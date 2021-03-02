Bunu yapan çıra gibi yandı! Emekli olamazsınız maaş alamazsınız! Ücretsiz tedavi olamazsınız, ailenize para ödenmez! '300 lira – 500 lira fazla ver, sigortamı yapma' demeyin. Sigortasız çalışırsanız emekli olamazsınız, siz ve aileniz aylık alamaz, ücretsiz tedavi olamazsınız. Birçok kişi, tabiri caiz ise yaş kemale erdiğinde SGK'nın kapısını aşındırıyor. Ancak 300 – 500 günle emekli olmayı bir kenara bırakalım eşine dul, çocuklarına yetim aylığı bile bırakamayacağını öğrendiğinde iş işten çoktan geçmiş oluyor.
Peki nedir bu kayıt dışılık?
Kayıt dışı istihdam, sosyal güvenlik açısından "niteliği itibariyle yasal işlerde çalışarak istihdama katılan kişilerin, çalışmalarının gün veya ücret olarak ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına hiç bildirilmemesi ya da eksik bildirilmesi" olarak tanımlanır.
3 türlü kayıt dışı çalışma söz konusudur:
- Çalışanların Sosyal Güvenlik Kurumuna hiç bildirilmemesi,
- Çalışma gün sayılarının eksik bildirilmesi,
- Sigorta primine esas kazanç tutarlarının eksik bildirilmesi en fazla karşılaşılan durumlar.
Eğitim müfredatın içeriği, okulların açılıp açılmayacağı son günlerde tartışıladursun 'Sosyal Güvenlik ve Çalışma Hayatı Uygulamaları' dersleri eğitimin her alanında halen eksik.
Son birkaç yıldır, Çalışma Bakanlığınca TV ve radyolarda kamu spotları verilmeye başlandı. Bu kamu spotları kayıt dışı çalışmayı engellemeyi hedeflemiş olsa da henüz rakamlarda dişe dokunur bir düşüş gerçekleşmedi.