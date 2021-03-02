Cüzdanlar ver ceplerin rahatlamasına yardımcı olacak kredi müjdesi… Başvuran herkes için adeta ilaç olacak! Şartlar açıklandı…

Mart ayının ilk günlerinde vatandaşlar ihtiyaç kredileri kapsamında son dakika araştırmalarına hız kesmeden devam ediyor. Garanti BBVA tarafından vatandaşlar için 15 bin TL ye kadar kredi fırsatları sadece yüzde 2,02 oranı ile verilirken 25 bin TL ye kadar olan krediler için de yüzde 1,93 faiz oranı uygulanıyor. 50 bin TL kredi alan vatandaşlar için yüzde 1,64 faiz oranı uygularken aylık taksit ödeme miktarını da 1951 TL 58 kuruş olarak açıkladı. 36 ay vade ile kredi imkanları sunan bankadan 100 bin TL kredi alan bir vatandaş yüzde 1,49 faiz oranı ile eşit taksit ödemeli seçenek sayesinde sadece 3 bin 790 TL ödeme yapacak.