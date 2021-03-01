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    • Ekonomi
    • 01.03.2021 22:58
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    • 01.03.2021 22:58
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    Şubat ayı ne zaman yatacak? ?

    Gündemde yüzbinlerce kişi Şubat ayı ne zaman yatacak? Sorusuna yanıt arıyor. Pandemi döneminde ekonomisi olumsuz yönde etkilenen vatandaşlara Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay bu ödemeler yapılıyor. Her ay merakla beklenen diğer adı ücretsiz izin desteği olan bu ay hangi tarihte hesaplara yatacak? Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulunmuştu. Peki ? İşte ayrıntılar…

    takvim.com.tr
    Şubat ayı nakdi ücret desteği ne zaman yatacak?

    Mart ayı nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Nakdi ücret desteği uzatıldı mı? sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk her ay paranın yatacağı tarihi duyuruluyor, peki Şubat ayı için tarih verildi mi? Ücretsiz izin desteği diğer adıyla nakdi ücret desteği için heyecanlı bekleyiş başladı, paranın hesaplara ne zaman geçeceği merak konusu oldu. İşte detaylar…

    ŞUBAT AYI ÜCRETSİZ İZİN DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

    Henüz tarih verilmedi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ocak ayı Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 9 Şubat'ta yatırıldığını açıklamıştı. Önceki Nakdi Ücret Desteği ödemeleri de her ayın ikinci haftasında ödendiği için Mart ayında da ikinci haftada ödenmesi öngörülüyor.

    NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN BİTİYOR?

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan "Kısa çalışma ödeneğinin süresini son defa olarak mart ayı sonuna, asgari ücretteki artış miktarı kadar yükselttiğimiz nakdi ücret desteğinin süresini de 17 Mart'a kadar uzattık." dedi.

    İşte işten çıkarma yasağına dair detaylar;

    İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

    17 Mart'ta sona erecek olan işten çıkarma (fesih kısıtı) yasağı da mayıs ortasına kadar uzatılıyor.

        KARAR RESMİ GAZETE'DE

        Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kısa çalışma başvurusunda bulunan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresinin 31 Mart 2021'e kadar uzatıldığına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı "Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İş Yerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında Karar" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

        Karara göre, 4447 sayılı "İşsizlik Sigortası Kanunu"nun geçici 23'üncü maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle 31 Ocak 2021'e kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, anılan Kanun'un ek 2'nci maddesi kapsamındaki uzatma süresiyle sınırlı kalmaksızın, 29 Haziran 2020 tarihli ve 2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nda belirtilen esaslar çerçevesinde ve 22 Aralık 2020 tarihli ve 3317 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile uzatılan 2 aylık süreden sonra başlamak üzere 31 Mart 2021'e kadar uzatıldı.

        İŞTEN İŞÇİ ÇIKARMA YASAĞI UZATILDI MI?

        Hem işçi hem işvereni korumaya alan kısa çalışma ödeneğinin ardından işten çıkarma yasağı 2 ay daha uzatılıyor. Cumhurbaşkanı kararıyla kısa çalışma ödeneği 31 Mart'a uzatıldı.

        Yine 17 Mart'ta sona erecek olan işten çıkarma (fesih kısıtı) yasağı da Mayıs ortasına kadar uzatılıyor.

        İşten çıkarma yasağı ile paralel giden ücretsiz izin uygulaması kapsamında Şubat ayı verilerine göre 880 binin üzerinde kişiye ücretsiz izin kapsamında aylık bin 420 lira ödeme yapılıyor.
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        Haberler Ekonomi Şubat ayı nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Nakdi ücret desteği uzatıldı mı?