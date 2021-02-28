A101 aktüel ürünler kataloğu 27 Şubat-5 Mart 2021 heyecanla bekleniyordu ve yayınlanır yayınlanmaz hemen incelenmeye, alacaklar belirlenmeye başlandı. A101 aktüel ürünlerde yine birbirinden güzel indirimler ön plana çıkıyor, evinizin gıda ihtiyaçlarını karşılamak ve bunu uygun fiyatla yapmak isteyenler haberimizden güncel kataloğa ulaşabilir. A101 marketler hafta içi 10:00-20:00 hafta sonları ise 10:00-17:00 saatleri arasında hizmet veriyor. İşte katalog…