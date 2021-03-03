3 Mart Çarşamba borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu?

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Gözde Girişim
|7,93
|7,21
|9,99
|Bera Holding
|27,16
|25,28
|7,44
|Alarko Holding
|11,93
|11,14
|7,09
|Aksa
|16,88
|15,81
|6,77
|Ülker Bisküvi
|22,10
|21,04
|5,04
|Doğuş Otomotiv
|33,70
|32,20
|4,66
|Kardemir (D)
|7,14
|6,83
|4,54
|Brisa
|30,74
|29,42
|4,49
|İndeks Bilgisayar
|26,18
|25,20
|3,89
|Borusan Mannesmann
|31,04
|29,94
|3,67
|Ereğli Demir Çelik
|15,65
|15,10
|3,64
|Özak GMYO
|5,46
|5,28
|3,41
|Karsan Otomotiv
|4,85
|4,70
|3,19
|Pınar Süt
|23,92
|23,20
|3,10
|Çemtaş
|15,96
|15,50
|2,97
|Zorlu Enerji
|2,80
|2,72
|2,94
|Sok Marketler Ticaret
|12,01
|11,70
|2,65
|Bizim Mağazaları
|15,07
|14,70
|2,52
|Türk Traktör
|224,80
|219,40
|2,46
|İş Bankası (C)
|5,93
|5,79
|2,42
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 8 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 8 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Alcatel Lucent Teletaş
|36,60
|37,32
|-1,93
|Ford Otosan
|188,90
|192,60
|-1,92
|Aksa Enerji
|10,93
|11,04
|-1,00
|Pegasus
|91,40
|92,10
|-0,76
|İş Yatırım Menkul Değerler
|20,92
|21,08
|-0,76
|Alkim Kimya
|19,20
|19,26
|-0,31
|TAV Havalimanları
|26,66
|26,74
|-0,30
|Vestel
|28,40
|28,42
|-0,07