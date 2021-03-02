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    • Ekonomi
    • 02.03.2021 10:44
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    • 02.03.2021 10:44
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    bitti mi? 2021 ?

    2021 ne zaman bitecek? sorularına arama motorlarında yanıt aranıyor. Pandemi döneminde işçilerin mağdur olmaması için işten çıkarma yasağı getirilmişti. Yasağın kaldırılıp hayatın normale dönüp dönmeyeceği ise merak ediliyor. Peki ?

    takvim.com.tr
    İşten çıkarma yasağı bitti mi? 2021 işten çıkarma yasağı ne zaman bitecek?

    2021 işten çıkarma yasağı bitti mi? İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? Sosyal hayatta normalleşmenin başlamasıyla birlikte gözler ekonomik önlemlere çevrildi. Bunlardan en merak edileni ise isten çıkarma yasağı oldu. İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek sorusuna yanıt arayan vatandaşlar konuyla ilgili bilgi öğrenmek istiyor.

    İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI BİTTİ Mİ?

    İşten çıkarma yasağı en son yapılan uzatma ile birlikte 17 Mart 2021 tarihinde bitiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın haziran ayına kadar uzatma yetkisi de bulunuyor.

    İşveren yasağa aykırı olarak fesih yapar ise fesih tarihindeki brüt asgari ücret tutarında idari para cezası ile cezalandırılacak. Yani 2020 yılı tamamlanana kadar her bir haksız fesih için işveren 2 bin 943 lira para cezası kesilecek.

    İŞTEN ÇIKARMA YASAĞININ GEÇERSİZ OLDUĞU DURUMLAR

    Çalışanının işten ayrılışını, SGK'ya bildiren işyerleri fesih türüne göre kod seçmek zorunda. İstifa için '03', işçinin haklı nedenle feshi için '25', işverenin haklı nedenle feshi için '29' ve işyeri kapanması için '17' no.lu kodlar seçiliyor. Ve bu kodlar fesih yasağı kapsamına girmeyen durumları da ifade ediyor.

    Fesih kapsamına girmeyen durumlar:

    İş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi,

    Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller,

    İşverenin faaliyetinin sona ermesi,

    İşin sona ermesi halleri dışında.

        2021 YILINDA İŞSİZLİK MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLDU?

        Son 4 Aylık Prime Esas Kazançların Aylık Ortalaması 2 bin 943 TL olan bir kişi, 2020 yılında 1168 TL maaş alırken, 2021 yılında alınacak olan maaş miktarı 1420 TL olacak. Diğer maaş türlerine göre işsizlik maaş tutarları şu şekilde olacak;

        İşsizlik maaşı ise ödenen tutara göre değişiklik gösterdi.

        Son 4 Ay Asgari Ücretle Çalışana verilen 1168.27 lira maaş 1420.14 liraya
        Son 4 Ay 3.500 TL ile Çalışana verilen1389.37 lira maaş 1688.91 liraya
        Son 4 Ay 6.000 TL ile Çalışana verilen 2336.53 lira maaş 2840.28 liraya çıktı.

        İŞSİZLİK ÖDENEĞİNDEN YAPILAN KESİNTİLER

        İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi değildir, nafaka borçları dışında haciz ve başkasına devredilemez.
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        Haberler Ekonomi İşten çıkarma yasağı bitti mi? 2021 işten çıkarma yasağı ne zaman bitecek?