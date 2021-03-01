Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 01.03.2021 16:14
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.03.2021 16:16
    ABONE OL

    ! ,99% faizle...

    Gündemde sıkça araştırılanlar arasında yer alıyor. Araç sahibi olmak isteyenler koronavirüsün de getirdiği ekonomik sıkıntılardan dolayı uygun ödeme koşulları ile satn almak istiyor. Dolayısıyla şirketlerin kampanyaları, indirimleri, kredi fırsatlarını yakından takip ediyor ve bütçesine en uygun olanını seçmek istiyor. ,99% faizle araç sahibi olmak mümkün. Fiat ve Nissan Mart 2021 araç kampanyalarını sizler için haberimizde derledik.

    takvim.com.tr
    Fiat ve Nissan Mart 2021 araba kampanyaları! 100.000 TL 12 ay 0,99% faizle...

    Sıfır araba almak isteyen vatandaşların gözü kulağı sıfır araç kampanyalarına çevrildi. Fiat ve Nissan Mart 2021 araba kampanyaları binlerce kişi tarafından merak ediliyor ve arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılıyor. Bütçenizi yormayacak, geri ödeme kolaylığı sunan fırsatlar yer alıyor. Fiat ve Nissan araçlarda 100.000 TL 12 ay 0,99% faizle fırsatlar sizleri bekliyor. Kampanya detayları haberimizde yer alıyor.

    2021 Fiat Araba Satış Kampanyaları ve Fiyatları

    Fiat, ferah iç hacmi ve kullanışlılığıyla ailelerin tercihi olan 500L'ye özel bir kampanyayı hayata geçiriyor. Kampanyada 500L modelleri 183 bin 100 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

    100 BİN TL'YE SIFIR FAİZ!

    Fiat Professional, avantajlı kampanyalarla tüketiciye destek olmayı amaçlıyor. Ay boyunca Pratico, Doblo ve Fiorino modelleri için 100 Bin TL'ye 12 ay vadeli yüzde sıfır faizli kredi kullanım imkânı sağlıyor. Şubat ayında, Fiorino'lar 116 bin 900 TL'den, Fiat Doblo'lar ise 136 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

    Fiat Egea Sedan Easy Fiyatı: 130 bin 900 lira

    2021 FIAT OTOMOBİL FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    2021 DOBLO VE FİORİNO FİYAT LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

    DÖVİZ KURU SIFIR ARABA FİYATLARINI ETKİLİYOR MU?

    Koronavirüsten etkilenen küresel piyasalarda döviz kuru hareketliliği devam ediyor. Döviz kurundaki düşüşle ile birlikte sıfır araç fiyatları da değişmeye başladı. 2021 şubat ayı en uygun sıfır otomobil fiyatlarını da oldukça etkileyen ÖTV zammına rağmen vatandaşlar sıfır araç almakta oldukça kararlı. Bu süreçte Amerikan dolarındaki düşüşlerin sıfır araç fiyatlarını düşürebileceğini öngören uzmanlar, şubat ayında ikinci el araba fiyatlarının da düşebileceği yönünde yorumlar yapmaya devam ediyor.

        Geçtiğimiz ay sıfır araç fiyatlarını gecikmeli olarak paylaşan birçok otomotiv firması, şubat ayına ait en ekonomik araba fiyatlarını paylaştı. Sıfır araç almakta kararlı olan bazı vatandaşlar, geçtiğimiz aylarda ÖTV zammından dolayı otomotiv fiyatlarına tepki göstermiş ve araç almaktan vazgeçmişti. Otomotiv pazarının durgunlaşmasına neden olan bu durum karşısında birçok marka şubat ayına yeni sıfır araç kampanyası ile girerek pazarı hareketlendirmeyi planlıyor. Şubat 2021'e ait en uygun sıfır araçları derlerken, geçtiğimiz Ocak ve Aralık ayında aynı markanın en uygun sıfır aracının fiyatlarını da ekleyerek karşılaştırma yaptık. Bazı markalar 2021 şubat ayı fiyatlarını henüz web sitesine eklemezken bazı markalar kampanyalarını da açıkladı.

        BAZI ELEKTRİKLİ ARAÇLARA ÖTV ZAMMI GELDİ

        2 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre bazı elektrikli araçlara yüzde 60'a varan ÖTV zammı geldi. Yayımlanan kararda "6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun ekli (II) sayılı listede yer alan, ve aşağıda tabloda isimleri belirtilen malların özel tüketim vergisi oranları karşılarında gösterildiği şekilde yeniden belirlenmiştir" denildi. Yayımlanan kararın ardından vatandaşların merak ettiği hangi otomobillere ÖTV zammı geldi sorusu gündem oldu.

        Elektrikli otomobillerde ortalama %233 ile %300 arasında bir ÖTV artışına gidildi.

        -0-85 Kw motor gücüne sahip araçlarda %3 olan ÖTV %10'a,

        -85 Kw'ı geçen 120 Kw'ı geçmeyen araçlarda %7 olan ÖTV %25'e,

        -120 Kw üstü araçlarda %15 olan ÖTV %60'a çıktı.

        Nissan Micra

        182.000 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

        Sıfır faizli taşıt kredisi imkanı sunan bir diğer firma Nissan oldu. Firma tarafından düzenlenen 2021 yılı kampanyası dahilinde Nissan Qashqai 100.000 TL üst limitli 12 ay vadeli kullanımlarda faizsiz kredi imkanı sunmaktadır. Nissan Micra modeli için ise 60 bin liraya kadar 12 ay vadeli %0,99 faiz oranı sunuluyor.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Ekonomi Fiat ve Nissan Mart 2021 araba kampanyaları! 100.000 TL 12 ay 0,99% faizle...