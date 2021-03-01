919 ÜRÜN VE YENİLİKÇİ ALAN BELİRLENDİ

İnfografiğe göre, "kimya", "bilgisayar-elektronik ve optik", "makine", "eczacılık", "elektrikli teçhizat", "ulaşım araçları", "tıbbi cihaz" veya bu 7 alanda sektörün gelişimi için kritik önemi olan diğer sektörlerden seçilen 919 ürün ve yenilikçi alan belirlendi.