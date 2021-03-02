Hazine ve Maliye Bakanlığı önderliğinde Merkez Bankası (TCMB), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Sermaye Piyasaları Kurulu'nun (SPK) yanı sıra ilgili kuruluşların çalışmalar yaptığı ve yılın ikinci yarısında düzenlemenin yürürlüğe girileceği ifade ediliyor.
*Türkiye'de ilk olarak faaliyet gösteren şirketler için lisans ve asgari sermaye şartı getirilecek
*Şirketler için teknik yeterlilik ve kurumda çalışanlarda SPK lisansı şartı aranacak
*Kripto alım-satımı için vergi getirilecek