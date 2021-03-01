Devletten milyonlarca liralık dev destek... "Köyümde Yaşamak için Bir Sürü Nedenim Var" projesiyle çiftçiler 22 bin hayvana kavuştu

Burada konuşan Vali Salih Ayhan, şap aşısının ülke hayvancılığında büyük ekonomik kayıplara neden olan şap virüsünden korunmak için uygulandığını belirterek, "Hastalık hızlı bir yayılıma sahip olup, özellikle sığırlarda kalıcı olabilen verim düşüklüğüne sebep olmakta olup, yayılımı ve etkisi itibarıyla özellikle süt sığırcılığına büyük darbe vurmaktadır. LSD (Sığır Çiçeği) hastalığı ise sivrisinek, kene ve sokucu sineklerle bulaşan deri üzerinde, iç organlarda yumrulu şişlikler görülen bazen ölümle sonuçlanan viral bir hastalıktır. Sığır çiçeği hastalığı ihbarı mecburi hastalıklar listesinde yer alır. Hastalık sığırlarda ciddi verim kayıplarına, deride hasara ve ölümlere yol açar. Bu nedenle hayvan sahiplerinin işletmedeki tüm hayvanlarını aşılatmaları zorunludur. KKKA Hastalığı etkili bir virüs olup hayvanlarda hastalık belirtisi göstermemesine rağmen, keneler aracılığıyla virüs insanlara bulaşmakta ve bazen ölümle sonuçlanan enfeksiyona neden olmaktadır. İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce hastalığın etkenini taşıyan kenelerle mücadele edilmekte olup, büyükbaş hayvanların kene ilaçlarıyla 1 Mart 2021 tarihinden itibaren ilaçlanma çalışması başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.

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