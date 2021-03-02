Acil para ihtiyacınız varsa... İnternetten anında alın! 10.000 20.000-30.000 ve 50.000 TL hesaba yatıyor

10.000 20.000-30.000 ve 50.000 TL para veriliyor! Türkiye'de acil nakit ihtiyacı yaşayan vatandaşların bu sorunlarına çözüm üretirken başvurdukları ilk yol bankalardan ihtiyaç kredisi kullanmak oluyor. Hızlı kredi kısaca SMS ya da online olarak kredi başvurusu yapmaktır. Yani hızlı kredi seçeneğine başvuru yapmak isteyenlerin kısa mesaj ya da ilgili bankanın internet sayfası üzerinden kredi talep etmesidir. "Online kredi" olarak da bilinen kredi çeşidi, televizyon reklamlardan gösterilen, Kredi yazıp bir boşluk bırakarak TC Kimlik numaranızı yazıp falanca numaraya göndererek başvurulan bir sistemdir.
İş Bankası hızlı kredi faiz oranları
Anında Kredi Nedir?
Anında Kredi, 50.000 TL'ye kadar olan tüm nakit ihtiyaçlarınızı size özel faiz oranları* ile anında karşılayabileceğiniz pratik bir bireysel kredidir.
Üstelik, Anında Kredi'ye başvururken dilerseniz ilk taksitinizi krediyi kullandığınız tarihten 3 ay sonra olacak şekilde belirleyebilir ve kredinizi eşit taksitlerle geri ödeyebilirsiniz. 90 güne varan ödemesiz dönemli** Anında Kredi'ye İşCep veya İnternet Şubesi'nden başvuru yapabilirsiniz.
*Kişiye özel uygulanacak faiz oranı müşteri özellikleri, kredi tutarı, kredi vadesi ve diğer kredi bilgilerine göre değişiklik gösterebilmektedir.
**90 güne varan ödemesiz dönem seçimi Bankamatiklerden yapılan Anında Kredi başvurularında geçerli değildir.
Anında Kredi Nasıl Alınır?
Şubeye gitmeden kredi çekmek artık çok kolay! İşCep, İnternet Şubesi veya Bankamatiklerden anında kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Kredi başvurunuzun onaylanması halinde, çektiğiniz kredi tutarı İş Bankası'ndaki vadesiz hesabınıza anında aktarılır.
Anında Kredi başvurusu için;
İşCep > Krediler > Anında Kredi Başvuru
İnternet Şubesi > Kredilerim > Anında Kredi
Bankamatik > Daha Fazlası > Anında Kredi ve Anında Ek Hesap adımlarını takip edebilirsiniz.
Anında Kredi Başvurusu için Gerekenler
Anında Kredi başvurunuzu İşCep, İnternet Şubesi veya Bankamatiklerden 7/24 dilediğiniz zaman hızla ve güvenle yapabilir, başvurunuzun onaylanması durumunda şubeye gitmenize gerek kalmadan kredi kullanmanın rahatlığını yaşayabilirsiniz.
Kredi başvurunuz, gerek duyulması halinde kredi başvurusu yaparken seçeceğiniz hesabınızın bağlı olduğu İş Bankası Şubesi'ne detaylı değerlendirilmek üzere aktarılabilir.