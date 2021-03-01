Fiat ve Nissan Mart 2021 araba kampanyaları! 100.000 TL 12 ay 0,99% faizle...

Sıfır araba almak isteyen vatandaşların gözü kulağı sıfır araç kampanyalarına çevrildi. Fiat ve Nissan Mart 2021 araba kampanyaları binlerce kişi tarafından merak ediliyor ve arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılıyor. Bütçenizi yormayacak, geri ödeme kolaylığı sunan fırsatlar yer alıyor. Fiat ve Nissan araçlarda 100.000 TL 12 ay 0,99% faizle fırsatlar sizleri bekliyor. Kampanya detayları haberimizde yer alıyor.
2021 Fiat Araba Satış Kampanyaları ve Fiyatları
Fiat, ferah iç hacmi ve kullanışlılığıyla ailelerin tercihi olan 500L'ye özel bir kampanyayı hayata geçiriyor. Kampanyada 500L modelleri 183 bin 100 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.
100 BİN TL'YE SIFIR FAİZ!
Fiat Professional, avantajlı kampanyalarla tüketiciye destek olmayı amaçlıyor. Ay boyunca Pratico, Doblo ve Fiorino modelleri için 100 Bin TL'ye 12 ay vadeli yüzde sıfır faizli kredi kullanım imkânı sağlıyor. Şubat ayında, Fiorino'lar 116 bin 900 TL'den, Fiat Doblo'lar ise 136 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.
Fiat Egea Sedan Easy Fiyatı: 130 bin 900 lira
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DÖVİZ KURU SIFIR ARABA FİYATLARINI ETKİLİYOR MU?
Koronavirüsten etkilenen küresel piyasalarda döviz kuru hareketliliği devam ediyor. Döviz kurundaki düşüşle ile birlikte sıfır araç fiyatları da değişmeye başladı. 2021 şubat ayı en uygun sıfır otomobil fiyatlarını da oldukça etkileyen ÖTV zammına rağmen vatandaşlar sıfır araç almakta oldukça kararlı. Bu süreçte Amerikan dolarındaki düşüşlerin sıfır araç fiyatlarını düşürebileceğini öngören uzmanlar, şubat ayında ikinci el araba fiyatlarının da düşebileceği yönünde yorumlar yapmaya devam ediyor.