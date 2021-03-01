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    • Ekonomi
    • 02.03.2021 06:15
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    • 02.03.2021 06:15
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    Gram, çeyrek, yarım, ! 2 Mart altında gerileme sürüyor mu? İşte Kapalıçarşı !

    Son yılların en değerli yatırım araçlarından birisi olan vatandaşlar tarafından sık sık araştırılıyor. Gram, çeyrek, yarım, altın fiyatları ne kadar? Kapalıçarşı merak ediliyor. Bir önceki gün dolar kurundaki düşüş nedeniyle altın fiyatları geriledi. Ons altının fiyatı artsa da yurt içinde gram altının fiyatı düştü. Peki, ne kadar oldu? İşte yanıtı!

    takvim.com.tr
    Gram, çeyrek, yarım, 22 ayar bilezik altın fiyatları! 2 Mart altında gerileme sürüyor mu? İşte Kapalıçarşı canlı altın fiyatları!

    2 Mart altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, 22 ayar bilezik altın fiyatları her gün arama motorlarında sık sık sorgulanıyor. Altın almak veya satmak isteyen vatandaşlar altındaki trendleri yakından takip ediyor. Son günlerde Türk Lirası'ndaki değer artışı altın yatırımcısını üzdü. Doların değer kaybetmesi gram altın fiyatlarının da düşmesine sebep oluyor. İşte, 2 Mart Kapalıçarşı canlı altın fiyatları!

    ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

    2 Mart gününün ilk saatlerinde gram altın 401 TL'den alıcı bulurken, çeyrek altın ise 674 TL olarak görülüyor.


    ONS ARTTI, GRAM ALTIN GERİLEDİ

    Türk Lirası'ndaki değer artışı altın yatırımcısını üzdü. Doların değer kaybetmesi gram altın fiyatlarının da düşmesine neden oldu. Ons altının fiyatının 1740 dolar seviyesine yaklaşmasına rağmen, serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 405 liraya geriledi.

    İstanbul Kapalıçarşı'da 405,10 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 405,30 liradan, 2 bin 670 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 691 liradan, 369 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 373 liradan, 2 bin 609 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 629 liradan, bin 305 liradan alınan Yarım Ziynet bin 315 liradan ve 652 liradan alınan Çeyrek Ziynet 657 liradan satıldı.

        BU HAFTA BORSA KAYBETTİRDİ, ALTIN VE DÖVİZ KAZANDIRDI

        Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 5,70 değer kaybetti, altının gram satış fiyatı yüzde 4,94, dolar/TL yüzde 6,39, avro/TL yüzde 6,51 değer kazandı.

        BIST 100 endeksi, en düşük 1.443,17, en yüksek 1.569,84 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 5,70 azalarak 1.471,39 puandan tamamladı.

        Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 4,94 kazanımla 418,50 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 4,87 artışla 2.777,00 liraya yükseldi. Geçen hafta 647,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 678,00 liraya çıktı.

        Bu hafta ABD doları yüzde 6,39 değer kazanarak 7,4060 liraya, avro da yüzde 6,51 artarak 8,9830 liraya yükseldi.

        Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,25, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,91 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 3,95 ile kıymetli madenler fonları oldu.

        ALTININ ONSU 1.729,87 DOLAR

        Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.729,87 dolardan işlem görüyor.

        Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,50 kazanımla 419 bin 100 liradan tamamladı.

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,3657 lira, satışta 7,3952 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,1874 lira, satışta 7,2162 lira olarak belirlemişti.

        Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2118, sterlin/dolar paritesi 1,3933, dolar/yen paritesi de 106,45 düzeyinde seyrediyor.

        Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,58 düşüşle 64,85 dolardan işlem görüyor.

        ALTIN VE PETROL FİYATLARI YATAY

        Küresel ekonomide görünümün yavaş yavaş toparlanmasının yanında, 1.9 trilyon dolarlık yardım paketine bağlı enflasyon endişelerinin ABD hazine tahvil getirilerini yükseltmesi altın fiyatlarını baskılamayı sürdürüyor. Hafta ortasından itibaren inişe geçerek ons başına 1,760 dolara kadar düşen altın fiyatları bu düzeylerde yatay hareket ediyor.

        Petrol fiyatları da, ABD ekonomisinde büyümeyle birlikte doların yükselişe geçmesinin ardından petrol fiyatlarını da etkiledi ve en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 1.0'den çok düşüşle 66 doların altına gerileyen Brent ham petrolü bu düzeylerde, 62 dolara çekilen Batı Teksas petrolü de bu düzeylerde yatay işlem görüyor.

        Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;

        - Brent petrol yüzde 1.35 düşüşle 65.16 dolar,

        - Batı Teksas yüzde 1.47 düşüşle 62.47 dolar,

        - altın yüzde 0.42 düşüşle 1,762.33 dolar,

            - gümüş yüzde 1.50 düşüşle 26.95 dolar,

            - bakır yüzde 1.50 düşüşle 9,355.00 dolar,

            - platin yüzde 1.78 düşüşle 1,202.17 dolar,

            - paladyum yüzde 2.22 düşüşle 2,357.90 dolar düzeyindeydi.

            İç piyasada, gram altın 420 liraya, çeyrek altın 709 liraya, Cumhuriyet altını da 2,831 liraya geriledi.

            ALB Forex'in günlük bülteninde, Batı Teksas ham petrolü fiyatında yükseliş eğiliminin sürdüğüne işaret edilerek, "Geçen yıl Ocak ayında görülen 65 dolar direncine yaklaşan ham petrolün yükseliş kanalının üst bandına da yakınlaştığı görülüyor. Brent petrolde, yükselen kanal içinde görünüm devam ediyor" denildi ve eklendi:

            "Şubat ayının ilk haftasından bu yana hareket ettiği 26.80/27.65 bandını kıran gümüş, 27.65 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlayamadı. Güne sert satışla başlayan parite, bant içerisine doğru geri çekilme yaşadı.

            "Mart ayından gelen güçlü yükseliş kanal trendini kıran bakır, yeni bir kanal görünümü oluşturmuş durumda. Dün gelen sert kar satışlarının ardından güne alışla başlayan fiyat, 419.10 desteğinden güç alıyor."
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            Haberler Ekonomi Gram, çeyrek, yarım, 22 ayar bilezik altın fiyatları! 2 Mart altında gerileme sürüyor mu? İşte Kapalıçarşı canlı altın fiyatları!