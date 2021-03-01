Ve netleşti! Başvuran anında alıyor, en az 9.000 TL ve 11.000 TL... Toplu para ödemesi yapılıyor!

ÇEYİZ PARASI NEDİR?

Çeyiz parası tanımı itibariyle evlenme ödeneği olarak da bilinmektedir. 2008 yılından günümüze kadar uygulanmakta olan çeyiz parası temel olarak evlenecek olan kadınların düğün masraflarının karşılanması amacıyla devlet tarafından sunuluyor. Ancak çeyiz parası yardımı tüm evlenecek olanlar için sunulmamaktadır. Evlilik sebebiyle yetim aylıkları kesilecek olan kadınlara verilmekte olan bir destektir. Başka bir deyişle yetim aylıkları evlilik sonrasında bilindiği gibi kesilmektedir. Evlenme öncesinde çeyiz parası yardımına başvuru yapılırsa alınmakta olan yetim aylığının 24 katına kadar toplu para verilmektedir.

Bu durumda evlenecek olan kadın esasında iki yıl daha yetim aylığı almış kabul edilmektedir. Çeyiz parası 2016 yılında uygulamaya geçirilmiş olan çeyiz hesabı ile karıştırılmaktadır. Çeyiz hesabı uygulaması temel olarak evlilik öncesinde açılmış olan banka hesabına en az 3 yıl düzenli ödeme yapılması sonrasında hesaptaki birikime yüzde 10 ve 25 arasında devlet katkısı yapılmasına denilmektedir ve çeyiz parası uygulamasından farklılık göstermektedir.