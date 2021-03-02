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    • Ekonomi
    • 02.03.2021 13:04
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    • 02.03.2021 13:04
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    Bankalardan emeklilere promosyon yağmuru! 850 TL'den 1600 TL'ye kadar anında ödeme yapılacak! , , , ...

    ? 2021 yılında emekliler maaşlarını başka bankalara taşıyarak promosyon ödemelerinden faydalanabiliyor. Birçok banka da emeklilere özel kampanya düzenliyor. Yeni emekli olan vatandaşlar da bu kampanyalara katılım sağlayabiliyor. Emeklilerin maaş promosyonlarından faydalanabilmeleri için talep edilen tek koşul emekli maaşının banka üzerinden alınması oluyor. Peki, 2021 emekli promosyonu ne kadar? ? 2021 Bankası, , Bankası, , güncel emekli promosyon ücretleri...

    takvim.com.tr
    Emeklilere müjde: 850 TL'den 1600 TL'ye kadar ödeme yapılacak!

    En çok promosyon veren banka hangisi? 2021 emekli promosyonu ne kadar? Emekli vatandaşlar bankaların sunduğu promosyon kampanyalarından faydalanabiliyor. Bankalar maaşlarını taşıyan emeklilere promosyon kampanyası düzenliyor. 3 sene boyunca maaşını aynı bankadan almayı taahhüt eden emekliler promosyon ödemesi alabiliyor. Emekliler ise bankaların sunduğu promosyon miktarını öğrenmek istiyor. İşte tüm bankaların sunduğu emekli promosyonları!

    2021 EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?

    ING Bank: Banka tarafından yapılan açıklamada maaşa göre 500, 625, 750 lira. Ayrıca Turuncu Ekstra ile 750 lira harcama yapılan her ay için 50 lira, 36 ayda toplamda 1.800 liraya kadar promosyon ödemesi yapılacağına yer verildi.

    QNB FİNANSBANK: Banka tarafından yapılan açıklamada maaşa göre emeklilere 1.000, 1.300, 1.600 liraya kadar promosyon ödemesi yapılacağına yer verildi.

    YAPI KREDİ: Banka tarafından yapılan açıklamada maaşa göre 1000, 1.250, 1.500 liralık maaşa göre promosyon ödemesi yapılacağına yer verildi.

    ŞEKERBANK: Banka tarafından yapılan açıklamada maaşa göre 650, 800, 1.000 lira promosyon, ayrıca 1.000 liralık kredi kartı alışverişine 200 lira bonus ve toplamda 2100 liraya kadar para alınabileceğine yer verildi.

    AKBANK: Maaşı 1.500 TL'ye kadar olan emekliler 500 TL, 1.500-2.500 TL arasında maaş alan emekliler 625 TL, maaşı 2.500 TL üzeri olan emekliler ise 750 TL promosyon alabilecek.

    İŞ BANKASI: 1.500 TL'den düşük maaşlar için 750 TL, 1500-2500 TL arası maaşlar için 875 TL, 2500 TL ve üzerinde maaşlar için 1000 TL promosyon veriyor.

    TEB'DEN EMEKLİLERE 1600 TL PROMOSYON: Türk Ekonomi Bankası (TEB), emeklilere yönelik yeni kampanyası ile maaşını TEB'e taşıyanlara 1.600 TL'ye varan nakit promosyon sunuyor. TEB, 1 Şubat tarihi itibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emeklisi olup emekli maaşını TEB'e taşıyan müşterilerine yönelik yeni emekli kampanyasını başlattı. Emekli maaşını 36 ay boyunca TEB'den almayı taahhüt eden ve taahhüt süresi boyunca en az iki adet otomatik fatura ödeme talimatı bulunduran emekli maaş müşterileri nakit promosyon kampanyasından faydalanabilecek..

    İki adet otomatik ödeme talimatı verene promosyona ek olarak maaşa göre 300,375 ve 400 TL ek ödeme yapılıyor.

        DENİZBANK: Aylık 1.500 TL altında maaş alanlara 675 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında maaş alanlara 850 TL, 2.500 TL ve üzeri maaş alanlara 1.000 TL ödeme yapıyor.

        2021 EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILIR?

        Emeklilerin promosyon ödemeleri T.C. kimlik numaralarının son haneleri dikkate alınarak ödenecek.

        T.C. kimlik numarasının son hanesine promosyon ödemelerinin yapılacağı aylar;

        0-2 olanlar Mart ayında

        2-4 olanlar Nisan ayında

        6-8 olanlar Mayıs ayında promosyon alıyor.

        Emeklilere promosyon ödemesi yapılacağı duyurulmadan önce katılım bankaları tarafından bazı kampanyalar başlatılmıştı. Maaşını taşıyana çeyrek altın gibi kampanyalar ile emeklilerin yüzleri gülmüştü. Daha önce bu bankalar ile maaş taşıma konusunda anlaşma yapanlar ancak anlaşmaları bittiğinde kamu bankaları ile protokol imzalayabilecekler. Özel bankalar ile anlaşma yapanların ise anlaşmalarını kamu bankalarına taşımadan promosyon ödemesi alabilmelerinin önü açıktır.

        PROMOSYON ÖDEMESİ HER YIL YAPILIR MI?

        Emeklilerin promosyon ödemeleri 3 yıllık süre ile yapılmaktadır. Bankalar ile imzaladıkları sözleşmelerde emekliler 3 yıl süre ile maaş aldıkları bankayı değiştiremeyeceklerini taahhüt etmektedirler. Bu süre bittikten sonra emekliler ile banka arasında yine bir protokol imzalanacak ya da emekli maaşını başka bankaya yeniden taşıyabilecek.

            EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYE TARİHLERİ!

            Emekli vatandaşlara bu yıl iki bayram ikramiyesi ödenecek. Eğer tutarlarda değişikliğe gidilmezse emeklilere 1.000'er lira ödenmesi öngörülüyor. Emeklilerin bayram ikramiyesi tarihleri ise şöyle;

            Emekliye Ramazan Bayramı İkramiyesi: 10-12 Mayıs 2021

            Emekliye Kurban Bayramı İkramiyesi: 12-16 Temmuz 2021 tarihlerinde ödeme yapılması bekleniyor.
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            Haberler Ekonomi Bankalardan emeklilere promosyon yağmuru! 850 TL'den 1600 TL'ye kadar anında ödeme yapılacak! Garanti, TEB, Halkbank, Ziraat...