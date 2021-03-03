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    • Ekonomi
    • 03.03.2021 14:32
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    • 03.03.2021 14:32
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    3 Mart Çarşamba borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu?

    Borsa İstanbul'da günün en fazla kazandıran 20 hisse senedi belli oldu. Buna göre Gözde Girişim hisse senedi günün ilk yarısında yüzde 9,99 oranında 7,93'den yükselerek işlem gördü. 3 Mart Çarşamba 2021 borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu? hisse ve Kartn hisse fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar...

    AA
    3 Mart borsada en fazla kazandıran hisse senetleri!

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Gözde Girişim 7,93 7,21 9,99
    Bera Holding 27,16 25,28 7,44
    Alarko Holding 11,93 11,14 7,09
    Aksa 16,88 15,81 6,77
    Ülker Bisküvi 22,10 21,04 5,04
    Doğuş Otomotiv 33,70 32,20 4,66
    Kardemir (D) 7,14 6,83 4,54
    Brisa 30,74 29,42 4,49
    İndeks Bilgisayar 26,18 25,20 3,89
    Borusan Mannesmann 31,04 29,94 3,67
    Ereğli Demir Çelik 15,65 15,10 3,64
    Özak GMYO 5,46 5,28 3,41
    Karsan Otomotiv 4,85 4,70 3,19
    Pınar Süt 23,92 23,20 3,10
    Çemtaş 15,96 15,50 2,97
    Zorlu Enerji 2,80 2,72 2,94
    Sok Marketler Ticaret 12,01 11,70 2,65
    Bizim Mağazaları 15,07 14,70 2,52
    Türk Traktör 224,80 219,40 2,46
    İş Bankası (C) 5,93 5,79 2,42

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 8 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) Değer kaybeden 8 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Alcatel Lucent Teletaş 36,60 37,32 -1,93
    Ford Otosan 188,90 192,60 -1,92
    Aksa Enerji 10,93 11,04 -1,00
    Pegasus 91,40 92,10 -0,76
    İş Yatırım Menkul Değerler 20,92 21,08 -0,76
    Alkim Kimya 19,20 19,26 -0,31
    TAV Havalimanları 26,66 26,74 -0,30
    Vestel 28,40 28,42 -0,07

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    Haberler Ekonomi 3 Mart Çarşamba borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu?