BIST 100 endeksi, yüzde 0,09 değer kazanarak günü 1.528,82 puandan tamamladı.
Bankacılık endeksi yüzde 0,65, holding endeksi yüzde 0,16 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,87 ile ulaştırma, en çok kaybettiren ise yüzde 4,44 ile madencilik oldu.
SALGIN DÖNEMİNDE YILI BÜYÜMEYLE KAPATAN NADİR ÜLKELERDEN
Analistler, Türkiye'nin salgın döneminde yılı büyümeyle kapatabilen nadir ülkeler arasında yer aldığını belirterek, alınan sıkı tedbirlerin kademeli olarak kaldırılmaya başlanması, en büyük ihracat pazarı olan Avrupa ekonomisindeki toparlanma ve düşüş eğilimindeki emtia fiyatlarının pay piyasalarını desteklediğini ifade etti.
Tahvil piyasalarının seyri ve ABD'deki ekonomik destek paketine ilişkin gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu kaydeden analistler, yarın yurt içinde enflasyon yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Avro Bölgesinde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ABD'de ADP istihdam raporu, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Bej Kitap Raporu başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini kaydetti.