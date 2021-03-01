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    • Ekonomi
    • 01.03.2021 08:42
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    • 01.03.2021 08:42
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    1 Mart yatan iller! Mart ayı (maaşı) yattı mı?

    1 Mart yatan iller listesi vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Evlerinde bakıma ihtiyaç duyan engelli veya yaşlı kişilere yönelik olarak ödenen evde bakım maaşlarından binlerce aile faydalanabiliyor. Mart ayı nın yatıp yatmadığı ise merak ediliyor. Peki, 1 Mart evde bakım maaşı yattı mı?

    takvim.com.tr
    1 Mart evde bakım maaşı yatan iller! Mart ayı evde bakım parası maaşı yattı mı?

    Evde bakım maaşı yatan iller listesi 1 Mart Pazartesi! Mart ayına girmemizle birlikte evde bakım parasının yatıp yatmadığı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 1 Mart evde bakım maaşı yattı mı sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. Evde bakım maaşlarından faydalanmak isteyen ailelerin başvuruda bulunması gerekiyor. İşte evde bakım parası hakkında merak edilen bilgiler!

    1 MART EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER!

    Evde bakım maaşları Mart ayı için henüz yatırılmaya başlanmadı. Maaşlar yatırıldığında takvim.com.tr sayfalarından öğrenebilirsiniz.

    2021 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

    Engelli bireylerin evde bakımlarının sağlanması için Evde Bakım Yardımı hizmeti verilmekte olup 2021 yılı ilk altı aylık dönemi için Evde Bakım Yardımı kapsamında kişi başına ödenecek yardım miktarı 1.657,86 TL'ye yükselmiştir.

    EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

    Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

        SMS İLE SORGULAMA NASIL YAPILIR?

        Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.

        EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

        1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

        2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

        3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.

        Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.

        EVDE BAKIM MAAŞI NEDİR?

        Evde bakım maaşı, bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere devlet tarafından verilen hasta bakım parasıdır. Bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere verilir.

        Tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3'ünden az olan bakıma muhtaç engellilerin bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödenen aylığa evde bakım aylığı denir.
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        Haberler Ekonomi 1 Mart evde bakım maaşı yatan iller! Mart ayı evde bakım parası (maaşı) yattı mı?