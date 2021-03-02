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    • Ekonomi
    • 02.03.2021 11:47
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    • 02.03.2021 11:47
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    (KÇÖ) ve ? Resmen açıklandı! Şubat ayı ödeme tarihleri...

    ve işsizlik maaşı ödemelerinin hesaplarda olacağı tarihi vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Konu hakkında önemli bir son dakika açıklaması yapıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Şubat ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin yatırılacağı tarihi duyurdu. Peki, kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) ve ? İşte şubat ayı ödeme tarihleri...

    KÇÖ ve işsizlik maaşı ne zaman yatırılacak?

    Kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşı Şubat ayı ödeme tarihleri yeni ayın ilk gününden bu yana yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre şubat ayı ödeme tarihleri duyuruldu. Peki, kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) ve işsizlik maaşı ne zaman yatacak? İşte merakla araştırılan sorunun yanıtı...

    KÇÖ VE İŞSİZLİK MAAŞI NE ZAMAN YATIRILACAK?

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Şubat ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin 5 Mart'ta hesaplara yatırılacağını duyurdu.

    Ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını hatırlatan Selçuk, "Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerini 5 Mart 2021 tarihinde hesaplara yatıracağız" açıklamasını yaptı.

    KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN BİTİYOR?

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan "Kısa çalışma ödeneğinin süresini son defa olarak mart ayı sonuna, asgari ücretteki artış miktarı kadar yükselttiğimiz nakdi ücret desteğinin süresini de 17 Mart'a kadar uzattık." dedi.

        KARAR RESMİ GAZETE'DE

        Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kısa çalışma başvurusunda bulunan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresinin 31 Mart 2021'e kadar uzatıldığına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı "Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İş Yerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında Karar" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

        Karara göre, 4447 sayılı "İşsizlik Sigortası Kanunu"nun geçici 23'üncü maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle 31 Ocak 2021'e kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, anılan Kanun'un ek 2'nci maddesi kapsamındaki uzatma süresiyle sınırlı kalmaksızın, 29 Haziran 2020 tarihli ve 2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nda belirtilen esaslar çerçevesinde ve 22 Aralık 2020 tarihli ve 3317 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile uzatılan 2 aylık süreden sonra başlamak üzere 31 Mart 2021'e kadar uzatıldı.

            KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE KADAR?

            En düşük kısa çalışma ödeneği: 2.146 TL

            En yüksek kısa çalışma ödeneği: 5.366 TL

            KISA ÇALIŞMA NEDİR?

            İşyerindeki çalışma sürelerinin geçici olarak azaltılması veya durdurulması hallerinde, üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.
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            Haberler Ekonomi Kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) ve işsizlik maaşı ne zaman yatacak? Resmen açıklandı! Şubat ayı ödeme tarihleri...