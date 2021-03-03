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    • Ekonomi
    • 03.03.2021 10:47
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    • 03.03.2021 10:47
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    ve iş birliği ile 6 ay ödemesiz ne 36 ay vadeli 100 bin TL destek paketi

    ve arasında "TÜRSAB Üyesi Seyahat Acentalarına Destek Paketi" protokolü imzalandı. Protokol töreninde konuşan Halkbank Genel Müdürü , kısa bir süre önce Ankara Ticaret Odası (ATO) Sigortacılık Hizmetleri Meslek Komitesi üyesi işletmelere yönelik bir destek paketi açıkladıklarını ifade ederek, şimdi ise turizm sektörüne ilişkin bir çalışma içerisinde olduklarını söyledi. Halkbank, Türkiye Birliği (TÜRSAB) üyesi seyahat acentelerine, ticari faaliyetlerinde kullanmaları için 6 ay ödemesiz dönemli, 36 ay vadeli 100 bin TL finansman desteği sağlayacak.

    takvim.com.tr
    Seyahat acentelerine 36 ay vadeli 100 bin TL destek paketi geldi!

    Halkbank seyahat acentelerine 100 bin liraya kadar kredi sağlayacak. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, TÜRSAB üyesi seyahat acentelerine 100 bin liraya kadar finansman desteği sağlayacaklarını söyledi. Halkbank kredi desteği... Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, seyahat acentelerine finansman desteği verileceği müjdesini paylaştı. Halkbank tarafından, turizm sektörü seyahat acentelerine, ticari faaliyetlerinde kullanılmak üzere 6 ay anapara ödemesiz dönemli 36 aya kadar vadelendirilebilecek 100 bin liraya kadar nakit işletme kredisi sunulacak.Halkbank ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) arasında imzalanan anlaşmaya göre: azami 100 bin lira limitli ve azami 1 yıl vadeli TL teminat mektubu düzenlemesi imkanı sağlanacak. Paketten yararlanan acentelere Halkbank dijital kanallarından ücretsiz EFT havale imkanı sunulacak. TÜRSAB'a kayıtlı 10 bine yakın seyahat acentesinin paketten faydalanması bekleniyor.


    KREDİ DESTEK PAKETİ DETAY VE ŞARTLARI

    ÜYE'lerin KREDİ PAKETİ'ni kullanabilmesi için BANKA'nın sunduğu ürün ve hizmetlerden asgari 6 adet aktif ürün sahipliği şartını sağlaması gerekmektedir.

    İşbirliği kapsamında ÜYE'lere 100.000 TL limit içerisinde kalmak üzere aşağıda yer alan ürünler sunulabilecektir.
    Ticari Kredi Kartı ürününün kullanımı zorunlu olup, diğer ürünler müşteri ihtiyacı doğrultusunda tahsis edilebilecektir.
    TÜRSAB, KREDİ PAKETİ'nden yararlanan ve kredi riski bulunan firmaların yetki belgesi devir işlemlerine, risk kapatılmadığı sürece onay vermeyecektir.



    PAKET KAPSAMINDA SUNULACAK ÜRÜNLER

    AYLIK EŞİT TAKSİTLİ NAKİT İŞLETME KREDİSİ: ÜYE'lerin ticari faaliyetlerinde kullanmak üzere 95.000 TL limit içerisinde kalmak üzere Nakit İşletme Kredisi sunulabilecektir.

    Kredi vadesi, azami 6 Ay Anapara Ödemesiz Dönem olmak üzere toplam azami 36 Ay'dır.

    Ödemesiz dönem faizleri 1 veya 3'er ayda bir tahakkuk ve tahsil edilecektir.

    Kredi geri ödemeleri Aylık Eşit Taksitli şekilde gerçekleştirilecektir.

    TİCARİ KREDİ KARTI: ÜYE'lerin ticari faaliyetlerinde kullanmak üzere asgari 5.000 TL olmak üzere 100.000 TL limit içerisinde kalmak üzere Paraf KOBİ sunulabilecektir.



