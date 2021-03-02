Taşeron işçiye zam oranları için süreç başlıyor. 4D personellerinin mali ve sosyal hakları şekilleniyor. Peki, taşeron işçiye maaş zammı ne kadar olacak? İşte 2021 taşeron işçiye zam haberleriyle ilgili detaylar... Taşeron işçi maaşlarında yüzdelik dilim kararı detayları ile maaş zammı detayları merak ediliyor. Taşeron işçilerin maaşlarına yapılacak zam oranları ile ek ödeme detaylarını haberimizde ele aldık. 2021 yılı içerisinde Çalışma Bakanlığı ile mali ve sosyal haklar adına masaya oturacak olan taşeron işçilerin liste başında yer alan başlıklardan birisi yüzdelik dilim oldu. Bu bağlamda haberimizde bu konulara değindik. 4/D statüsünde çalışan taşeron işçilerin en önemli talepleri 2021 yılında maaşlarına bekledikleri oranlarda bir zam alabilmek.
TAŞERON İŞÇİLER İÇİN YENİ ZAM ORANI
Ancak asgari ücretli çalışanların maaşlarına yüzde 16 zam oranı beklentisi oluşması, emekliler ve memurların maaşlarına yansıyacak enflasyon oranlarının yükselmesi taşeron işçiler için de beklentiyi artırdı. Son oranların ardından taşeron işçilerin maaşlarına yüzde 17.50 oranında bir zam yapılabileceği ele alındı. A Haberde yer alan habere göre TİS görüşmeleri ile taşeron işçilere yüzde 17.50 oranında zam gelebilir.
TAŞERON İŞÇİ İÇİN KRİTİK SÜREÇ
Taşeron işçiler için yetkili sendika hükümete taleplerini iletecek, Çalışma Bakanlığı ise bu taleplerin ardından tekliflerini sunacak. Ortak karar alınması durumunda yeni oranlar ve sosyal haklar belirlenmiş olacak.