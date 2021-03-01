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    • Ekonomi
    • 01.03.2021 08:26
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    • 01.03.2021 08:26
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    Sonunda netleşti! Yüzde 36 oranında zam yapıldı! 3.900 lira anında hesaba yatıyor! Almayan pişman

    Sonunda netleşti! Yüzde 36 oranında zam yapıldı! 3.900 lira anında hesaba yatıyor! Almayan pişman... ’de çalışmayan bayan oranı yüksek. Hatta hiçbir sosyal teminatı olmayan kadınlar çok rakamda. Devlet, bu vaziyette bulunan ve dayanağa lüzumu olan bayanların, kendilerini daha iyi hissedebilmeleri ve gereksinimlerini karşılayabilmeleri için muhtelif adlar altında nakdi destekte bulunuyor. Eşi ölüm eden bayanlara müteveccih de böyle bir yardım programı var. Ancak bundan faydalanabilmek için kadının emekli ücretinin bulunmaması ve boşanmamış olması gerekiyor.

    takvim.com.tr
    Yüzde 36 oranında zam yapıldı! 3.900 lira anında hesaba yatıyor

    Sonunda netleşti! Yüzde 36 oranında zam yapıldı! 3.900 lira anında hesaba yatıyor! Almayan pişman... Çalışmayan ve sosyal güvencesi olmayan evi vefat eden on binlerce kadına güzel haber! Başvuru yapmaları yeterli. İki ayda bir hesaba 650 lira yatırılıyor. Bu destekten faydalanmak isteyen ve gerekli koşulları sağlayan eşi vefat etmiş kadın vatandaşların, resmi ikametgahlarının olduğu il/ilçe sınırları içinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfı'na (kaymakamlık içinde oluyor) başvuru yapmaları gerekiyor. Başvuruda nüfus cüzdanı dışında herhangi bir belge istenmiyor. Para PTT şubelerinden alınıyor. Sosyal Yardım Kartı'yla ATM'lerden çekim yapılabiliyor. Ancak kolluk kuvvetleri virüsle mücadele kapsamında bu ödemeyi evlere getiriyor.


    YILDA 3.900 LİRA

    Aksi halde ödeme kesiliyor. Eşi vefat eden kadınlara sağlanan ödemede artışa gidildi. Yüzde 36 zamlanarak aylık tutar 275 liradan 325 liraya çıkarıldı. Ödeme 2 ayda bir yapılıyor. Yani 2 ayda bir hesaba 650 lira yatıyor. Bu da yılda 3.900 liralık karşılıksız ödeme anlamına geliyor. Bu ödemeden yaklaşık 170 bin kadın yararlanıyor. Eşi vefat eden ve sosyal güvencesi olmayan kadınlara sadece geçen yıl 377 milyon lira ödeme yapıldı.

    Bu destekten faydalanmak isteyen ve gerekli koşulları sağlayan eşi vefat etmiş kadın vatandaşların, resmi ikametgahlarının olduğu il/ilçe sınırları içinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfı'na (kaymakamlık içinde oluyor) başvuru yapmaları gerekiyor.

    Başvuruda nüfus cüzdanı dışında herhangi bir belge istenmiyor. Para PTT şubelerinden alınıyor. Sosyal Yardım Kartı'yla ATM'lerden çekim yapılabiliyor. Ancak kolluk kuvvetleri virüsle mücadele kapsamında bu ödemeyi evlere getiriyor.

    DUL MAAŞI

    Ne yazık ki dul maaşı dezavantajlı gruplara yapılan bir yardım niteliği taşımaktadır. Eşi vefat eden kadınların aldığı ödenek, ayda 275 TL olmak üzere 2 ayda bir 550 TL idi. Ancak yeni gelen düzenleme ile T.C Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı eşi vefat eden kadınlara yönelik olan bu desteklemenin tutarında değişikliğe gitti. Bu düzenleme ile 2021 yılı itibariyle eşi vefat eden kadınlara yönelik ödemelerin aylık 325 TL'ye çıkarıldığı ve 2 ayda bir 650 TL olarak tahsis edileceği bekleniyor.

        Başvuru yapmanız ve onaylanması durumunda dul maaşını almanızın önünde herhangi bir engel yoktur. Fakat ülkemizde bu maaştan faydalanmak için eşlerinden ayrılmış ancak hala beraber yaşamakta olan bir kitle vardır. Baştan belirtelim ki bu kişilerin tespiti halinde cezai işlem uygulanacaktır. Bu maaş dul kalan kadınların ihtiyaçlarını görebilmeleri adına devlet tarafından verilmektedir. Nakit olarak ödeme yapılmaktadır. Bu nedenle bu maaşı her türlü ihtiyaçlarınız için kullanabilmeniz mümkün olmaktadır.

        MUHTAÇLIK AYLIĞI

        Muhtaçlık aylığı Vakıflar Genel Müdürlüğü aracılığı ile verilmektedir. Hayır işlerinin vakıflarca yapılması amacı sağlanmaktadır. Muhtaçlık maaşı geçtiğimiz yıllarda 679, 64 TL idi. Ancak yapılan düzenleme ile 2021 yılı itibariyle muhtaç engelliler ile yetim çocukların her birine aylık olarak 914,49 TL ödenmektedir. Muhtaçlık maaşı başvurusunda bulunulduktan sonra yapılan inceleme sonrası bu maaşı almaya hak kazandığınız taktirde maaş hesabınıza yatmaya başlayacaktır. Muhtaçlık maaşı yetim aylığı gibi işlev gören bir yardım türüdür. Bu maaş çeşidi de yetimlere verilmektedir. Ancak maaşın bağlanması için aranan bazı şartlar vardır. Bu şartlar;

        Başvuru yapan kişinin almakta olduğu hiçbir maaş ya da herhangi bir gelirinin olmaması gerekir.
        Maaş için başvuran kişi sigortalı herhangi bir işte çalışmamalı ve sosyal güvencesi bulunmamalıdır.
        Herhangi bir gayrimenkulü varsa buradan elde ettiği tutarın da muhtaçlık aylığı miktarını geçmemesi gerekir.
        Ayrıca engel durumu varsa bu durumunu da oranı ile birlikte raporlaması gerekecektir.

        Birçok başvuru şekli bulunmaktadır. Öncelikle internet üzerinden başvuru formunu doldurmak sureti ile kolayca başvuru yapılabileceğini belirtelim. Ancak başvuru formunu doldurmanız ve sizden istenecek olan herhangi bir belgeyi de tamamlayarak Vakıflar İl Müdürlüğüne şahsen başvuruda da bulunabilirsiniz. Formun eksiksiz bir şekilde doldurularak imzalanması gerekmektedir.

        Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından verilen muhtaç aylığı başvuru formunu doldurarak siz de bu desteklerden yararlanabilirsiniz.
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        Haberler Ekonomi Sonunda netleşti! Yüzde 36 oranında zam yapıldı! 3.900 lira anında hesaba yatıyor! Almayan pişman