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    • Ekonomi
    • 02.03.2021 11:23
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    • 02.03.2021 11:23
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    Şubat ayı ne kadar? 2021 yüzde kaç? Enflasyon açıklandı mı?

    2021 Şubat ayı ne kadar? Şubat ayı enflasyonu yüzde kaç? sorularına arama motorlarında yanıt aranıyor. Ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,77) göre bir önceki ay yüzde 14,97 olan yıllık enflasyonun yüzde 15,45'e çıkacağı hesaplanıyor. İşte, 2021 Şubat ayı enflasyonuna ilişkin beklentiler!

    takvim.com.tr
    Şubat ayı enflasyon oranı ne kadar? 2021 Şubat enflasyon yüzde kaç? Enflasyon açıklandı mı?

    Şubat ayı enflasyon oranı ne kadar? 2021 Şubat ayı enflasyonu yüzde kaç? sorularının cevapları gündem oldu. Enflasyon açıklamasının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. TÜİK tarafından açıklanan veriler, yıl sonunda maaş zamlarını da etkileyecek.

    ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ SONUCU

    AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Mart Çarşamba günü açıklanacak şubat ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 19 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

    Ankete göre, ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,77 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin şubat ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 0,45, en yüksek yüzde 1,8 aralığında yer aldı.

    Ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,77) göre bir önceki ay yüzde 14,97 olan yıllık enflasyonun yüzde 15,45'e çıkacağı hesaplanıyor.

    Tüketici Fiyat Endeksi, ocakta bir önceki aya göre yüzde 1,68 artış göstermişti.

        ENFLASYON NEDİR?

        Enflasyon, mal ve hizmetlerin fiyatlarının artmasıdır. Ancak mal ve hizmetlerin fiyatları zaman içinde artabilir veya azalabilir. Enflasyon sadece belli bir malın veya hizmetin fiyatının tek başına artması değil, fiyatların genel düzeyinin sürekli bir artış göstermesidir. Diğer bir deyişle, sadece bazı malların fiyatlarının sürekli artması ya da tüm malların fiyatlarının bir sefer artması enflasyon değildir.

        Örneğin aylık enflasyon oranının yüzde 1 olması, o ay içinde fiyatlar genel seviyesinin bir önceki aya göre yüzde 1 oranında arttığını gösterir. Yıllık enflasyonun yüzde 30 olması da, fiyatların bir önceki yıla göre ortalama yüzde 30 oranında arttığını, örneğin geçen yıl 200 TL'ye alınan bir mal sepetinin bu yıl ancak 260 TL'ye alınabileceğini ifade eder.
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        Haberler Ekonomi Şubat ayı enflasyon oranı ne kadar? 2021 Şubat enflasyon yüzde kaç? Enflasyon açıklandı mı?