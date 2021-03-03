Bu bankalara borcu olanlara kötü haber! Halkbank, Ziraat Bankası-Vakıfbank-Akbank-İş Bankası-qnb-denizbank-teb-garanti bbva-YKB-İng. Borcu olan yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor. Pandemi süreci ile birlikte kredi ve kredi kartları her zamankinden çok daha fazla kullanılmaya başladı. Kredi ve kredi kartı borcunu ödeyemeyen vatandaşlar için önemli bir açıklama geldi. Ödeme kolaylığı sağlanıyor. Banka tarafından borçlu vatandaşa 90 günlük süre tanınıyor. Faiz uygulanmaya devam ediyor. Bu süreçte kredi ve kredi kartı borcunun ödenmemesi halinde yasal süreç başlıyor ve borçlu vatandaş 'kara liste'ye alınıyor.
YASAL SÜRENİN SONUNDA
Kredi ve kredi kartı borcu zamanında ödenmeyince yasal takip süreci başlıyor. Süreç şöyle işliyor:
Vadesi gelen herhangi bir borcun 90 gün içerisinde ödenmemesi durumunda tahsili gecikmiş alacak statüsüne geçiyor ve yasal takip süreci başlatılıyor.
Bu 90 günlük süreçte banka, müşterisine sözlü veya yazılı olarak ulaşıp borcunu ödemesini hatırlatıyor.
Bu süreçte borca gecikme faizi uygulanıyor.
Banka bu gecikmeyi Kredi Kayıt Bürosu'na (KKB) yaptığı aylık bildirimlerde belirtiyor ve müşterinin bu gecikme durumu tüm KKB üye kuruluşları tarafından görüntülenebiliyor.
90 günlük süreden sonra ise banka, alacağın yasal yollardan tahsili için gerekli hukuki işlemleri başlatıyor.