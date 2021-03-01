SON DAKİKA: Borcu olanlar dikkat! Yapılandırmada son gün





BAĞ-KUR'LUYA AYLIK MART AYINDA

Borçlulara birçok avantaj sağlayan yapılandırmada, Bağ-Kur primleri için, dondurma, ihya kolaylığı da getirildi. Vatandaşlar borcundan kolayca kurtulduğu gibi 5 puanlık indirimden de yararlanacak. Bağ-Kur borcu olup da başvuru dilekçesi vermeyenlerin prim borçları Sosyal Güvenlik Kurumu'nca otomatik olarak silindi. Daha önceden dilekçe vermeyip de koşulları sağlayanların aylıkları mart ayından itibaren başlatılıyor.



KDV'DE YENİ DÜZEN

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca KDV uygulamasında yapılan yeni düzenleme de bugün uygulamaya giriyor. Bakanlık, KDV'deki kısmi kesinti uygulamasının kapsamını genişletti. Reklam hizmetlerinde, kara yoluyla yük taşımacılığı hizmetlerinde KDV'deki kısmi kesinti uygulanacak hizmetler arasına dâhil edildi. Kamu kurumları, bankalar, sendikalar, üst kuruluşlar, vakıf üniversiteleri, mobil elektronik haber işletmecileri, sigorta şirketleri, emekli ve yardım sandıkları, ödemeleri gereken KDV'nin bir kısmını satıcıya ödemeden doğrudan Gelir İdaresi'ne ödeyecek.