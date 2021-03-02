BİM HEİFER ŞARJLI KABLOSUZ DİKEY SÜPÜRGE ALINIR MI?

Ürünün yorumlarına bakıldığında oldukça kullanışlı olduğu görülüyor. Ürün diğer süpürge seçeneklerinden daha uygun fiyatlı oluşuyla tercih ediliyor. Model uygun bir fiyata sahip fiyat-performans ürünü olarak karşımıza çıkıyor.

HEİFER ŞARJLI KABLOSUZ DİKEY SÜPÜRGE ÖZELLİKLERİ

• Batarya: 22,2 V DC/2200mA

• Şarj süresi: 4 saat

• Yıkanabilir hepa filtre özelliği: F9

• Motorlu led Işıklı

• Soft drive başlık

• Soft dusting başlık ile kumaş, jaluzi ve klavye gibi eşyaların tozlarını temizler

• Dar alan aparatı ile başlıkların ulaşamadığı köşeleri temizler

• Duvara monte edilebilen şarj ünitesi sayesinde temizliğe her zaman hazır

• 5 yıl garanti

• Toz torbasız kullanım

• 2 kademeli motor gücü 160 w

• Net 1,8 kg