İşten çıkarma yasağı bitti mi? 2021 işten çıkarma yasağı ne zaman bitecek?

2021 işten çıkarma yasağı bitti mi? İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? Sosyal hayatta normalleşmenin başlamasıyla birlikte gözler ekonomik önlemlere çevrildi. Bunlardan en merak edileni ise isten çıkarma yasağı oldu. İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek sorusuna yanıt arayan vatandaşlar konuyla ilgili bilgi öğrenmek istiyor.
İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI BİTTİ Mİ?
İşten çıkarma yasağı en son yapılan uzatma ile birlikte 17 Mart 2021 tarihinde bitiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın haziran ayına kadar uzatma yetkisi de bulunuyor.
İşveren yasağa aykırı olarak fesih yapar ise fesih tarihindeki brüt asgari ücret tutarında idari para cezası ile cezalandırılacak. Yani 2020 yılı tamamlanana kadar her bir haksız fesih için işveren 2 bin 943 lira para cezası kesilecek.
İŞTEN ÇIKARMA YASAĞININ GEÇERSİZ OLDUĞU DURUMLAR
Çalışanının işten ayrılışını, SGK'ya bildiren işyerleri fesih türüne göre kod seçmek zorunda. İstifa için '03', işçinin haklı nedenle feshi için '25', işverenin haklı nedenle feshi için '29' ve işyeri kapanması için '17' no.lu kodlar seçiliyor. Ve bu kodlar fesih yasağı kapsamına girmeyen durumları da ifade ediyor.
Fesih kapsamına girmeyen durumlar:
İş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi,
Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller,
İşverenin faaliyetinin sona ermesi,
İşin sona ermesi halleri dışında.