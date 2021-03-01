Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 01.03.2021 16:56
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.03.2021 16:56
    ABONE OL

    'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar hangileri oldu?

    (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,23 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,34 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu. Peki,'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar hangileri oldu? İşte son dakika haberinin detayları...

    AA
    1 Mart BES'te en fazla kazandıran fonlar!

    (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

    Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
    Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
    MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF 0,051935 1,91
    VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,099169 1,82
    Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF 0,013751 1,69
    Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF 0,064315 1,67
    BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,096469 1,59
    Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
    Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,021884 0,27
    Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,018398 0,15
    Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
    AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,045074 3,07
    Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
    Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,073097 1,71
    Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,014202 1,55
    AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,074425 0,95
    VEM Birinci Değişken EYF 0,046587 0,91
    Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,130811 0,50
    Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
    Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,028124 2,22
    Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,014434 0,85
    Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,028989 0,43
    Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,030494 0,33
    Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,027112 0,28
    Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
    AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,045484 1,39
    NN Hay. Em. Altın EYF 0,027353 1,39
    BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,044104 1,38
    Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,048555 1,37
    Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,044117 1,36
    Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
    NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,073747 0,13
    BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,072706 0,13
    AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,073002 0,13
    Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,023933 0,13
    Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,026264 0,13

    BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

    Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

    Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
    Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
    Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF 0,082212 -0,50
    Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,079332 -0,49
    Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,049970 -0,48
    Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,037566 -0,47
    AvivaSA Em. ve Hay. Orta Vad. Borç. Araç. EYF 0,076597 -0,34
    Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
    AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,009668 -1,25
    AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF 0,009948 -0,57
    AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF 0,010017 -0,26
    Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
    AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF 0,056004 -1,73
    Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,076221 -1,70
    Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,054560 -1,68
    Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,031257 -1,60
    Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF 0,096445 -1,45
    Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
    Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,029039 -1,21
    AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,086470 -1,18
    VEM Dinamik Değişken EYF 0,074423 -1,13
    HEM Dinamik Değişken EYF 0,025405 -1,11
    AvivaSA Em. ve Hay. Din. Değ. EYF 0,087992 -1,05
    Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
    Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,047096 -0,58
    Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,066678 -0,52
    Bereket Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,023468 -0,38
    HEM Katılım Standart EYF 0,023132 -0,35
    Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF 0,028115 -0,35

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi 1 Mart BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar hangileri oldu?