        TİCARİ KREDİLİ MEVDUAT HESABI (KMH): ÜYE'lerin işletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 20.000 TL limit içerisinde kalmak üzere Ticari KMH sunulabilecektir.

        TEMİNAT MEKTUBU: Acentalık yapılan ana firmaya hitaben düzenlenecek 95.000 TL limit içerisinde kalmak üzere ve azami 1 Yıl vadeli TL Teminat Mektubu sunulabilecektir.

        Ayrıca ilgili Bakanlığa hitaben 7.000 TL limit içerisinde kalmak üzere kesin ve süresiz TL Teminat Mektubu sunulabilecektir.

        UYGULANACAK FAİZ/KOMİSYON VE ÜCRETLER

        Acentalık yapılan ana firmaya hitaben düzenlenecek;
        20.000 TL'ye kadar büyüklüğe sahip TL Teminat Mektupları için maktu 200 TL,
        20.000 - 95.000 TL büyüklüğe sahip TL Teminat Mektupları için yıllık % 1,00 komisyon oranı uygulanacaktır.
        İlgili Bakanlığa hitaben düzenlenecek olan azami 7.000 TL'ye kadar büyüklüğe sahip Teminat Mektupları, ilgili tutar kadar Vadesiz Mevduat Blokesi karşılığında verilmesi durumunda komisyonsuz sunulacaktır.

        Ticari Kredi Kartı ve Ticari Kredili Mevduat Hesabı ürünleri için;

        BANKA'nın bu ürünlere ilişkin uyguladığı standart faiz/komisyon ve ücret tarifesi uygulanacaktır.

        Dijital Kanallardan Gerçekleştirilecek EFT/Havale işlemleri için;
        Paket kapsamındaki ürünlerden yararlanan TÜRSAB Üyesi firmalar, kredi vadesi boyunca belirleyecekleri tek bir Vadesiz Ticari Mevduat Hesabı aracılığıyla Halkbank'ın İnternet ve Mobil Şubelerinden Havale ve EFT işlemlerini ücretsiz gerçekleştirebileceklerdir.

        Kredi Paketinden 1 yıllık faaliyetini doldurmuş ve faaliyetine devam eden üyeler yararlanabilecektir.

        KREDİ DESTEK PAKETİ İŞ AKIŞI

        1. TÜRSAB üyesi acenta kredi için Şubemize başvuruda bulunur.

        2. Acentadan mevzuat kapsamında ilgili belgeler ile Genel Mektupta yer alan EK-2: Seyahat Acentası İşletme Belgesi ve EK-3: Firma Taahhütnamesi alınarak kredi değerlendirme ve tahsis sürecine başlanır.

        3. Tahsis işlemi tamamlanan ve kesin kredi kullanacak firmalar için EK-3: Firma Taahhütnamesi'nin bir nüshası Şube tarafından TÜRSAB yetkililerine mail olarak iletilir.

        4. TÜRSAB yetkilileri tarafından söz konusu acenta için;

        · EK-1 TÜRSAB'tan Alınmış ve Kredi İsminin Zikredildiği Belge'yi,
        · ''……… firması birliğimiz üyesidir, dosyasına Devir Yapamayacağına dair taahhütnamesi takılmıştır. Kredi uygundur." teyit yazısını,
        mail ile işlem yapan ilgili Şubelerimize iletilir. Bu belgeler tamamlanmadan kullandırımın gerçekleştirilmemesi gerekmektedir.

        5. Kredi kullandırım aşamasına geçilir.

        NOT: Üyelerimizin TÜRSAB'tan herhangi bir belge almasına gerek yoktur. Tüm işlemler banka şubesi üzerinden yürütülebilir.
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        Haberler Ekonomi Halkbank ve Türsab iş birliği ile 6 ay anapara ödemesiz seyahat acentelerine 36 ay vadeli 100 bin TL destek paketi