İşten çıkarma yasağı bitti mi? 2021 işten çıkarma yasağı ne zaman bitecek?

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI BİTTİ Mİ?

İşten çıkarma yasağı en son yapılan uzatma ile birlikte 17 Mart 2021 tarihinde bitiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın haziran ayına kadar uzatma yetkisi de bulunuyor.

İşveren yasağa aykırı olarak fesih yapar ise fesih tarihindeki brüt asgari ücret tutarında idari para cezası ile cezalandırılacak. Yani 2020 yılı tamamlanana kadar her bir haksız fesih için işveren 2 bin 943 lira para cezası kesilecek.