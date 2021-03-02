Anında hesaplara yatırılacak, şartlar koşullar belli oldu! Ve belli oldu! Başvuran herkese zamlı ve geri ödemesiz yardım!

Ve belli oldu! Başvuran herkese zamlı ve geri ödemesiz yardım! Devletten müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. Müracaat eden herkes için zamlı ve geri ödemesiz olarak destekler anında hesaplara yatırılacak. Kız çocuklarından annelere, engelli olan vatandaşlar yaşlılara kadar herkese dayanak ödemeleri sunuluyor. Üstelik vatandaşlar 5 yıl geçmişe dönerek ödemeleri de alabilecek. Genç ve yaşlılara ödenen tüm dayanakları sizler için derledik. Vatandaşların yaşanan bu güçlü anlarda azıcık daha mağdur olmasına mani olmak için sunulan takviyeler gelmeye devam ediyor.