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    • Ekonomi
    • 01.03.2021 15:20
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    • 01.03.2021 15:20
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    (Bitcoin) vergisi olacak mı? Hazine ve Maliye Bakanlığı kripto para açıklaması geldi! ?

    vergisi olacak mı? ? Kripto paralarla ilgili dikkat çeken açıklama geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Kripto paralarla ilgili dünya genelinde oluşan kaygıları biz de paylaşıyoruz." ifadelerine yer verildi. Bu gelişmenin ardından sosyal medyada kripto paralara vergi getirilebileceği iddiaları ortaya atılmaya başlandı. Peki olacak mı? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Kripto para vergisi olacak mı? Hazine ve Maliye Bakanlığı kripto para açıklaması geldi! Kripto para nedir?

    Kripto para Bitcoin vergisi olacak mı? Kripto para nedir? Son günlerde kendisine birçok yatırımcı çeken kripto para piyasalarıyla ilgili harekete geçildi. Hazine Bakanlığı'ndan kripto para açıklaması geldi. Bu açıklamanın ardından kripto para vergisi olacak mı sorusuna yanıt aranıyor. Açıklamada; Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı başkanlığında Merkez Bankası, BDDK, SPK ve ilgili diğer kurumlarla ilgili işbirliği olduğuna değinildi.

    KRİPTO PARA VERGİSİ OLACAK MI?

    Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca dünya genelinde yaygınlaşan ve büyük bir alana ulaşan kripto paralara ilişkin, "Kripto paralarla ilgili dünya genelinde oluşan kaygıları biz de paylaşıyoruz" denildi.

    Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıklamasında, "Kripto paralarla ilgili dünya genelinde oluşan kaygıları biz de paylaşıyoruz. Konuya ilişkin gelişmeler ve ülkemizdeki durum, Bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir. Bu çerçevede Bakan Yardımcımız başkanlığında; Merkez Bankası, BDDK, SPK ve ilgili diğer kurumlarla işbirliği halinde çalışmalar yürütülmektedir" ifadeleri yer aldı.

    VERGİ İDDİALARI GÜNDEMDE!

    Hürriyet'ten Burak Taşçı'nın haberine göre; Türkiye'de herhangi bir otorite tarafından kurallara bağlanmayan ve vergiye tabi olmayan kripto para piyasasında alım-satımlar internet siteleri ve akıllı telefonlara yüklenen uygulamalar aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Ödenen tek ücret ise komisyon. Alım-satımlarda internet sitesi ya da uygulamanın sahibi olan kuruluşa cüzi miktarlarda komisyonlar ödenerek işlemler gerçekleştiriliyor.

    Genel olarak 0,25- 0,35 lira seviyelerinde komisyonlar ödeniyor. Gündemde ise son zamanlarda büyük ilgi odağı olan kripto paralara ilişkin vergi getirilmesi var. Herhangi bir açıklama yapılmamasına karşın işlem hacminin yükselmesi ve bir otorite tarafından kontrolünün olmaması nedeniyle sektöre ilişkin düzenlemelerin yakında gelebileceği tartışılıyor. Bazı ülkeler elde edilen kazançlar üzerinden gelir vergisi alıyor.

        ALMAK DA SATMAK DA ÇOK KOLAY

        Fiyat ve miktar hareketlerini takip ederek kripto para almak mümkün. Alım ve satım yapmak sadece saniyeler içerisinde gerçekleşiyor. Ancak bazı kripto para aracı kurumları sert yükseliş ve düşüşlerde ekranlarını karartabiliyor ve sisteme erişilemiyor.

        Kullanıcılara bu durum genel olarak kayıp olarak yansıyor. Alım-satım yapmadan önce kripto paralara ilişkin bilgi sahibi olmak ve para kaybetmemek için güvenilir kurumlar vasıtasıyla işlemleri gerçekleştirmek ve bilgi eksikliği durumunda bir profesyonelden bilgi almak menfaatinize olacaktır.

