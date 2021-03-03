1 MİLYON DOSYA ÇÖZÜLDÜ



Yasal takip süreci Kredi Kayıt Bürosu'na bildiriliyor. Dolayısıyla bu durum tüketicinin kredi notunu olumsuz etkiliyor. Halk arasında 'kara liste' denilen durum da bu aşamada ortaya çıkıyor. Avukatlık olan borç dosyaları tüm çabaya rağmen 2-3 yıl için tahsil edilemezse, bankalar kredi ve kredi kartı alacaklarını belli bir tutar karşılığında ihaleyle varlık yönetim şirketlerine devrediyor. Borç devredildikten sonra artık muhatap 'varlık yönetim şirketleri' oluyor. Varlık yönetim şirketleri, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (BDDK) aldıkları lisansla ve yine BDDK denetiminde faaliyet gösteriyor. Yani denetim altında olan yasal şirketlerden oluşuyor. Bu şirketler şu ana kadar 1 milyondan fazla borç dosyasını çözüme kavuşturdu.