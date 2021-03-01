Sonunda netleşti! Yüzde 36 oranında zam yapıldı! 3.900 lira anında hesaba yatıyor! Almayan pişman

Başvuru yapan kişinin almakta olduğu hiçbir maaş ya da herhangi bir gelirinin olmaması gerekir.

Maaş için başvuran kişi sigortalı herhangi bir işte çalışmamalı ve sosyal güvencesi bulunmamalıdır.

Herhangi bir gayrimenkulü varsa buradan elde ettiği tutarın da muhtaçlık aylığı miktarını geçmemesi gerekir.

Ayrıca engel durumu varsa bu durumunu da oranı ile birlikte raporlaması gerekecektir.

Birçok başvuru şekli bulunmaktadır. Öncelikle internet üzerinden başvuru formunu doldurmak sureti ile kolayca başvuru yapılabileceğini belirtelim. Ancak başvuru formunu doldurmanız ve sizden istenecek olan herhangi bir belgeyi de tamamlayarak Vakıflar İl Müdürlüğüne şahsen başvuruda da bulunabilirsiniz. Formun eksiksiz bir şekilde doldurularak imzalanması gerekmektedir.

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından verilen muhtaç aylığı başvuru formunu doldurarak siz de bu desteklerden yararlanabilirsiniz.