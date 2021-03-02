En çok promosyon veren banka hangisi? 2021 emekli promosyonu ne kadar? Emekli vatandaşlar bankaların sunduğu promosyon kampanyalarından faydalanabiliyor. Bankalar maaşlarını taşıyan emeklilere promosyon kampanyası düzenliyor. 3 sene boyunca maaşını aynı bankadan almayı taahhüt eden emekliler promosyon ödemesi alabiliyor. Emekliler ise bankaların sunduğu promosyon miktarını öğrenmek istiyor. İşte tüm bankaların sunduğu emekli promosyonları!
2021 EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?
ING Bank: Banka tarafından yapılan açıklamada maaşa göre 500, 625, 750 lira. Ayrıca Turuncu Ekstra ile 750 lira harcama yapılan her ay için 50 lira, 36 ayda toplamda 1.800 liraya kadar promosyon ödemesi yapılacağına yer verildi.
QNB FİNANSBANK: Banka tarafından yapılan açıklamada maaşa göre emeklilere 1.000, 1.300, 1.600 liraya kadar promosyon ödemesi yapılacağına yer verildi.
YAPI KREDİ: Banka tarafından yapılan açıklamada maaşa göre 1000, 1.250, 1.500 liralık maaşa göre promosyon ödemesi yapılacağına yer verildi.
ŞEKERBANK: Banka tarafından yapılan açıklamada maaşa göre 650, 800, 1.000 lira promosyon, ayrıca 1.000 liralık kredi kartı alışverişine 200 lira bonus ve toplamda 2100 liraya kadar para alınabileceğine yer verildi.
AKBANK: Maaşı 1.500 TL'ye kadar olan emekliler 500 TL, 1.500-2.500 TL arasında maaş alan emekliler 625 TL, maaşı 2.500 TL üzeri olan emekliler ise 750 TL promosyon alabilecek.
İŞ BANKASI: 1.500 TL'den düşük maaşlar için 750 TL, 1500-2500 TL arası maaşlar için 875 TL, 2500 TL ve üzerinde maaşlar için 1000 TL promosyon veriyor.
TEB'DEN EMEKLİLERE 1600 TL PROMOSYON: Türk Ekonomi Bankası (TEB), emeklilere yönelik yeni kampanyası ile maaşını TEB'e taşıyanlara 1.600 TL'ye varan nakit promosyon sunuyor. TEB, 1 Şubat tarihi itibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emeklisi olup emekli maaşını TEB'e taşıyan müşterilerine yönelik yeni emekli kampanyasını başlattı. Emekli maaşını 36 ay boyunca TEB'den almayı taahhüt eden ve taahhüt süresi boyunca en az iki adet otomatik fatura ödeme talimatı bulunduran emekli maaş müşterileri nakit promosyon kampanyasından faydalanabilecek..
İki adet otomatik ödeme talimatı verene promosyona ek olarak maaşa göre 300,375 ve 400 TL ek ödeme yapılıyor.