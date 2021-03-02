2021 EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?

ING Bank: Banka tarafından yapılan açıklamada maaşa göre 500, 625, 750 lira. Ayrıca Turuncu Ekstra ile 750 lira harcama yapılan her ay için 50 lira, 36 ayda toplamda 1.800 liraya kadar promosyon ödemesi yapılacağına yer verildi.

QNB FİNANSBANK: Banka tarafından yapılan açıklamada maaşa göre emeklilere 1.000, 1.300, 1.600 liraya kadar promosyon ödemesi yapılacağına yer verildi.

YAPI KREDİ: Banka tarafından yapılan açıklamada maaşa göre 1000, 1.250, 1.500 liralık maaşa göre promosyon ödemesi yapılacağına yer verildi.

ŞEKERBANK: Banka tarafından yapılan açıklamada maaşa göre 650, 800, 1.000 lira promosyon, ayrıca 1.000 liralık kredi kartı alışverişine 200 lira bonus ve toplamda 2100 liraya kadar para alınabileceğine yer verildi.