Protokol töreninde konuşan Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, kısa bir süre önce Ankara Ticaret Odası (ATO) Sigortacılık Hizmetleri Meslek Komitesi üyesi işletmelere yönelik bir destek paketi açıkladıklarını ifade ederek, şimdi ise turizm sektörüne ilişkin bir çalışma içerisinde olduklarını söyledi.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran'ın kendilerini bu çalışmada yalnız bırakmadığını ifade eden Arslan, Baran'a gösterdiği katkı ve törene katılımı için teşekkür etti.

Halkbank olarak Türkiye ekonomisinin gücünü koruyabilmesinde önemli sorumluluklar üstlendiklerini ifade eden Arslan, meslek gruplarına ve sektörlere özel finansman hizmetleri geliştirmeye devam ettiklerini kaydetti.