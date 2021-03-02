Kart borçlarınızı tek çatı altında toplayacak borç kapatma kredisi! Borç transfer kredisi faiz oranları…

Kart borçlarınızı tek çatı altında toplayacak borç kapatma kredisi hakkında bilgiler arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılanlar arasında yer alıyor. Bankalara göre borç transfer kredisi faiz oranları gündemde oldukça ilgi görüyor, vatandaşlar en düşük faiz oranına ulaşmak için bankaları karşılaştırıyor. Borç kapatmak için başvuru yaptığınız bankalar sizden bazı belgeler isteyecektir. İşte bankaların borç transfer kredisine ilişkin bilgiler…
AKBANK BORÇ TRANSFER KREDİSİ
Akbank borç transfer kredisi için kredi kartı borçları içindir. Müşteriler farklı bankalara olan kredi borçlarını Akbank bünyesinde toplayabilirler. Banka müşterilerine 20.000 TL'ye kadar borç kapatma kredisi sağlıyor. 12 ay geri ödeme ile banka bu kredi için yüzde 1.89 faiz uyguluyor.
DENİZBANK BORÇ TRANSFER KREDİSİ
Denizbank tarafından sağlanan transfer kredisinde faiz oranları vade sürecine göre değişiyor. Müşteriler kısa vadeli transfer kredisi kullanımlarında çok düşük faiz oranı imkanından faydalanırken orta ve uzun vadeli ödemelerde ise faiz oranı artıyor.