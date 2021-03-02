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    • Ekonomi
    • 03.03.2021 08:00
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    • 03.03.2021 08:00
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    ? , ? Başkan Erdoğan müjdeyi verdi!

    ? , ? Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İnsan Hakları Eylem planı kapsamında gençlere evlilik yardımlarının kapsamının genişletileceğini duyurdu. Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen İnsan Hakları Eylem Planı tanıtım toplantısında, gençlerin sorunlarının çözümüne ilişkin adımlar atılacağını duyurdu. Gençlerin istihdamına yönelik yeni adımlar atılacağını ilan eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin evlenme sürecinde faydalanabileceği yardımların kapsamının genişletileceğini söyledi.

    takvim.com.tr
    Başkan Erdoğan açıkladı! Evlilik yardımı başvuru şartları nedir?

    Başkan Erdoğan, "Gençlerin toplumsal ve demokratik katılımını artırmak için ortaöğretim müfredatına gönüllülük çalışmaları koyuyor, bunu yaygınlaştırıyoruz. Kariyer yapmak isteyen gençlerimizin uluslararası alanda geçerli sertifika ile yazılım sektörüne kazandırılmasını sağlıyoruz. Evlilik yardımı kapsamını genişletiyoruz. Genç istihdamı ulusal strateji belgesi hazırlıyoruz. İstanbul'da bir BM gençlik merkezi kurulması yönündeki çalışmalara hız veriyoruz." ifadelerini kullandı. Evlenme yardımı almak isteyen kişilerin mutlak surette başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Evlendiği tarihten itibaren 5 yıl içerisinde bu ödeneğe başvurmayanlar, haklarını kesin olarak kaybederler.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

    İnsan hakları eylem planı, değişim ve reform irademizin devam ettiğinin ve devam edeceğinin bir örneğidir.

    Her maddenin hayata geçmesi için gereken adımları kararlılıkla atacağız.

    Biz bugüne kadar tüm reformları falan kuruluş dayattığı, filan teşkilat talep ettiği için değil, milletimiz buna layık olduğu için gerçekleştirdik.

    Milletimizin ihtiyaç ve talepleri önceliğimiz olmuştur.

    İnsanın onuruna , inancı, değerlerine yönelen her türlü tehdite karşı vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz. En büyük dayanağımız ve güven kaynağımız, yüz yıllardır farklılıkları zenginliğe dönüştüren milletimizin derin iradesidir. 15 Temmuz darbe girişimi gibi tarihin gördüğü en alçak saldırılardan birini dahi hukuk sınırlarına taşmadan bastırabilmiş bu millet, daha nice zaferlere imza atacaktır. Hep söylediğimiz gibi, böyle necip bir milletin mensubu olmakla övünüyor, rabbime binlerce kez hamd ediyorum.

    Aziz milletim, milletimizin beklentileri doğrultusunda oluşturulan her bir faaliyetin arkasında geniş tabanlı istişare süreci var. İlgili tüm bakanlıklarımızla, kurumlarla, ekonomi ve iş dünyasıyla , sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelindi. Bu sürecin sonunda insan hakları eylem planı 9 amaç, 50 hedef, 393 faaliyeti içeren bir belge olarak ortaya çıktı. Eylem planı, 2 yıllık bir zaman diliminde uygulanmak üzere hazırlanmıştır. Eylem planında belirlenen her bir faaliyet için, ilgili kuruluşlar ile zaman dilimi de 2 hafta içerisinde kamuoyu ile paylaşılacaktır.

    Bugün burada belgedeki ilke, amaç, faaliyet ve hedefleri ana hatlarıyla sizlerle paylaşmak istiyorum.

        Eylem planımız 11 temel ilke ile başlıyor

        İnsan doğuştan sahip olduğu vazgeçilmez haklarıyla yaşar. Devletin görevi de bu hakları korumak ve geliştirmektir.

        İnsan onuru bütün hakların özü olarak, hukukun etkin koruması altındadır.

        Dil, din, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi düşünce, mezhep ve benzeri temelinde hiçbir ayrımcılık söz konusu olmaksızın herkes hukuk önünde eşittir.

        Kamu hizmetinin herkese eşit, tarafsız ve dürüst biçimde sunulması tüm idari faaliyetlerin temel özelliğidir.

        Mevzuat, tereddüt doğurmayacak şekilde net, anlaşılır, öngörülebilir kurallar içerir. Kamu otoriteleri de bu kuralları ödün vermeden hayata geçirir.

        Sözleşme özgürlüğüne, hukuki güvenlik ilkesi, kazanılmış hakların korunması prensibine aykırı hiç bir şekilde müdahale edilemez.

        Devlet , girişim ve çalışma hürriyetini rekabete dayalı serbest piyasa kuralları ile sosyal devlet ilkesi çerçevesinde korur ve geliştirir.

        Adli ve idari işleyiş, masumiyet karinesi, lekelenmeme hakkı ve ceza sorumluluğunun şahsiliğini koruyan, gözeten, güçlendiren bir yaklaşımı merkezine alır.

        Kimse başkalarının kişilik haklarına saygı göstermek suretiyle eleştirileri veya düşünce açıklamaları nedeniyle özgürlüğünden yoksun bırakılamaz.
        Hukuk devleti, hak ve özgürlükler ile adaletin teminatı olarak her alanda tahkim edilir.

        Haklarının ihlal edildiğini iddia eden herkes, etkili kanun yollarına zahmetsiz şekilde erişebilir, adalete erişim hak ve özgürlüklere saygının esasıdır.
        Eylem planımız bu ilkeler çerçevesinde belirlediğimiz şu 9 amaçtan oluşuyor.

        ÇEYİZ PARASI NE KADAR?

        Evlenecekler için getirilen çeyiz hesabında devlet yardımı 9 bin TL'ye çıkarıldı. Yönetmelik değişikliğine göre, artık devlet katkısı hesapta biriken tutarın yüzde 25'ine kadar çıkabilecek, burada üst sınır ise 9 bin TL olacak.

        Çeyiz hesabı ve devlet katkısına dair yapılan ve Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğine göre, devlet katkısı artık düzenli ödemesi süresi 36 ile 47 ay olanlar için hesaptaki birikimin yüzde 10'u yine 29'u olacak. Ödenecek tutar için getirilen üst sınır ise 4 bin liradan 6 bin 500 liraya çıkarıldı. Düzenli ödeme süresi 48 ila 59 ay olanlar içinse devlet katkısı yüzde 15 yerine 22 olarak uygulanacak. Bu grupta üst sınır 4 bin 500 TL'den 7 bin 500 TL'ye çıkarılacak. Düzenli ödeme süresi 60 ay ve üzeri olanlar içinse devlet katkısı hesapta biriken tutarın yüzde 25'i olacak. Bu da düne kadar yüzde 20 olarak uygulanıyordu. Bunun için üst sınır ise 5 bin TL yerine 9 bin TL olacak.
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        Haberler Ekonomi Evlilik yardımı başvuru şartları nedir? Evlilik yardımı ne kadar, nereden alınır? Başkan Erdoğan müjdeyi verdi!