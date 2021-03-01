Fiat ve Nissan Mart 2021 araba kampanyaları! 100.000 TL 12 ay 0,99% faizle...

Geçtiğimiz ay sıfır araç fiyatlarını gecikmeli olarak paylaşan birçok otomotiv firması, şubat ayına ait en ekonomik araba fiyatlarını paylaştı. Sıfır araç almakta kararlı olan bazı vatandaşlar, geçtiğimiz aylarda ÖTV zammından dolayı otomotiv fiyatlarına tepki göstermiş ve araç almaktan vazgeçmişti. Otomotiv pazarının durgunlaşmasına neden olan bu durum karşısında birçok marka şubat ayına yeni sıfır araç kampanyası ile girerek pazarı hareketlendirmeyi planlıyor. Şubat 2021'e ait en uygun sıfır araçları derlerken, geçtiğimiz Ocak ve Aralık ayında aynı markanın en uygun sıfır aracının fiyatlarını da ekleyerek karşılaştırma yaptık. Bazı markalar 2021 şubat ayı fiyatlarını henüz web sitesine eklemezken bazı markalar kampanyalarını da açıkladı.