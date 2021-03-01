Vergide ilk taksit için bugün son gün (Ekonomi haberleri)

Vergi, prim, idari para cezası, öğrenim kredisi borçlarını yapılandıran 10 milyon vatandaş nefes alırken, ilk taksit ve peşin ödeme süresi bugün doluyor. Yapılandırmanın bozulmaması için ilk taksitin bugün yatırılması zorunlu. Değerli konut vergisinin ilk taksitinin de bugün yatırılması gerekiyor. Ocak ayına ilişkin kurumlar vergisi mükelleflerinin turizm payı, haberleşme ve dijital hizmet vergisinin beyan ve ödeme süresi için de bugün son gün.

SÖZLÜ İZİN ALMAK TAZMİNATTAN EDER!

Yargıtay, milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren emsal nitelikte bir karara imza attı. Patrondan sözlü olarak izin aldığını ancak işverenin devamsızlıktan işten çıkarttığını öne süren işçinin davasına bakan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, işçinin izne dair belgeyi ibraz etmekle mükellef olduğuna dikkat çekti. İşçinin izin aldığını destekleyen belge olmadığı belirtilen kararda, kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddedilmesi gerektiği kaydedildi.

İNDİRİM VE SIFIR FAİZ İLE OTOMOBİL

Toyota, indirimler ve '0' finansman oranı içeren kampanya başlattı. Buna göre, Toyota Corolla Sedan modelleri peşin ödemelerde 181 bin 250 liradan başlayan fiyatlar veya 12 aya kadar '0' finansman oranıyla sunuluyor. Kampanya kapsamında diğer Toyota modellerinde de indirimler yer alıyor. Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO'su Ali Haydar Bozkurt, "Kampanya ile herkesin dilediği Toyota modeline kavuşmasını hedefliyoruz" dedi.