Halkbank seyahat acentelerine 100 bin liraya kadar kredi sağlayacak. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, TÜRSAB üyesi seyahat acentelerine 100 bin liraya kadar finansman desteği sağlayacaklarını söyledi. Halkbank kredi desteği... Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, seyahat acentelerine finansman desteği verileceği müjdesini paylaştı. Halkbank tarafından, turizm sektörü seyahat acentelerine, ticari faaliyetlerinde kullanılmak üzere 6 ay anapara ödemesiz dönemli 36 aya kadar vadelendirilebilecek 100 bin liraya kadar nakit işletme kredisi sunulacak.Halkbank ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) arasında imzalanan anlaşmaya göre: azami 100 bin lira limitli ve azami 1 yıl vadeli TL teminat mektubu düzenlemesi imkanı sağlanacak. Paketten yararlanan acentelere Halkbank dijital kanallarından ücretsiz EFT havale imkanı sunulacak. TÜRSAB'a kayıtlı 10 bine yakın seyahat acentesinin paketten faydalanması bekleniyor.
KREDİ DESTEK PAKETİ DETAY VE ŞARTLARI
ÜYE'lerin KREDİ PAKETİ'ni kullanabilmesi için BANKA'nın sunduğu ürün ve hizmetlerden asgari 6 adet aktif ürün sahipliği şartını sağlaması gerekmektedir.
İşbirliği kapsamında ÜYE'lere 100.000 TL limit içerisinde kalmak üzere aşağıda yer alan ürünler sunulabilecektir.
Ticari Kredi Kartı ürününün kullanımı zorunlu olup, diğer ürünler müşteri ihtiyacı doğrultusunda tahsis edilebilecektir.
TÜRSAB, KREDİ PAKETİ'nden yararlanan ve kredi riski bulunan firmaların yetki belgesi devir işlemlerine, risk kapatılmadığı sürece onay vermeyecektir.
PAKET KAPSAMINDA SUNULACAK ÜRÜNLER
AYLIK EŞİT TAKSİTLİ NAKİT İŞLETME KREDİSİ: ÜYE'lerin ticari faaliyetlerinde kullanmak üzere 95.000 TL limit içerisinde kalmak üzere Nakit İşletme Kredisi sunulabilecektir.
Kredi vadesi, azami 6 Ay Anapara Ödemesiz Dönem olmak üzere toplam azami 36 Ay'dır.
Ödemesiz dönem faizleri 1 veya 3'er ayda bir tahakkuk ve tahsil edilecektir.
Kredi geri ödemeleri Aylık Eşit Taksitli şekilde gerçekleştirilecektir.
TİCARİ KREDİ KARTI: ÜYE'lerin ticari faaliyetlerinde kullanmak üzere asgari 5.000 TL olmak üzere 100.000 TL limit içerisinde kalmak üzere Paraf KOBİ sunulabilecektir.