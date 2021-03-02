Kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşı Şubat ayı ödeme tarihleri yeni ayın ilk gününden bu yana yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre şubat ayı ödeme tarihleri duyuruldu. Peki, kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) ve işsizlik maaşı ne zaman yatacak? İşte merakla araştırılan sorunun yanıtı...
KÇÖ VE İŞSİZLİK MAAŞI NE ZAMAN YATIRILACAK?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Şubat ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin 5 Mart'ta hesaplara yatırılacağını duyurdu.
Ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını hatırlatan Selçuk, "Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerini 5 Mart 2021 tarihinde hesaplara yatıracağız" açıklamasını yaptı.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN BİTİYOR?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan "Kısa çalışma ödeneğinin süresini son defa olarak mart ayı sonuna, asgari ücretteki artış miktarı kadar yükselttiğimiz nakdi ücret desteğinin süresini de 17 Mart'a kadar uzattık." dedi.