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    • 01.03.2021 08:35
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    Son dakika: 'de yayımlandı! 20 personel alacak

    Son dakika haberleri... 'ın 'de yayımlanan ilanına göre Bilgi İşlem Daire Başkanlığına 18, İdari Hizmetler Daire Başkanlığına da 2 personel alımı yapacak. İş başvurularının TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi "https://kariyer.tubitak.gov.tr" üzerinden 22 Mart'a kadar gerçekleştirilmesi gerekiyor.

    TÜBİTAK 20 personel alacak

    Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu () Başkanlığında görev yapmak üzere 20 personel alınacak.

    Kurumun 'de yayımlanan ilanına göre, TÜBİTAK Bilgi İşlem Daire Başkanlığına 18, İdari Hizmetler Daire Başkanlığına da 2 personel alımı yapacak.

    Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler, TÜBİTAK'ın internet sayfasının (www.tubitak.gov.tr) yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile nun internet sayfalarında yer alıyor.

    İş başvurularının TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi "https://kariyer.tubitak.gov.tr" üzerinden 22 Mart'a kadar gerçekleştirilmesi gerekiyor.

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    Haberler Ekonomi Son dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı! TÜBİTAK 20 personel alacak