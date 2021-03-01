Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF 0,051935 1,91 VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,099169 1,82 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF 0,013751 1,69 Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF 0,064315 1,67 BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,096469 1,59 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,021884 0,27 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,018398 0,15 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,045074 3,07 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,073097 1,71 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,014202 1,55 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,074425 0,95 VEM Birinci Değişken EYF 0,046587 0,91 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,130811 0,50 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,028124 2,22 Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,014434 0,85 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,028989 0,43 Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,030494 0,33 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,027112 0,28 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,045484 1,39 NN Hay. Em. Altın EYF 0,027353 1,39 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,044104 1,38 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,048555 1,37 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,044117 1,36 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,073747 0,13 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,072706 0,13 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,073002 0,13 Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,023933 0,13 Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,026264 0,13

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: