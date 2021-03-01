Ve netleşti! Başvuran anında alıyor, en az 9.000 TL ve 11.000 TL... Toplu para ödemesi yapılıyor! Birçok kişi farkında olmadığı için başvuru yapmıyor, hakkını kaybediyor. Devlet vatandaşların mağdur olmaması için destek ödemelerini sürdürüyor. Destek kalemlerinden en önemlilerinden biri yetim kız çocuklarına evlenene kadar sağlanan yetim aylığı. Evlenen kişiler bu haktan yararlanamıyor. Fakat evlenirken yetim aylığının 2 yıllık ödemesi nakit olarak veriliyor. Böylece yeni evlenen çiftlerin eline toplu para geçmiş oluyor. Ayrıca çeyiz hesabı olanlara da devlet katkı sağlıyor. Yetim kız çocuklarına evlenirken 24 maaş çeyiz parası ödenirken, çeyiz hesabı ile birikim yapanlara da 11 bin 32 liraya varan devlet katkısı veriliyor. En az 9 bin TL çeyiz parası, 11 bin 32 TL devlet katkısı sağlanmış oluyor.
11 BİN 32 LİRA DEVLET KATKISI
Evlenecek çiftlerin yardımına çeyiz hesabı da yetişiyor. Bankada açtığı çeyiz hesabında 3-5 yıl birikim yapıp 27 yaşından önce ilk evliliklerini yapanlara devlet katkısı veriliyor. Devlet katkısında üst sınır bu yıl 11 bin 32 lira.
EN AZ 9 BİN 214 TL ÖRNEK HESAPLAMA
Asgari ücretli ilk çocuğunu dünyaya getiren anne için: Emzirme ödeneği: 180 TL Doğum yardımı: 300 TL İş göremezlik ödeneği: 6.367,57 TL Yarı zamanlı çalışma desteği: 1.183,26 x 2 = 2.366,52 TL TOPLAM: 9.214,09 TL
● Analık izninin kullanıldığı 16 haftada kadınlara çalışmadığı her gün için, geçici iş göremezlik ödeneği veriliyor. Asgari ücret alan bir annenin 112 günlük parası 6 bin 367 lirayı buluyor.
● Doğum yapanlara ve evlat edinenlere, 1'inci doğumda 60 gün, 2'nci doğumda 120 gün, sonraki doğumlarda 180 gün süreyle yarım gün çalışma hakkı veriliyor.
● Anneler tüm izinlerini kullandıktan sonra isterse çocuk mecburi ilköğretim çağına gelene kadar kısmi çalışma yapabiliyor.