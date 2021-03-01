Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF
|0,051935
|1,91
|VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,099169
|1,82
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF
|0,013751
|1,69
|Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,064315
|1,67
|BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,096469
|1,59
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,021884
|0,27
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,018398
|0,15
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF
|0,045074
|3,07
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,073097
|1,71
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,014202
|1,55
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,074425
|0,95
|VEM Birinci Değişken EYF
|0,046587
|0,91
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,130811
|0,50
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,028124
|2,22
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,014434
|0,85
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,028989
|0,43
|Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF
|0,030494
|0,33
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,027112
|0,28
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,045484
|1,39
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,027353
|1,39
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,044104
|1,38
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,048555
|1,37
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,044117
|1,36
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,073747
|0,13
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,072706
|0,13
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,073002
|0,13
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,023933
|0,13
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,026264
|0,13
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF
|0,082212
|-0,50
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,079332
|-0,49
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,049970
|-0,48
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,037566
|-0,47
|AvivaSA Em. ve Hay. Orta Vad. Borç. Araç. EYF
|0,076597
|-0,34
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,009668
|-1,25
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,009948
|-0,57
|AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF
|0,010017
|-0,26
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF
|0,056004
|-1,73
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,076221
|-1,70
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,054560
|-1,68
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,031257
|-1,60
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF
|0,096445
|-1,45
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,029039
|-1,21
|AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF
|0,086470
|-1,18
|VEM Dinamik Değişken EYF
|0,074423
|-1,13
|HEM Dinamik Değişken EYF
|0,025405
|-1,11
|AvivaSA Em. ve Hay. Din. Değ. EYF
|0,087992
|-1,05
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,047096
|-0,58
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,066678
|-0,52
|Bereket Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,023468
|-0,38
|HEM Katılım Standart EYF
|0,023132
|-0,35
|Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF
|0,028115
|-0,35