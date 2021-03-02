YOKSULLUK NAFAKASI BAŞVURU

Yoksulluk nafakası talebi boşanma davasıyla aynı süreçte işlediği gibi boşanma davasından ayrı bir dava olarak açılıp yürütülebilmektedir. Boşanma davasından ayrı bir dava olarak açılması hususunda zaman aşımı süresi 1 yıl olarak belirlenmiştir. Eşin talebi ve davada bahsi geçen diğer eşin maddi imkânları dâhilinde süresiz olarak yoksulluk nafakası verilmesi mümkündür.

* Nafaka talebi için koşullar şöyledir:

* Boşanan eşin boşanma durumunda yoksulluğa düşecek olması,

* Eşin az kusurlu ya da kusursuz olması.