3) Otomatik BES'te olup da kısa çalışma ve nakdi ücret desteğinden yararlananların BES hesapları ne olacak?

Maaşınızdan kesinti olmasa da emeklilik şirketindeki BES hesabınızda birikimleriniz duruyor ve değerlenmeye devam ediyor. Birikimlerime bir şey olur diye endişe etmenize gerek yok.