1 Mart evde bakım maaşı yatan iller! Mart ayı evde bakım parası maaşı yattı mı?

Evde bakım maaşı yatan iller listesi 1 Mart Pazartesi! Mart ayına girmemizle birlikte evde bakım parasının yatıp yatmadığı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 1 Mart evde bakım maaşı yattı mı sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. Evde bakım maaşlarından faydalanmak isteyen ailelerin başvuruda bulunması gerekiyor. İşte evde bakım parası hakkında merak edilen bilgiler!
1 MART EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER!
Evde bakım maaşları Mart ayı için henüz yatırılmaya başlanmadı. Maaşlar yatırıldığında takvim.com.tr sayfalarından öğrenebilirsiniz.
2021 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?
Engelli bireylerin evde bakımlarının sağlanması için Evde Bakım Yardımı hizmeti verilmekte olup 2021 yılı ilk altı aylık dönemi için Evde Bakım Yardımı kapsamında kişi başına ödenecek yardım miktarı 1.657,86 TL'ye yükselmiştir.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.