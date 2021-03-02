E-devlet 1000 TL yardım başvurusu! 1000 TL süreç devam ediyor yazanlar ne yapacak? Pandemi sosyal destek başvurusu hakkında açıklama geldi. Bakan Selçuk açıklamasında kritik bir detaya dikkat çekti. Açıklamaya göre 1000 TL pandemi destek başvurusunun yeniden yapılabileceğine yer verildi. Bakan Selçuk açıklamasında Esnaf, Diğer çalışanlar ve belli kategorilerdeki bütün çalışanlara 1000 TL verileceğine yer verildi. Bakan , açık bir sistem gerçekleştirildiğini, ihtiyaç olması halinde vatandaşların bu sistem üzerinden başvuru yapması gerektiğine yer verildi. Vatandaşlar, başvuru sebebi yazan kutucuğa pandemi sosyal desteğe neden başvuru yaptığını, ihtiyacını yazarak müracaatını yapabilecek.
BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Başvurular e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlar, T.C. Kimlik numarasının son rakamına göre e-Devlet'ten başvuru yapılabilecek.
Yapılan açıklamaya göre, online başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun, hizmete erişime engel olmasını önlemek için, T.C. Kimlik numarasının son rakamı 0 olanlar pazartesi, 2 olanlar salı, 4 olanlar çarşamba, 6 olanlar perşembe ve 8 olanlar cuma günleri başvuru yapabilecek. Cumartesi ve pazar günleri ise isteyen herkes başvurabilecek.
BAKAN SELÇUK'UN AÇIKLAMASI
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı açıklamada, "Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında, biz, bildiğiniz gibi pandemideki sosyal destek programımızı 3 faz hâlinde açıklamıştık; faz 1, faz 2, faz 3. Ve faz 3'te hiçbir ayrım yapmadan -her zamanki gibi sosyal yardımlarda- bütün vatandaşlarımız e-devlet üzerinden başvurabiliyorlar.
Dolayısıyla, esnaf olsun, diğer çalışanlarımız olsun, yani belli kategorilerdeki bütün çalışanlarımız olsun bu dönemde dönemsel ihtiyaç hâlinde olan bütün vatandaşlarımıza açık bir sistem gerçekleştirdik ve orada e-devlet üzerinden başvurarak… Faz 3 hâlâ açık sistemde dolayısıyla o sistem üzerinden devam edebiliyorlar." ifadelerini kullanmıştı.