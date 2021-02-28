ŞOK aktüel ürünler kataloğu 28 Şubat 2021 vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. ŞOK aktüel ürünler yine dopdolu. Televizyon kampanyasının yanı sıra diğer teknolojik ürünlerdeki kampanyalar da ön plana çıkıyor. Koronavirüs nedeniyle marketler hafta içi 10:00-20:00, hafta sonu ise 10:00-17:00 saatleri arasında hizmet veriyor. Siz de güncel ŞOK kataloğunu haberimizden inceleyerek alacaklarınızı belirleyebilir, bu saat aralığında market şubelerini ziyaret edebilirsiniz.