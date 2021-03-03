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    • Ekonomi
    • 03.03.2021 08:20
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    • 03.03.2021 08:20
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    Bu bankalara borcu olanlara kötü haber! , ----qnb-denizbank-teb-garanti bbva-YKB-İng

    Bu bankalara borcu olanlara kötü haber! , ----qnb-denizbank-teb-garanti bbva-YKB-İng. 90 gün detayı borç ödeme sürecinde büyük önem taşıyor. Kredi ve kredi kartı ödemelerini aksatan vatandaşlara banka tarafından 90 günlük bir süre tanınıyor ve sonrasında yasal süreç başlıyor. Bu anlamda kara liste, uygulaması olan bir liste türüdür. i gibi olaylardan tamamen farklı olan bu uygulama, kişilerin isimleri belirli bir süre kadar merkez bankasının veri tabanlarında saklanmaktadır. Kredi kartı borçlarının 3 ay boyunca ödenmemiş olması durumunda banka tarafından borçlu kişiye idari takip süreci başlatılır.

    takvim.com.tr
    Kredi ve kredi kartı borcu olan herkesi ilgilendiriyor! 90 gün...

    Bu bankalara borcu olanlara kötü haber! Halkbank, Ziraat Bankası-Vakıfbank-Akbank-İş Bankası-qnb-denizbank-teb-garanti bbva-YKB-İng. Borcu olan yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor. Pandemi süreci ile birlikte kredi ve kredi kartları her zamankinden çok daha fazla kullanılmaya başladı. Kredi ve kredi kartı borcunu ödeyemeyen vatandaşlar için önemli bir açıklama geldi. Ödeme kolaylığı sağlanıyor. Banka tarafından borçlu vatandaşa 90 günlük süre tanınıyor. Faiz uygulanmaya devam ediyor. Bu süreçte kredi ve kredi kartı borcunun ödenmemesi halinde yasal süreç başlıyor ve borçlu vatandaş 'kara liste'ye alınıyor.

    YASAL SÜRENİN SONUNDA

    Kredi ve kredi kartı borcu zamanında ödenmeyince yasal takip süreci başlıyor. Süreç şöyle işliyor:

    Vadesi gelen herhangi bir borcun 90 gün içerisinde ödenmemesi durumunda tahsili gecikmiş alacak statüsüne geçiyor ve yasal takip süreci başlatılıyor.

    Bu 90 günlük süreçte banka, müşterisine sözlü veya yazılı olarak ulaşıp borcunu ödemesini hatırlatıyor.


    Bu süreçte borca gecikme faizi uygulanıyor.

    Banka bu gecikmeyi Kredi Kayıt Bürosu'na (KKB) yaptığı aylık bildirimlerde belirtiyor ve müşterinin bu gecikme durumu tüm KKB üye kuruluşları tarafından görüntülenebiliyor.

    90 günlük süreden sonra ise banka, alacağın yasal yollardan tahsili için gerekli hukuki işlemleri başlatıyor.

        1 MİLYON DOSYA ÇÖZÜLDÜ

        Yasal takip süreci Kredi Kayıt Bürosu'na bildiriliyor. Dolayısıyla bu durum tüketicinin kredi notunu olumsuz etkiliyor. Halk arasında 'kara liste' denilen durum da bu aşamada ortaya çıkıyor. Avukatlık olan borç dosyaları tüm çabaya rağmen 2-3 yıl için tahsil edilemezse, bankalar kredi ve kredi kartı alacaklarını belli bir tutar karşılığında ihaleyle varlık yönetim şirketlerine devrediyor. Borç devredildikten sonra artık muhatap 'varlık yönetim şirketleri' oluyor. Varlık yönetim şirketleri, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (BDDK) aldıkları lisansla ve yine BDDK denetiminde faaliyet gösteriyor. Yani denetim altında olan yasal şirketlerden oluşuyor. Bu şirketler şu ana kadar 1 milyondan fazla borç dosyasını çözüme kavuşturdu.

        BDDK DENETİMİNDE

        Varlık Yönetim Şirketleri Derneği'nin verdiği bilgiye göre; şirketlerle irtibata geçenlere esnek koşullarla ödeme imkanı sunuluyor. Yani borca, müşterinin ödeme gücüne göre ve BDDK'nın belirlediği çerçevede toplam alacak tutarında indirim ve taksit imkanları sunuluyor. Borcunuzun durumunu merak ediyorsanız, bankanıza danışın. TC kimlik numaranız ile iletişim bilgilerinizi yonetim@varlikyonetim.org.tr mail adresine atarak da bilgi alabilirsiniz. Borcunu kapatan, sicilini temizleyerek yeni kredi kullanabiliyor.

        BANKA KARA LİSTE NEDİR?

        Kredi başvuru aşamalarında ya da kredi çekme gibi işlemlerde ekonomik ilişkileri düzene sokmak için uzun süredir uygulanan ve uygulanmaya devam eden sistem olan kara liste hakkında bilgi vereceğiz. Kara liste, birçok kişi tarafından kulak aşinası bir kelime olsa da ne anlama geldiği herkes tarafından bilinmemektedir.

            KARA LİSTE!

            Kara liste, Merkez Bankası uygulaması olan bir liste türüdür. Kredi sicili gibi olaylardan tamamen farklı olan bu uygulama, kişilerin isimleri belirli bir süre kadar merkez bankasının veri tabanlarında saklanmaktadır. Kredi kartı borçlarının 3 ay boyunca ödenmemiş olması durumunda banka tarafından borçlu kişiye idari takip süreci başlatılır. Bu aşamada tüketiciler kara listeye girmez ve borcun ödenmesi ya da yapılandırılması beklenir. Bu durumda kredi borcunu kapatan ya da yapılandıran kişiler en fazla kredi sicilinde birkaç bozuklukla atlatır.

            Kredi sicili de bir yıl gibi düzenli bir ödeme ile eski haline dönebilir. Kara liste denilen kavram ise borcunu ödememiş veya yapılandırmamış kişilere belirli bir zaman geçtikten sonra yasal takip aşamasıyla beraber uygulamaya koyulan bir durumdur. Kara liste denilen olayda kişinin borcunu düzenli bir şekilde ödemediğini gösterdiğinden belirli bir süre birçok bankada kredi işlemlerinde bulunamazlar. Kişinin bankaya kredi başvurusuna gittiği takdirde adli sicil kaydına bakıldığında kara listeye alındığı, banka verileri tarafından gözükür. Böylece kredi alamaz veya alma işlemi daha da zorlaşır.
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            Haberler Ekonomi Bu bankalara borcu olanlara kötü haber! Halkbank, Ziraat Bankası-Vakıfbank-Akbank-İş Bankası-qnb-denizbank-teb-garanti bbva-YKB-İng