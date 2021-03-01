ŞUBAT AYI ÜCRETSİZ İZİN DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Henüz tarih verilmedi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ocak ayı Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 9 Şubat'ta yatırıldığını açıklamıştı. Önceki Nakdi Ücret Desteği ödemeleri de her ayın ikinci haftasında ödendiği için Mart ayında da ikinci haftada ödenmesi öngörülüyor.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan "Kısa çalışma ödeneğinin süresini son defa olarak mart ayı sonuna, asgari ücretteki artış miktarı kadar yükselttiğimiz nakdi ücret desteğinin süresini de 17 Mart'a kadar uzattık." dedi.

İşte işten çıkarma yasağına dair detaylar;