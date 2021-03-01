Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 01.03.2021 14:34
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.03.2021 14:34
    ABONE OL

    Halkbank SMS ile kredi kampanyası! 36 ay taksitle 50 bin TL kredi SMS'le alınabiliyor! nasıl alınır?

    36 ay taksitle Halkbank 50 bin TL kredi imkanı sağlıyor! Halkbank SMS ile kredi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar Halbank ihtiyaç kredisi nasıl alınır sorusuna yanıt arıyor. Acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar banka kredi kampanyalarından da faydalanabiliyor. İşte, fırsatı!

    takvim.com.tr
    Halkbank SMS ile kredi kampanyası! 36 ay taksitle 50 bin TL kredi SMS'le alınabiliyor!

    SMS ile kredi çekmek artık çok kolay. Hem kamu hem de özel bankalar uygun faiz oranlarıyla kredi sağlamaya devam ediyor. Son olarak Halkbank tarafından yapılan açıklamaya göre; SMS ile 50 bin TL'ye varan kredi almak mümkün. 36 ay geri ödemeyle kredi ödemelerinizi yapabilirsiniz. İşte, Halkbank kredi fırsatı hakkında merak edilen bilgiler!

    HALKBANK KREDİ NASIL ALINIR?

    Artık bankalara gitmenize gerek kalmadan da kredi imkânları size sunuluyor. Halkbank tarafından müşterilerine 36 aya varan vadelerle 50 bin TL kredi fırsatı sunuluyor.

    Bu kredi fırsatına SMS ile başvurmak mümkündür. "SMS ile yapılacak başvuru; Aralarında boşluk bırakılması suretiyle, KREDI, TC Kimlik No kredi kullanacak kişinin Gelir Bilgisi, istenilen Tutar 3452'ye SMS göndererek tamamlanabilir.

    ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARINA DA KREDİ İMKANI!

    Özel sektörde çalışan müşterilere, tüm nakit ihtiyaçları için aylık %1,60'dan başlayan faiz oranları ve bütçelerine uygun geri ödeme seçenekleriyle 100.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli kredi imkanı sağlanıyor.

    Tutar ve Ödeme Koşulları

    Dilerseniz 100.000 TL'ye kadar kredinizi aylık %1,60 faiz oranıyla tahsis ücretli veya aylık %1,65 faiz oranıyla tahsis ücretsiz olarak kullanabilirsiniz.

        Kredi ödemelerinizi;

        Aylık eşit taksitli,
        Artan taksitli,
        Azalan taksitli,
        3 ayda bir eşit taksitli,
        Serbest ödemeli olarak yapabilirsiniz.

        FİNANS DESTEĞİ SAĞLANACAK!

        Halkbank Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) üyesi seyahat acentelerine, ticari faaliyetlerinde kullanmak üzere 6 ay anapara ödemesiz dönemli, 36 aya kadar vadelendirilebilecek 100 bin TL'ye kadar finansman desteği sağlayacak.

        Halkbank ve TÜRSAB arasında "TÜRSAB Üyesi Seyahat Acentalarına Destek Paketi" protokolü imzalandı.

        Protokol töreninde konuşan Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, kısa bir süre önce Ankara Ticaret Odası (ATO) Sigortacılık Hizmetleri Meslek Komitesi üyesi işletmelere yönelik bir destek paketi açıkladıklarını ifade ederek, şimdi ise turizm sektörüne ilişkin bir çalışma içerisinde olduklarını söyledi.

        ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran'ın kendilerini bu çalışmada yalnız bırakmadığını ifade eden Arslan, Baran'a gösterdiği katkı ve törene katılımı için teşekkür etti.

        Halkbank olarak Türkiye ekonomisinin gücünü koruyabilmesinde önemli sorumluluklar üstlendiklerini ifade eden Arslan, meslek gruplarına ve sektörlere özel finansman hizmetleri geliştirmeye devam ettiklerini kaydetti.

            Arslan, sözlerine şöyle devam etti:

            "Bugün ülkemizin gelişmesinde kilit öneme sahip olan turizm sektörüne yönelik iş birliği için bir aradayız. Turizm sektörü yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının neden olduğu küresel düzeydeki kısıtlamalar nedeniyle en çok etkilenen sektörlerden birisi olmuştur. Pandeminin yaygınlaşmasını durdurmak ve salgını kontrol altına almak amacıyla neredeyse tüm ülkeler önlem amaçlı seyahat ve sokağa çıkma kısıtlamaları uygulamaya koydu. Seyahat hareketliliğinin azalması hem küresel düzeyde hem de ülkemizde turizm sektörünün olumsuz etkilenmesini beraberinde getirdi. Ancak geldiğimiz nokta itibarıyla hem bizim hem de sektörün geleceğe yönelik pozitif ve umut yüklü bir bakış açısı olduğunu belirtmek isterim."
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Haberler Ekonomi Halkbank SMS ile kredi kampanyası! 36 ay taksitle 50 bin TL kredi SMS'le alınabiliyor! Halkbank ihtiyaç kredisi nasıl alınır?