        YELLEN: ENDİŞELİYİM

        ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, kripto para birimlerinden Bitcoin'in çoğu zaman yasa dışı finansman için kullanıldığını belirterek, söz konusu kripto para birimini "verimsiz" ve "spekülatif" olarak nitelendirdi.

        Yellen yaptığı açıklamada "Bitcoin'in bir işlem mekanizması olarak yaygın olarak kullanıldığını düşünmüyorum. Korkarım çoğu zaman yasa dışı finansman için kullanılıyor. İşlemleri gerçekleştirmenin son derece verimsiz bir yolu ve bu işlemlerin gerçekleştirilmesinde tüketilen enerji miktarı şaşırtıcı. Oldukça spekülatif bir varlık. Bence insanlar aşırı derecede oynak olabileceğinin farkında olmalı. Yatırımcıların yaşayabileceği potansiyel kayıplar konusunda endişeliyim" dedi.

        BITCOIN VERGİ ORANLARI!

        Almanya

        Almanya'da kripto paranızı bir yıldan daha fazla tuttuğunuzda ve sonra sattığınızda vergi ödeme yükümlülüğü yok. Ek olarak bir yıl içinde kripto para alım satımı yaparsanız ve kârınız 600 avroyu geçmezse yine vergi yok. Aksi durumda artan oranlı gelir vergisi politikası uygulanır ve kazancınızın %45'i vergi olarak alınabilir.

        Bulgaristan

        Bulgar hükümeti, kısa ve uzun vadeli yatırımlar arasında ayrım yapmıyor. Belirli bir yıl içinde Bitcoin'lerinizi satarak kâr elde ederseniz finansal varlıklarda alım satım yapıyormuşsunuz gibi sabit bir %10 sermaye kazancı vergisine tabi oluyorsunuz. İyi haber, zararlar beyan edilebiliyor.

            Estonya

            Estonya'da Bitcoin gibi kripto paralar "mülk" olarak kabul ediliyor ve satıştan elde edilen kâr (satıştan aldığınız miktar eksi kripto paralara ödediğiniz miktar), %20 sabit oranlı kişisel gelir vergisine tabi. Zararlar ise beyan edilemiyor.

            Fransa

            Fransa'da yalnızca aktif olarak alım satım yapıyorsanız kârınız ticari ve endüstriyel olarak kabul edilir ve bu durumda artan oranlı gelir vergisi uygulanır. Öte yandan tek seferlik işlemlerden elde edilen kârlar ticari olmayan kârlar olarak kabul edilir ve kazançlar %66'ya varan oranda vergilendirilebilir ancak oran özel durumunuza göre değişir.

            Hırvatistan

            Kripto paralarınızın satışıyla elde edilen sermaye kazancı, sabit bir %12 oranı ile vergilendiriliyor. Sermaye kayıpları, sadece aynı vergi yılında gerçekleşen kazançlardan indirilebiliyor.

            İngiltere

            İngiltere'de kripto paralar "mülk" olarak görülüyor. Aktif olarak alım satım yapılmıyorsa kârınız %10 sermaye kazancı vergisine tabi. Bir trader'sanız, yani sık sık alım satım yapıyorsanız kârınız veya zararınız gelir vergisi kapsamına alınıyor. Toplam geliriniz 12 bin 500 Sterlin'in altındaysa hiçbir şey ödemiyorsunuz. Aksi takdirde ise vergi diliminize bağlı olarak %20 ila %45 arasında değişen oranlarda vergi ödemeniz gerekiyor. Zararlar bildirilebiliyor.

            İspanya

            İspanya'da dijital varlığı elinizde tuttuğunuz döneme bağlı olarak vergilendirme değişiyor. Eğer 12 aylık bir periyot içinde alım ve satım yaptıysanız vergi oranı %24.75 ila %52 oluyor. Uzun vadeli yatırımcıysanız gelirinize göre %19 ila %23 vergi vermeniz gerekiyor.
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            Haberler Ekonomi Kripto para (Bitcoin) vergisi olacak mı? Hazine ve Maliye Bakanlığı kripto para açıklaması geldi! Kripto para nedir?