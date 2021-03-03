



TİCARİ KREDİLİ MEVDUAT HESABI (KMH): ÜYE'lerin işletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 20.000 TL limit içerisinde kalmak üzere Ticari KMH sunulabilecektir.



TEMİNAT MEKTUBU: Acentalık yapılan ana firmaya hitaben düzenlenecek 95.000 TL limit içerisinde kalmak üzere ve azami 1 Yıl vadeli TL Teminat Mektubu sunulabilecektir.

Ayrıca ilgili Bakanlığa hitaben 7.000 TL limit içerisinde kalmak üzere kesin ve süresiz TL Teminat Mektubu sunulabilecektir.

UYGULANACAK FAİZ/KOMİSYON VE ÜCRETLER

Acentalık yapılan ana firmaya hitaben düzenlenecek;

20.000 TL'ye kadar büyüklüğe sahip TL Teminat Mektupları için maktu 200 TL,

20.000 - 95.000 TL büyüklüğe sahip TL Teminat Mektupları için yıllık % 1,00 komisyon oranı uygulanacaktır.

İlgili Bakanlığa hitaben düzenlenecek olan azami 7.000 TL'ye kadar büyüklüğe sahip Teminat Mektupları, ilgili tutar kadar Vadesiz Mevduat Blokesi karşılığında verilmesi durumunda komisyonsuz sunulacaktır.