Hükümet, Türkiye genelinde 6.7 milyon riskli yapıyı bir an önce dönüştürmek için kolları sıvadı. Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yeni bir hamle daha geldi ve evini dönüştürmek isteyen vatandaşa sağlanan ucuz maliyetli kredi desteği artırıldı.
Anlaşmalı bankalarla yapılan protokol çerçevesinde kredi üst limiti 125 bin liradan 200 bin liraya çıkarıldı. Edinilen bilgilere göre, hak sahiplerinin başvuru süreci başladı. Evini dönüştürmek isteyen 28 hak sahibinin de ucuz maliyetli kredisi onaylandı.
YÜZDE 60 İNDİRİM OLDU
Hak sahipliği bazında destek sağlanacak kredi anapara tutarı için üst limit, güçlendirme kredisinde 50 binden 80 bin liraya, konut yapım, konut edindirme, iş yeri yapım ve iş yeri edindirme kredilerinde ise 125 binden 200 bin liraya yükseltildi.