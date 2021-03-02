Başkan Erdoğan, "Gençlerin toplumsal ve demokratik katılımını artırmak için ortaöğretim müfredatına gönüllülük çalışmaları koyuyor, bunu yaygınlaştırıyoruz. Kariyer yapmak isteyen gençlerimizin uluslararası alanda geçerli sertifika ile yazılım sektörüne kazandırılmasını sağlıyoruz. Evlilik yardımı kapsamını genişletiyoruz. Genç istihdamı ulusal strateji belgesi hazırlıyoruz. İstanbul'da bir BM gençlik merkezi kurulması yönündeki çalışmalara hız veriyoruz." ifadelerini kullandı. Evlenme yardımı almak isteyen kişilerin mutlak surette başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Evlendiği tarihten itibaren 5 yıl içerisinde bu ödeneğe başvurmayanlar, haklarını kesin olarak kaybederler.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
İnsan hakları eylem planı, değişim ve reform irademizin devam ettiğinin ve devam edeceğinin bir örneğidir.
Her maddenin hayata geçmesi için gereken adımları kararlılıkla atacağız.
Biz bugüne kadar tüm reformları falan kuruluş dayattığı, filan teşkilat talep ettiği için değil, milletimiz buna layık olduğu için gerçekleştirdik.
Milletimizin ihtiyaç ve talepleri önceliğimiz olmuştur.
İnsanın onuruna , inancı, değerlerine yönelen her türlü tehdite karşı vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz. En büyük dayanağımız ve güven kaynağımız, yüz yıllardır farklılıkları zenginliğe dönüştüren milletimizin derin iradesidir. 15 Temmuz darbe girişimi gibi tarihin gördüğü en alçak saldırılardan birini dahi hukuk sınırlarına taşmadan bastırabilmiş bu millet, daha nice zaferlere imza atacaktır. Hep söylediğimiz gibi, böyle necip bir milletin mensubu olmakla övünüyor, rabbime binlerce kez hamd ediyorum.
Aziz milletim, milletimizin beklentileri doğrultusunda oluşturulan her bir faaliyetin arkasında geniş tabanlı istişare süreci var. İlgili tüm bakanlıklarımızla, kurumlarla, ekonomi ve iş dünyasıyla , sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelindi. Bu sürecin sonunda insan hakları eylem planı 9 amaç, 50 hedef, 393 faaliyeti içeren bir belge olarak ortaya çıktı. Eylem planı, 2 yıllık bir zaman diliminde uygulanmak üzere hazırlanmıştır. Eylem planında belirlenen her bir faaliyet için, ilgili kuruluşlar ile zaman dilimi de 2 hafta içerisinde kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Bugün burada belgedeki ilke, amaç, faaliyet ve hedefleri ana hatlarıyla sizlerle paylaşmak istiyorum.