Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 02.03.2021 13:52
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.03.2021 13:52
    ABONE OL

    Kapış kapış gidiyor! 'de satılan kablosuz dik süpürge alınır mı? Özellikleri neler? süpürge yorumları!

    Her hafta Salı ve Cuma günleri birbirinden güzel, çeşitli ürünleri satışa sunan ler yine dopdolu bir katalog ile vatandaşların ilgi odağı oldu ve hemen incelenmeye başlandı. Market mağazalarında satılan ürünlerden biri olan ' Şarjlı Kablosuz Dikey Süpürge' vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, BİM'de satılan nasıl, alınır mı? neler? İşte konu hakkında detaylı bilgiler...

    takvim.com.tr
    BİM Heifer kablosuz dik süpürge nasıl? Özellikleri ne?

    BİM Market mağazalarında satılan ürünlerden biri olan 'Heifer Şarjlı Kablosuz Dikey Süpürge' vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, BİM'de satılan Heifer kablosuz dik süpürge nasıl, alınır mı? Heifer şarjlı kablosuz dikey süpürge özellikleri neler? İşte konu hakkında detaylı bilgiler...

    BİM HEİFER ŞARJLI KABLOSUZ DİKEY SÜPÜRGE NASIL?

    Özelliklerine bakıldığında üründe batarya, 22,2 V DC / 2200mA, Şarj süresi: 4 saat, Yıkanabilir hepa filtre özelliği: F9, Motorlu led Işıklı, Soft drive başlık bulunuyor. Soft dusting başlık ile kumaş, jaluzi ve klavye gibi eşyaların tozlarını temizlerken dar alan aparatı ile başlıkların ulaşamadığı köşeleri temizler. Duvara monte edilebilen şarj ünitesi sayesinde temizliğe her zaman hazır.

    BİM HEİFER ŞARJLI KABLOSUZ DİKEY SÜPÜRGE ALINIR MI?

    Ürünün yorumlarına bakıldığında oldukça kullanışlı olduğu görülüyor. Ürün diğer süpürge seçeneklerinden daha uygun fiyatlı oluşuyla tercih ediliyor. Model uygun bir fiyata sahip fiyat-performans ürünü olarak karşımıza çıkıyor.

    HEİFER ŞARJLI KABLOSUZ DİKEY SÜPÜRGE ÖZELLİKLERİ

    • Batarya: 22,2 V DC/2200mA
    • Şarj süresi: 4 saat
    • Yıkanabilir hepa filtre özelliği: F9
    • Motorlu led Işıklı
    • Soft drive başlık
    • Soft dusting başlık ile kumaş, jaluzi ve klavye gibi eşyaların tozlarını temizler
    • Dar alan aparatı ile başlıkların ulaşamadığı köşeleri temizler
    • Duvara monte edilebilen şarj ünitesi sayesinde temizliğe her zaman hazır
    • 5 yıl garanti
    • Toz torbasız kullanım
    • 2 kademeli motor gücü 160 w
    • Net 1,8 kg

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi Kapış kapış gidiyor! BİM'de satılan Heifer kablosuz dik süpürge alınır mı? Özellikleri neler? BİM Heifer süpürge yorumları!