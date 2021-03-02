Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 02.03.2021 08:24
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.03.2021 08:24
    ABONE OL

    Milyonları ilgilendiriyor! Maaşınız kesilebilir! Hemen girip kontrol edin bu harfler varsa vay halinize

    Milyonları ilgilendiriyor! Maaşınız kesilebilir! Hemen girip kontrol edin bu harfler varsa vay halinize... Son günlerde özellikle özel hastanelerde () müfettişleri yoğun bir denetim içindeler. Kuruma yanlış bilgi verilip verilmediğini araştırıyor hatta işlem yapan hastaların da bilgilerine başvuruyorlar. Bu konudaki edindiğimiz bilgileri yakında paylaşacağım. Ancak bu gün size önemli bir başka konuda bilgi vermek istiyorum. İnternetten ya da e-Devlet'ten hizmet dökümünüze baktığınızda sigorta prim listenizde bazı harfler görüyorsanız ciddiye alın. Çünkü bu harfler emekliliğinizi ya da sigortanızı iptal ettirebilir.

    takvim.com.tr
    Milyonları ilgilendiriyor! Maaşınız kesilebilir!

    Milyonları ilgilendiriyor! Maaşınız kesilebilir! Hemen girip kontrol edin bu harfler varsa vay halinize.. SGK hizmet dökümü ile ilgili çok önemli detay... Tüm çalışanların dikkat etmesi gerekiyor. Maaş kesintisi yaşanabilir. İnternetten SGK hizmet dökümü içine baktığınızda primlerinizin yanında bazı harfler bulunuyor. Burada hangi harfin yazdığı önemli. Şüpheli durumları çalışanların öğrenmesi sağlanıyor. SGK Hizmet Dökümü, Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı olan tüm vatandaşların alabileceği, sigorta ve prim bilgilerini barındıran ve 4A, 4B, 4C olarak üçe ayrılan belgedir.

    PRİM LİSTENİZDE BAZI HARFLER GÖRÜYORSANIZ CİDDİYE ALIN

    İnternetten ya da e-Devlet'ten hizmet dökümünüze baktığınızda sigorta prim listenizde bazı harfler görüyorsanız ciddiye alın. Çünkü bu harfler emekliliğinizi ya da sigortanızı iptal ettirebilir.

    Faruk Erdem'in yazısına göre, emekli olabilmek için çalışarak ya da kendi işini yaparak veya isteğe bağlı sigorta ilme prim yatırmak zorundayız. İşe ilk girdiğimiz tarihe göre prim gün sayımız belirleniyor. Bu primlerimizin, daha doğrusu hizmetlerimizin dökümünü artık e-Devlet sistemi üzerinden rahatça görebiliyoruz.

    Böylece sigortamız yapılmış mı, primlerimiz ödenmiş mi, bizim adımıza mı başkası adına mı yazılmış hepsini görebiliriz.

    Ayrıca burada gerçek maaşımızın SGK'ya bildirilip bildirilmediğini de rahatça kontrol edebiliriz. Bu dökümü incelerken karşınıza bazı harfler çıkabilir. İşte burada dikkatli olmanız gerekiyor.


    SGK KODLAMA YAPIYOR

    Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sahte sigortalı bildirimini engellemek için bazı kriterler çerçevesinde iş yerlerini sahte, şüpheli ve kontrollü olarak tanımlamaktadır.

    Bu tanımlar S (Sahte iş yeri), Ş (Şüpheli iş yeri) ve K (Kontrollü iş yeri) harfleri ile kodlanmaktadır. Peki bu harfler ne anlama geliyor.

    ŞÜPHELİ KOD

    Hizmet dökümünde gördüğünüz 'Ş' harfi, sizi sigortalı bildiren iş yerinin şüpheli iş yeri kapsamında olduğu ve iş yeri hakkında denetim/inceleme yapılacağı anlamına gelir.



        İNCELEME KALDIRILIR

        Bir işyerine 'Ş-Şüpheli' kodu konulduktan sonra, bu iş yeri hakkında denetim süreci başlatılır. Denetim, bu iş yerinden sahte sigortalı bildiriminde bulunup bulunulmadığının tespiti amacıyla yapılır. Denetim sonuçlanıncaya kadar iş yerinin 'Ş' olan kodu değiştirilmez, denetim sonucuna göre, sahte sigortalı bildirimi yapıldığı tespit edilirse 'Ş' kodu, 'S' (sahte iş yeri) olarak değiştirilir ve bu iş yerinden yapılan sahte hizmet bildirimleri iptal edilir.

