunu haberimizde derledik, işte indirimli ürünler…

    MİGROS 18 ŞUBAT-3 MART 2021 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU!

    deterjanlar

        temel ihtiyaçlar

        şarküteri ürünleri

        bebek ürünleri

            fırından lezzetler

            tavuk indirimleri

            çay çeşitleri
                Haberler Ekonomi Migroskop 18 Şubat-3 Mart 2021 yine dopdolu! Migros aktüel ürünler kataloğunda yüzlerce üründe fırsatlar!