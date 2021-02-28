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    • Ekonomi
    • 28.02.2021 16:47
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    • 28.02.2021 16:47
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    kataloğu 28 Şubat 2021! ürünler yine dopdolu! Televizyon kampanyası…

    kataloğu 28 Şubat 2021 gündemde en çok araştırılan bilgiler arasında yer alıyor. Sevilen ve sık sık ziyaret edilen marketler zincirinde belli tarih aralığında birbirinden güzel ve çeşitli ürünler uygun fiyatla satışa sunuluyor. Bu hafta da ürünler yine dopdolu, peki hangi ürünlerde ne kadar indirim var? Özellikle televizyon kampanyası ön plana çıkıyor. Alacağınız ürünleri belirlemeniz ve liste yapmanız için güncel ŞOK aktüel ürünler kataloğuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    ŞOK aktüel ürünler kataloğu 28 Şubat 2021!

    ŞOK aktüel ürünler kataloğu 28 Şubat 2021 vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. ŞOK aktüel ürünler yine dopdolu. Televizyon kampanyasının yanı sıra diğer teknolojik ürünlerdeki kampanyalar da ön plana çıkıyor. Koronavirüs nedeniyle marketler hafta içi 10:00-20:00, hafta sonu ise 10:00-17:00 saatleri arasında hizmet veriyor. Siz de güncel ŞOK kataloğunu haberimizden inceleyerek alacaklarınızı belirleyebilir, bu saat aralığında market şubelerini ziyaret edebilirsiniz.

    ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 28 ŞUBAT 2021

    ev giyim

        tencere seti

        hava nemlendirici

        erkek giyim

            atıştırmalıklar

            bilgisayar ekipmanları

            deterjanlar
                Haberler Ekonomi ŞOK aktüel ürünler kataloğu 28 Şubat 2021! ŞOK aktüel ürünler yine dopdolu! Televizyon kampanyası…