        Herhangi bir sorun olmadığı anlaşılırsa 'Ş' kodu tamamen kaldırılır ve bu iş yerinden yapılan hizmet bildirimleri geçerli kabul edilir. Denetimin ne kadar sürede sonuçlanacağı konusunda kesin bir şey söylemek mümkün değildir. Ancak denetim sonuçlanmadan da, bu iş yerinden bildirilen sigortalılar, yani hizmet dökümünde 'Ş' harfi bulunan sigortalılar emeklilik talebinde bulunabilir, hatta aylıkları da bağlanır.



        MAAŞ KESİLEBİLİR

        Ancak denetim sonucunda bildirilen hizmetlerin sahte olması nedeniyle iptal edilmesi sonucu emeklilik hakkını kaybedenlerin aylıkları kesilir ve yersiz ödenmiş olan aylıklar geri istenir.

        'Ş' harfi ile gösterilen iş yerlerinden adınıza yapılan bildirimler fiili çalışmanıza dayanıyorsa, endişe edilecek bir durum yoktur.



        BUNLARI YAPMAYIN

        Eğer bu harfleri görmüşseniz hemen panik olmaya gerek yok. En yakın SGK'ya giderek durumu öğrenebilir, inceleme sonucunu takip edebilirsiniz.

        Ancak başınıza iş açacak şu konulardan da uzak durun:

        - Bir iş yerinde fiilen çalışmadan kendinizi orada sigortalı göstermeyin. Bir yakınınızı da bu şekilde sigortalı göstermeyin.

        Fiili çalışmanın sigorta için şart olduğunu unutmayın.

        - İş yeri sahibiyseniz kimseye 'hatır sigortası' yapmayın.

        Fiilen çalışmayan kimseleri iş yerinizde çalışıyormuş gibi bildirmeyin. Sonuçta primler silindiği gibi siz de ceza alırsınız.

        - Piyasada sizi sigortalı yapmak vaadiyle dolaşan dolandırıcılara kanmayın. Bunlara paranızı kaptırmayın. Sık sık hizmet dökümünüzü inceleyip primlerinizi kontrol edin.

            SGK Hizmet Dökümü nedir?

            SGK Hizmet Dökümü, Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı olan tüm vatandaşların alabileceği, sigorta ve prim bilgilerini barındıran ve 4A, 4B, 4C olarak üçe ayrılan belgedir.

            Eski sistemde Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı olan vatandaşlar 4A hizmet dökümünü, Bağ-Kur'a bağlı olan vatandaşlar 4B hizmet dökümünü ve Emekli Sandığı'na bağlı olan vatandaşlar 4C hizmet dökümünü alabilirler.

            SGK Hizmet Dökümü'nde hangi bilgiler yer alır?

            SGK hizmet dökümü belgesinde;

            Temel sigorta bilgileriniz
            İlk defa sigortalı bir işe giriş tarihiniz ve çıkış tarihiniz
            Ne kadar çalıştığınız (Sigortalı olarak kaç gün çalıştığınız)
            Sigortalı olduğunuz dönemdeki hizmetleriniz
            Hangi aylarda ne kadar prim yatırdığınızı
            Hangi aylarda sigortanızın yattığı (sigortanın ödenip ödenmediği)
            Çalıştığınız şirketi (İşveren hilesini engellemek için önemli)
            gibi bilgileri görebilirsiniz.

            SGK hizmet dökümü ne için kullanılır?

            SGK hizmet dökümü belgesi ve belgenin sunduğu bilgiler;

            Sosyal Güvenlik Kurumunun vatandaşlar için hazırlamış olduğu SGK borç sorgulama, ne zaman emekli olurum, emekli maaşı sorgulama ve emekli maaşı hesaplama gibi uygulamalarda
            Kıdem hesaplamada
            İkramiye hesaplamada
            Vize alma sürecinde
            Mahkemelerde vb. birçok resmi kurumda
            kullanılabilir.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Haberler Ekonomi Milyonları ilgilendiriyor! Maaşınız kesilebilir! Hemen girip kontrol edin bu harfler varsa vay halinize