Bunu yapan çıra gibi yandı! Emekli olamazsınız maaş alamazsınız! Ücretsiz tedavi olamazsınız, ailenize para ödenmez!



Daha çok var demeyin, her geçen gün emekliliğinizden çalmayın!



Eşinize Dul, Çocuklarınıza Yetim Aylığı Bırakabilirsiniz; Emeklilik için prim gününüzü tamamladınız ve emekli oldunuz diyelim. Vefatınız halinde eşinize dul, çocuklarınıza yetim aylığı bırakabilirsiniz.



Bu konu sadece emeklilerimizi ilgilendirmiyor!

Tüm çalışanlarımız 900 prim gününü tamamlamaları halinde eşlerine ya da çocuklarına aylık bırakabilirler. Yine belirtmekte fayda var, dul aylığını erkekler de alabiliyor! Birçok erkek vatandaşımız, eşlerinden dolayı dul aylığı alabiliyor olmasına rağmen kuruma müracaatta bulunmadığı geçtiğimiz yıllarda açıklanmıştı.