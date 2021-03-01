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    • Ekonomi
    • 01.03.2021 10:15
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    • 01.03.2021 10:15
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    KÇÖ ne zaman yatacak? Mart ayı kısa çalışma ödeneği bu hafta yatar mı?

    ne zaman yatacak? Mart ayı kısa çalışma ödeneğinin yatıp yatmadığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Pandemi döneminde binlerce çalışan kısa çalışma ödeneği kapsamına alınmıştı. Çalışanlar aldığı ücretin bir kısmını devlet tarafından alıyor. Mart ayına girmemizle birlikte Şubat ayına ait ödemelerin yatıp yatmadığı merak ediliyor. Peki KÇÖ olarak da bilinen ? ?

    takvim.com.tr
    Kısa çalışma ödeneği KÇÖ ne zaman yatacak?

    Mart ayının ilk günlerinde merak edilen konulardan birisi kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak oldu? KÖÇ kısa çalışma ödeneği yattı mı? Yüzbinlerce çalışan pandemi döneminde kısa çalışma kapsamına alınmıştı. Covid-19 nedeniyle kısa çalışma başvurusunda bulunan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresinin 31 Mart 2021'e kadar uzatıldığı açıklanmıştı. Peki kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak?

    KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından her ay konuyla ilgili duyuru yapılıyor. Bu ayki ödemelerin de 5 Mart tarihinde yapılması bekleniyor.

    Ödemeler ilgililerin IBAN hesaplarına aktarılmakta, IBAN bilgisi bulunmayan vatandaşların ödemeleri de PTT Bank aracılığı ile yapılmaktadır. Ödeme tarihini öne çekmeye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yetkilidir.

    KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN BİTİYOR?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz gün yaptığı son dakika açıklamasında Kısa çalışma ödeneği için son tarihi duyurdu. Koronavirüs pandemisi nedeniyle uzunca bir süredir vatandaşlara sağlanmakta olan bu ücretin yeniden uzatıldığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ödeneğin süresini son defa olarak mart ayı sonuna kadar uzatıyoruz." İfadelerini kullandı.

        KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SON KEZ UZATILDI

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgın tedbirlerinden etkilenen hizmet sektörleri başta olmak üzere sıkıntı yaşayan esnafların ve şirketlerin bulunduğunu da bildiklerini belirterek, hayata geçirdikleri toplamı 311 milyar lirayı bulan destek ve teşviklerle bu sıkıntıları bir nebze hafifletmenin gayreti içinde olduklarını aktardı.

        Sadece sosyalkoruma kalkanı kapsamında sosyal destek, kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği, işsizlik ödeneği, normalleşme desteği başlıkları altında millete aktardıkları kaynağın 53 milyar lirayı bulduğunu vurgulayan Erdoğan, "Kısa çalışma ödeneğinin süresini son defa olarak mart ayı sonuna, asgari ücretteki artış miktarı kadar yükselttiğimiz nakdi ücret desteğinin süresini de 17 Mart'a kadar uzattık." dedi.
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        Haberler Ekonomi Kısa çalışma ödeneği KÇÖ ne zaman yatacak? Mart ayı kısa çalışma ödeneği bu hafta yatar mı?