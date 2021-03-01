Gram, çeyrek, yarım, 22 ayar bilezik altın fiyatları! 2 Mart altında gerileme sürüyor mu? İşte Kapalıçarşı canlı altın fiyatları!

2 Mart altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, 22 ayar bilezik altın fiyatları her gün arama motorlarında sık sık sorgulanıyor. Altın almak veya satmak isteyen vatandaşlar altındaki trendleri yakından takip ediyor. Son günlerde Türk Lirası'ndaki değer artışı altın yatırımcısını üzdü. Doların değer kaybetmesi gram altın fiyatlarının da düşmesine sebep oluyor. İşte, 2 Mart Kapalıçarşı canlı altın fiyatları!
ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
2 Mart gününün ilk saatlerinde gram altın 401 TL'den alıcı bulurken, çeyrek altın ise 674 TL olarak görülüyor.
ONS ARTTI, GRAM ALTIN GERİLEDİ
Türk Lirası'ndaki değer artışı altın yatırımcısını üzdü. Doların değer kaybetmesi gram altın fiyatlarının da düşmesine neden oldu. Ons altının fiyatının 1740 dolar seviyesine yaklaşmasına rağmen, serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 405 liraya geriledi.
İstanbul Kapalıçarşı'da 405,10 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 405,30 liradan, 2 bin 670 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 691 liradan, 369 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 373 liradan, 2 bin 609 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 629 liradan, bin 305 liradan alınan Yarım Ziynet bin 315 liradan ve 652 liradan alınan Çeyrek Ziynet 657 liradan satıldı.