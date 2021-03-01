Sonunda netleşti! Yüzde 36 oranında zam yapıldı! 3.900 lira anında hesaba yatıyor! Almayan pişman... Çalışmayan ve sosyal güvencesi olmayan evi vefat eden on binlerce kadına güzel haber! Başvuru yapmaları yeterli. İki ayda bir hesaba 650 lira yatırılıyor. Bu destekten faydalanmak isteyen ve gerekli koşulları sağlayan eşi vefat etmiş kadın vatandaşların, resmi ikametgahlarının olduğu il/ilçe sınırları içinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfı'na (kaymakamlık içinde oluyor) başvuru yapmaları gerekiyor. Başvuruda nüfus cüzdanı dışında herhangi bir belge istenmiyor. Para PTT şubelerinden alınıyor. Sosyal Yardım Kartı'yla ATM'lerden çekim yapılabiliyor. Ancak kolluk kuvvetleri virüsle mücadele kapsamında bu ödemeyi evlere getiriyor.
YILDA 3.900 LİRA
Aksi halde ödeme kesiliyor. Eşi vefat eden kadınlara sağlanan ödemede artışa gidildi. Yüzde 36 zamlanarak aylık tutar 275 liradan 325 liraya çıkarıldı. Ödeme 2 ayda bir yapılıyor. Yani 2 ayda bir hesaba 650 lira yatıyor. Bu da yılda 3.900 liralık karşılıksız ödeme anlamına geliyor. Bu ödemeden yaklaşık 170 bin kadın yararlanıyor. Eşi vefat eden ve sosyal güvencesi olmayan kadınlara sadece geçen yıl 377 milyon lira ödeme yapıldı.
Bu destekten faydalanmak isteyen ve gerekli koşulları sağlayan eşi vefat etmiş kadın vatandaşların, resmi ikametgahlarının olduğu il/ilçe sınırları içinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfı'na (kaymakamlık içinde oluyor) başvuru yapmaları gerekiyor.
Başvuruda nüfus cüzdanı dışında herhangi bir belge istenmiyor. Para PTT şubelerinden alınıyor. Sosyal Yardım Kartı'yla ATM'lerden çekim yapılabiliyor. Ancak kolluk kuvvetleri virüsle mücadele kapsamında bu ödemeyi evlere getiriyor.
DUL MAAŞI
Ne yazık ki dul maaşı dezavantajlı gruplara yapılan bir yardım niteliği taşımaktadır. Eşi vefat eden kadınların aldığı ödenek, ayda 275 TL olmak üzere 2 ayda bir 550 TL idi. Ancak yeni gelen düzenleme ile T.C Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı eşi vefat eden kadınlara yönelik olan bu desteklemenin tutarında değişikliğe gitti. Bu düzenleme ile 2021 yılı itibariyle eşi vefat eden kadınlara yönelik ödemelerin aylık 325 TL'ye çıkarıldığı ve 2 ayda bir 650 TL olarak tahsis edileceği bekleniyor.