Devletten milyonlarca liralık dev destek... "Köyümde Yaşamak için Bir Sürü Nedenim Var" projesiyle çiftçiler 22 bin hayvana kavuştu

Sivas Valisi Salih Ayhan, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından desteklenen ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen "Köyümde Yaşamak için Bir Sürü Nedenim Var" projesi kapsamında destek alan çiftçileri ziyaret etti.
Ziyaretlere İl Jandarma Komutanı İdris Tataroğlu, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Mevlüt Soysal, İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, TKDK İl Koordinatörü Muhammed Ali Genç ile diğer yetkililer de katıldı.
VALİ GEZDİ
Vali Ayhan ilk olarak, Merkez Karamehmet köyünde TKDK desteği alan Osman Ateş'e ait 50 büyükbaşın bulunduğu süt çiftliğini ardından Hıdırnalı köyünde 87 küçükbaş hayvan alımında bulunan Turan Gedikli'ye ait işletmeyi ziyaret etti.
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