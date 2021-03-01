Mart ayının ilk günlerinde merak edilen konulardan birisi kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak oldu? KÖÇ kısa çalışma ödeneği yattı mı? Yüzbinlerce çalışan pandemi döneminde kısa çalışma kapsamına alınmıştı. Covid-19 nedeniyle kısa çalışma başvurusunda bulunan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresinin 31 Mart 2021'e kadar uzatıldığı açıklanmıştı. Peki kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak?
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından her ay konuyla ilgili duyuru yapılıyor. Bu ayki ödemelerin de 5 Mart tarihinde yapılması bekleniyor.
Ödemeler ilgililerin IBAN hesaplarına aktarılmakta, IBAN bilgisi bulunmayan vatandaşların ödemeleri de PTT Bank aracılığı ile yapılmaktadır. Ödeme tarihini öne çekmeye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yetkilidir.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN BİTİYOR?
Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz gün yaptığı son dakika açıklamasında Kısa çalışma ödeneği için son tarihi duyurdu. Koronavirüs pandemisi nedeniyle uzunca bir süredir vatandaşlara sağlanmakta olan bu ücretin yeniden uzatıldığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ödeneğin süresini son defa olarak mart ayı sonuna kadar uzatıyoruz." İfadelerini kullandı.