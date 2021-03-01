Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı" kapsamında, teknoloji seviyesi yüksek veya yoğun dış ticaret açığı verilen 919 ürünü yerli imkan ve kabiliyetlerle üretecek yatırımları destekleyeceklerini belirterek, programın 2021 yılı çağrı planını paylaştı.
Bakan Varank, Twitter hesabından, "50 milyar dolar Türkiye'de kalacak." notuyla Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenecek öncelikli ürünlere ilişkin bilgi verdi.
"YERLİ İMKANLARLA ÜRETİMİ DESTEKLİYORUZ"
Paylaşımında, infografikle program kapsamında çıkılacak çağrıların detaylarını aktaran Varank, "Teknoloji seviyesi yüksek veya yoğun dış ticaret açığı verdiğimiz 919 ürünü, yerli imkan ve kabiliyetlerle üretecek yatırımları, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında destekliyoruz." ifadesini kullandı.