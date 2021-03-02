İnsanın onuruna , inancı, değerlerine yönelen her türlü tehdite karşı vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz. En büyük dayanağımız ve güven kaynağımız, yüz yıllardır farklılıkları zenginliğe dönüştüren milletimizin derin iradesidir. 15 Temmuz darbe girişimi gibi tarihin gördüğü en alçak saldırılardan birini dahi hukuk sınırlarına taşmadan bastırabilmiş bu millet, daha nice zaferlere imza atacaktır. Hep söylediğimiz gibi, böyle necip bir milletin mensubu olmakla övünüyor, rabbime binlerce kez hamd ediyorum.

Aziz milletim, milletimizin beklentileri doğrultusunda oluşturulan her bir faaliyetin arkasında geniş tabanlı istişare süreci var. İlgili tüm bakanlıklarımızla, kurumlarla, ekonomi ve iş dünyasıyla , sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelindi. Bu sürecin sonunda insan hakları eylem planı 9 amaç, 50 hedef, 393 faaliyeti içeren bir belge olarak ortaya çıktı. Eylem planı, 2 yıllık bir zaman diliminde uygulanmak üzere hazırlanmıştır. Eylem planında belirlenen her bir faaliyet için, ilgili kuruluşlar ile zaman dilimi de 2 hafta içerisinde kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Bugün burada belgedeki ilke, amaç, faaliyet ve hedefleri ana hatlarıyla sizlerle paylaşmak istiyorum.