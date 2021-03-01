KRİPTO PARA VERGİSİ OLACAK MI?

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca dünya genelinde yaygınlaşan ve büyük bir alana ulaşan kripto paralara ilişkin, "Kripto paralarla ilgili dünya genelinde oluşan kaygıları biz de paylaşıyoruz" denildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıklamasında, "Kripto paralarla ilgili dünya genelinde oluşan kaygıları biz de paylaşıyoruz. Konuya ilişkin gelişmeler ve ülkemizdeki durum, Bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir. Bu çerçevede Bakan Yardımcımız başkanlığında; Merkez Bankası, BDDK, SPK ve ilgili diğer kurumlarla işbirliği halinde çalışmalar yürütülmektedir" ifadeleri yer aldı.