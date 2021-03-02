KOYUN KREDİSİ NASIL ALINIR?

Tarım Müdürlükleri proje karşılığında otuz bin lira değerinde hayvan veriyor. Bunun için başvuru tarihleri şuan doldu. Tigem adı verilen müdürlükler tarafından projesi onay alan kişiler otuz bin lira değerinde küçükbaş koyun veya keçiye sahip olacak. Ayrıca bu destek geri ödemesiz veriliyor. Hayvan sahibi çiftçiler koyun kredisini geri ödemek zorunda olmayacaklar. Birçok makale de bu konuyu dile getirdik. KOSGEB KOYUNCULUK kredisi vermemektedir. Geçen yıl köye dönüş programı kapsamında 300 koyun projesi başlatılmıştı. Hayvan dağıtımları tamamlandı. Ancak 2021 yılında geçerli değil.

Hayvan kredisi almak isteyenlerin en çok uğrak yerlerinden biride diğer özel banka şubeleridir. Bunun haricinde KOSGEB gibi kurumlardan hayvan almak için para alamazsınız. Kuzulu koyun veya koç almak isteyenlere en düşük faizli kredi veren bankada Ziraat Bankasıdır. İster kuzu alın, ister saanen keçisi, ilk uğrayacağınız durak Ziraat Bankası' dır.