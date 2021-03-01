120 AYLIK TAKSİT FIRSATI

Krediye Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 0.40 puana kadar destek veriyor. Desteğin miktarı binanın enerji verimliliğine göre de değişebiliyor. Aynı kişiye hem kira yardımı hem de faiz desteği ödemesi yapılmıyor. Faiz destekli konut kredileri için vade en çok 10 yıl, bireysel işyeri kredilerinde ise yedi yıl olarak uygulanıyor.