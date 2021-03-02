STOPAJIN YÜZDE 10 DÜZEYİNDE OLABİLECEĞİ TAHMİN EDİLİYOR

Piyasanın önde gelen isimleri kripto paraların ne olarak tanımlanacağının önemli olduğunu belirtiyor. Bu anlamda paraya da emtia değil 'Kripto varlık' olarak tanımlanabileceğini tahmin eden sektör temsilcileri, stopajın da uzun vadeli taşıyanlardan değil, belirli bir vade içerisinde al-sat yaparak kar edenlerden kesileceğini öngörüyor. Stopajın al-sattan elde edilen karın yüzde 10 düzeyinde olabileceği tahmin ediliyor.