Elinde altın olanlar veya alacaklar aman dikkat! Altın fiyatlarında şok gelişme! Uzmanlar bile anlam veremiyor! Yavaş yavaş... Geçtiğimiz günlerde altın fiyatlarındaki anlık değişimler vatandaşların kafasında soru işaretleri oluştururken fiyatların ne kadar düşeceği sorusu sorulmaya başladı. Özellikle çeyrek altında yaşanan düşüş bir taraftan yatırımcısını üzerken diğer yandan alıcısının yüzünü güldürdü. Çünkü gün geçtikçe fiyatlar anlık olarak çok fazla değişkenlik gösteriyor. Haftanın ikinci gününde aniden düşüş eğilimi gösteren altının bugünkü fiyatını merak edenler, internette 2 Mart altın fiyatları ne kadar 2021? Bugün altın ne kadar oldu? Altın düşer mi, yükselir mi? sorularıyla aratmalarını sürdürüyor.
2 MART ALTIN FİYATLARI NE KADAR 2021? BUGÜN ALTIN NE KADAR OLDU?
GRAM ALTIN FİYATI 2021
Alış: 402,61 TL
Satış: 402,72 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATI 2021
Alış: 659,00 TL
Satış: 676,00 TL
ALTIN (ONS) FİYATI 2021
Alış: 1 bin 715,97 dolar
Satış: 1 bin 716,38 dolar
22 AYAR BİLEZİK FİYATI 2021
Alış: 368,00 TL
Satış: 371,00 TL
CUMHURİYET ALTINI FİYATI 2021
Alış: 2 bin 627,00 TL
Satış: 2 bin 713,00 TL
YARIM ALTIN FİYATI 2021
Alış: 1 bin 317,00 TL
Satış: 1 bin 359,00 TL