Kripto para Bitcoin vergisi olacak mı? Kripto para nedir? Son günlerde kendisine birçok yatırımcı çeken kripto para piyasalarıyla ilgili harekete geçildi. Hazine Bakanlığı'ndan kripto para açıklaması geldi. Bu açıklamanın ardından kripto para vergisi olacak mı sorusuna yanıt aranıyor. Açıklamada; Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı başkanlığında Merkez Bankası, BDDK, SPK ve ilgili diğer kurumlarla ilgili işbirliği olduğuna değinildi.
KRİPTO PARA VERGİSİ OLACAK MI?
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca dünya genelinde yaygınlaşan ve büyük bir alana ulaşan kripto paralara ilişkin, "Kripto paralarla ilgili dünya genelinde oluşan kaygıları biz de paylaşıyoruz" denildi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıklamasında, "Kripto paralarla ilgili dünya genelinde oluşan kaygıları biz de paylaşıyoruz. Konuya ilişkin gelişmeler ve ülkemizdeki durum, Bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir. Bu çerçevede Bakan Yardımcımız başkanlığında; Merkez Bankası, BDDK, SPK ve ilgili diğer kurumlarla işbirliği halinde çalışmalar yürütülmektedir" ifadeleri yer aldı.
VERGİ İDDİALARI GÜNDEMDE!
Hürriyet'ten Burak Taşçı'nın haberine göre; Türkiye'de herhangi bir otorite tarafından kurallara bağlanmayan ve vergiye tabi olmayan kripto para piyasasında alım-satımlar internet siteleri ve akıllı telefonlara yüklenen uygulamalar aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Ödenen tek ücret ise komisyon. Alım-satımlarda internet sitesi ya da uygulamanın sahibi olan kuruluşa cüzi miktarlarda komisyonlar ödenerek işlemler gerçekleştiriliyor.
Genel olarak 0,25- 0,35 lira seviyelerinde komisyonlar ödeniyor. Gündemde ise son zamanlarda büyük ilgi odağı olan kripto paralara ilişkin vergi getirilmesi var. Herhangi bir açıklama yapılmamasına karşın işlem hacminin yükselmesi ve bir otorite tarafından kontrolünün olmaması nedeniyle sektöre ilişkin düzenlemelerin yakında gelebileceği tartışılıyor. Bazı ülkeler elde edilen kazançlar üzerinden gelir vergisi alıyor.