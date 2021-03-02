2 Mart evde bakım maaşı yatan iller! Evde bakım parası ne zaman yatacak?

2 Mart evde bakım maaşı yatan iller vatandaşlar merak ediliyor. Evde bakım parası ne zaman yatacak sorusuna yanıt aranıyor. Her ay farklı iller için farklı tarihlerde yatırılan evde bakım parasının yatıp yatmadığı sorgulanıyor. Evlerinde bakıma ihtiyaç duyan engelli veya yaşlı kişilere yönelik olarak ödenen evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte 2 Mart evde bakım maaşı sorgulama ekranı!
2 MART EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER!
Evde bakım maaşı henüz yatırılmadı. Maaşların ne zaman yatırılacağına ilişkin bir açıklama yapılmadı. Ödemelerin gelecek hafta başlaması bekleniyor.
2021 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?
Engelli bireylerin evde bakımlarının sağlanması için Evde Bakım Yardımı hizmeti verilmekte olup 2021 yılı ilk altı aylık dönemi için Evde Bakım Yardımı kapsamında kişi başına ödenecek yardım miktarı 1.657,86 TL'ye yükselmiştir.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
SMS İLE SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.
EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:
1) Gelir kriterlerinin uygun olması,
2) Bakıma muhtaçlık kriteri,
3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.