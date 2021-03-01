SMS ile kredi çekmek artık çok kolay. Hem kamu hem de özel bankalar uygun faiz oranlarıyla kredi sağlamaya devam ediyor. Son olarak Halkbank tarafından yapılan açıklamaya göre; SMS ile 50 bin TL'ye varan kredi almak mümkün. 36 ay geri ödemeyle kredi ödemelerinizi yapabilirsiniz. İşte, Halkbank kredi fırsatı hakkında merak edilen bilgiler!
HALKBANK KREDİ NASIL ALINIR?
Artık bankalara gitmenize gerek kalmadan da kredi imkânları size sunuluyor. Halkbank tarafından müşterilerine 36 aya varan vadelerle 50 bin TL kredi fırsatı sunuluyor.
Bu kredi fırsatına SMS ile başvurmak mümkündür. "SMS ile yapılacak başvuru; Aralarında boşluk bırakılması suretiyle, KREDI, TC Kimlik No kredi kullanacak kişinin Gelir Bilgisi, istenilen Tutar 3452'ye SMS göndererek tamamlanabilir.
ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARINA DA KREDİ İMKANI!
Özel sektörde çalışan müşterilere, tüm nakit ihtiyaçları için aylık %1,60'dan başlayan faiz oranları ve bütçelerine uygun geri ödeme seçenekleriyle 100.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli kredi imkanı sağlanıyor.
Tutar ve Ödeme Koşulları
Dilerseniz 100.000 TL'ye kadar kredinizi aylık %1,60 faiz oranıyla tahsis ücretli veya aylık %1,65 faiz oranıyla tahsis ücretsiz olarak kullanabilirsiniz.