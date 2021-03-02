Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 02.03.2021 19:10
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.03.2021 19:10
    ABONE OL

    Piyasalarda son durum! 'da endeksi günü yükselişle tamamladı

    'da endeksi, yüzde 0,09 değer kazanarak günü 1.528,82 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,36 puan artarken, toplam işlem hacmi 35 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

    Borsa günü yükselişle tamamladı

    BIST 100 endeksi, yüzde 0,09 değer kazanarak günü 1.528,82 puandan tamamladı.

    Bankacılık endeksi yüzde 0,65, holding endeksi yüzde 0,16 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,87 ile ulaştırma, en çok kaybettiren ise yüzde 4,44 ile madencilik oldu.



    SALGIN DÖNEMİNDE YILI BÜYÜMEYLE KAPATAN NADİR ÜLKELERDEN
    Analistler, Türkiye'nin salgın döneminde yılı büyümeyle kapatabilen nadir ülkeler arasında yer aldığını belirterek, alınan sıkı tedbirlerin kademeli olarak kaldırılmaya başlanması, en büyük ihracat pazarı olan Avrupa ekonomisindeki toparlanma ve düşüş eğilimindeki emtia fiyatlarının pay piyasalarını desteklediğini ifade etti.



    Tahvil piyasalarının seyri ve ABD'deki ekonomik destek paketine ilişkin gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu kaydeden analistler, yarın yurt içinde enflasyon yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Avro Bölgesinde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ABD'de ADP istihdam raporu, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Bej Kitap Raporu başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini kaydetti.



        Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.505 puanın üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 1.550 ve 1.570 seviyelerinin gündeme gelebileceğini söyledi.

        Ekonomistler, şubat ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 0,77 artmasını bekliyor.



        Ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,77) göre bir önceki ay yüzde 14,97 olan yıllık enflasyonun yüzde 15,45'e çıkacağı hesaplanıyor.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Ekonomi Piyasalarda son durum! Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yükselişle tamamladı